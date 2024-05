ឌៀនបៀន (Dien Bien) - មជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ថ្មីនៃតំបន់ភាគពាយ័ព្យ

ចេញ​ពី​ព្រៃ​ មឿង​ផាំង (Muong Phang) យើង​ខ្ញុំជិះ​ម៉ូតូ​តាម​បណ្តោយផ្លូវ​លេខ ២៧៩ ម្ខាង​ជា​ផ្លូវ​ឡើង​ភ្នំ និង​ម្ខាង​ទៀត​ជា​ជ្រោះ​ជ្រៅ បែរ​មុខ​ទៅ​ទន្លេ​ណ៉ឹមរ៉ុម (Nam Rom)។ នេះ​គឺ​ជា​ផ្លូវប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយដែល​កងទ័ពយើង​ទាញ​កាំភ្លើង​ធំ​ ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​យុទ្ធនាការ ឌៀនបៀនភូ (Dien Bien Phu)។ បន្ត​ធ្វើ​ដំណើរតាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​លេខ ២៧៩ ដល់​ខ្លោង​ទ្វារ​ក្រុង ឌៀនបៀន (Dien Bien) យើង​បាន​ទៅ​ទស្សនា​កេរដំណែល​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ហ៊ីមឡាម (Him Lam) ។ នៅលើកំពូលភ្នំ ក្រោមពន្លឺថ្ងៃ និងម្លប់នៃដើមផ្កាជើងគោដើម ក្រុមអ្នកទេសចរបានគោរពនិងអុជធូប ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរជន ផាម​ឌីញ​យ៉ុត (Phan Dinh Giot) និងយុទ្ធជនពលីរាប់រយនាក់ដែលលះបង់សាច់ឈាម ដើម្បីបង្កើតឡើងជ័យជំនះរបស់ ហ៊ីមឡាម (Him Lam)បាន​កំទេច​ឈ្នះការយាម​ឃាត់ដ៏រឹងមាំបំផុតនៃកងទ័ពបារាំង។ ទេសភាពនៃភ្នំ A1 (កងទ័ពបារាំងហៅវាថាមូលដ្ឋាន Elian ២) ដែលមានទីតាំងនៅជាប់ផ្លូវហាយវេលេខ ២៧៩ (ឥឡូវជាផ្លូវ វ៉ង្វៀន​យ៉ាប (Vo Nguyen Giap))ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ មឿង​ថាញ (Muong Thanh) - ទីក្រុង ឌៀន​បៀន​ភូ (Dien Bien Phu) ខេត្ត ឌៀន​បៀន ( Dien Bien) ។ រូបថត៖ ហ័ងហា/កាសែតរូបភាពវៀតណាម ពីទីកេរដំណែល​ ហ៊ីមឡាម (Him Lam) យើងបានបន្តធ្វើ​ដំណើរតាមបណ្តោយផ្លូវថ្មី ដែលដាក់ឈ្មោះតាមនាយឧតម្តសេនីយ៍ វ៉ូ ង្វៀនយ៉ាប (Vo Nguyen Giap)។ ផ្លូវ​នេះ​ឆ្លង​កាត់​កណ្តាល​ក្រុង ហើយ​ឆ្ពោះ​ទៅ​ច្រក​ទ្វារ​ព្រំដែន​អន្តរជាតិ តីត្រាង (Tay Trang) ជាប់​ព្រំដែន​ឡាវ។ នៅលើផ្លូវនេះមានបណ្តុំកេរដំណែល​ប្រវត្តិសាស្ត្រល្បីៗជាច្រើនដូចជា៖ វិមានជ័យជំនះ ទីលាន ៧ ឧសភា, ប្រាសាទបូជាយុទ្ធជន​ពលីនៅសមរភូមិ ឌៀបបៀនភូ (Dien Bien Phu) ទីបញ្ចុះសពជាតិសម្រាប់យុទ្ធជនពលីនៅភ្នំ A1, ភ្នំ D1, ស្ពាន មឿង​ថាញ (Muong Thanh) សារមន្ទីរជ័យជំនះប្រវត្តិសាស្ត្រ ឌៀបបៀនភូ (Dien Bien Phu) ។ នៅ​ភ្នំ A1 ក្រុមភ្ញៀវនិមួយៗ បាន​ឈប់​ជា​យូរ​​នៅ​ក្បែរ​រណ្ដៅ​ដែល​បណ្តាល​ដោយគ្រឿងផ្ទុះ​យក្ស​នៅ​កំពូល​ភ្នំ។ នេះគឺជាកន្លែងខ្ពស់ដែលមានទីតាំងសំខាន់សម្រាប់ការការពារកណ្តាលក្រុង មឿង​ថាញ (Muong Thanh) បិទច្រកចូលលេណដ្ឋានបញ្ជាការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ លោក Chistian de Castries (១៩០២ - ១៩៩១)។ អស់រយៈពេល ៣៩ ថ្ងៃទាំងយប់ ដ៏អង់​អាច​ក្លាហាន “ជីកភ្នំ ដេកក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដី ភ្លៀងធ្លាក់ ហូបបាយ​ពូត” កងទ័ពរបស់យើងបានជីករូងក្រោមដីឆ្លងកាត់ភ្នំ ដើម្បីដាក់ជាតិ​ផ្ទុះទម្ងន់ជិត ១ តោន ហើយបំផ្លាញលេណដ្ឋានការពារមួយ​ចំនួនរបស់ខ្មាំងសត្រូវ និងកំទេច​កន្លែង​នោះ​ រួម​ចំណែក​យ៉ាងសំខាន់​សម្រាប់​កាលៈទេសៈប្រវត្តិសាស្ត្រ ​ដែល​ទង់ជាតិ "ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ប្រយុទ្ធ ប្តេជ្ញាយក​ឈ្នះ" បាន​ហោះ​លើ​ដំបូល​រូងក្រោម​ដី​របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Chistian de Castries នៅ​ម៉ោង ៥ និង​ ៣០​ នាទី ល្ងាច​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ គូសចំណាំ​ការ​ដួល​រលំរបស់​​ខ្មាំងសត្រូវ​នៅ​ ឌៀនបៀនភូ​ (Dien Bien Phu) បង្កើតជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ឌៀនបៀនភូ​ (Dien Bien Phu) "ល្បីល្បាញលើទ្វីបទាំងប្រាំ ធ្វើឲ្យកក្រើកផែនដី"។ ភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនារូង​ក្រោម​ដីបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ លោក Chistian de Castries ។ រូបថត៖ ទ្រីញ​បូ/កាសែតរូបភាពវៀតណាម កម្លាំងចលករសម្រាប់ខេត្ត​ ឌៀនបៀន (Dien Bien) អភិវឌ្ឍ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ និងអតីតយុទ្ធជននៅទូទាំងប្រទេសមកទស្សនាខ្ទមស្នាក់នៅ និងធ្វើការរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ វ៉ង្វៀនយ៉ាប (Vo Nguyen Giap) នៅទីបញ្ជាការដ្ឋាន​ នៅ​មឿង​ផាំង (Muong Phang) (បច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុង ឌៀនបៀន​ភូ (Dien Bien Phu))។ រូបថត៖ ទ្រីញ​បូ/កាសែតរូបភាពវៀតណាម

អតីតយុទ្ធជនបាន​រំជួល​ចិត្ត នៅពេលពួកគេបានទៅទស្សនារូង​ក្រោម​ដីបញ្ជាការរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ វ៉ង្វៀនយ៉ាប (Vo Nguyen Giap) នៅទីបញ្ជាការដ្ឋាន​ នៅ​មឿង​ផាំង (Muong Phang)។ រូបថត៖ ទ្រីញ​បូ/កាសែតរូបភាពវៀតណាម

ខេត្ត​ ឌៀនបៀន (Dien Bien) ជាតំបន់ដែលមានធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ រ៉ូមែនទិច និងអាកាសធាតុស្រស់បំព្រង មានប្រវត្តិវីរភាព និងវប្បធម៌ពិសេស និងជាតំបន់​ដែល​មានការបង្រួបបង្រួមនៃសោភណ្ឌភាពនៃតំបន់ភាគពាយ័ព្យ។ ទាំងនេះគឺជាសក្ដានុពល និងភាពខ្លាំងសំខាន់ៗ ដែលជួយខេត្ត ឌៀនបៀន (Dien Bien) ឈានឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍នៃអនុតំបន់ភាគពាយ័ព្យ ដោយផ្អែកលើសសរស្តម្ភសំខាន់​ៗ​ ចំនួនបី៖ ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ - ខាងវិញ្ញាណវប្បធម៌ អេកូទេសចរណ៍ ស្វែងយល់ពីទេសភាពធម្មជាតិ និងទេសចរណ៍សម្រាប់ការសម្រាកលំហែកាយ ការកម្សាន្ត និងការថែទាំសុខភាព។ ជ្រលង មឿងថាញ (Muong Thanh) ដែលជាមូលដ្ឋានការពារ​ដ៏រឹង​មាំ នៅឌៀនបៀនភូ​ (Dien Bien Phu) ក្នុង​អតីតកាល រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយជាកន្លែងអភិរក្ស និងពង្រីកបេតិកភណ្ឌរបាំ Xoe របស់សហគមន៍ជនជាតិថៃ ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់មកទេសចរនិងលេងកម្សាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ពេលយប់ ក្នុង​ឈុតសម្តែង​របាំ Xoe របស់ប្រជាជនថៃនៅស្រុក​ មឿង​ថាញ (Muong Thanh) តែងតែច្រៀងរួមគ្នាថា៖ «បើសិនមិនរាំរបាំ Xoe ប្រជាជន​មិនសប្បាយ​រីករាយ បើសិនមិន​រាំរបាំ Xoe ដើមស្រូវក៏មិនចេញ​ផ្កា បើសិនមិន​រាំរបាំ Xoe ដើម​ពោតមិន​ចេញ​ផ្លែ បើសិនមិនរាំរបាំ Xoe ប្រុស​និងស្រីមិន​ក្លាយទៅ​ជា​ប្ដី​ប្រពន្ធ​ទេ»។ កញ្ញា ថាយ​ឡធីបៀយ (Thai Lo Thi Buoi នៅភូមិ ភឿង​លើយ (Phieng Loi) (ឃុំ ថាញ​មីញ(Thanh Minh) ទីក្រុង ឌៀនបៀនភូ​ (Dien Bien Phu) បានចែក​រំលែក​ថា “សម្រាប់ជនជាតិថៃយើង​ខ្ញុំមិនដឹងថា របាំ xoe មានពីកាលណាទេ យើងគ្រាន់តែដឹងថា នៅពេល​យើងខ្ញុំធំឡើង ក្មេងស្រីគ្រប់រូបត្រូវរៀនរបាំនេះ។ គ្មាន​ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ ឬ​ពិធីបុណ្យ​ណា​របស់​ជនជាតិ​ថៃយើងនៅ​ស្រុក​ មឿង​ថាញ (Muong Thanh) ​ក៏មិនសម្តែង​របាំ ​ Xoe នៅឡើយ”។



ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ របាំ Xoe របស់​ប្រជាជន​ថៃ មានស្ថិតស្ថេរនិងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង ហើយបានអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់ថាជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ ២០២១។ សព្វថ្ងៃនេះ របាំ Xoe របស់ប្រជាជនថៃបានក្លាយទៅជាសោភណ្ឌភាពវប្បធម៌ពិសេសនៃភូមិទេសចរណ៍សហគមន៍នៅខេត្ត​ ឌៀបបៀន (Dien Bien) ។

ការអភិរក្ស និងពង្រីកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ Xoe របស់​ប្រជាជនថៃ រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍សហគមន៍ និងទេសចរណ៍កសិកម្ម គឺជាទិសដៅពិសេសរបស់ខេត្ត ឌៀបបៀន (Dien Bien)។ ពីគំរូទេសចរណ៍សហគមន៍សាកល្បងចំនួនប្រាំបីភូមិ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ រហូតដល់ឥឡូវនេះគំរូនេះត្រូវបានរីក​ចម្រើននៅស្រុកនានាក្នុងខេត្ត។ គំរូនេះដែលទទួលជោគជ័យបំផុតដែល​គេអាចលើកឡើង ដូចជាក្នុងភូមិ ចែកាន់ (Che Can) ភូមិ ភៀងលើយ (Phieng Loi) និងភូមិ ណាសឹ (Na Su) ជាដើម ។ ភូមិ ចែកាន់ (Che Can) ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ មឿង​ផាំង(Muong Phang) ចម្ងាយប្រហែល ៣០ គីឡូម៉ែត្រពីកណ្តាលខេត្ត ឌៀនបៀន (Dien Bien) មាន ១០០ គ្រួសារដែលមានប្រជាជនជាង ៤៣០ នាក់ សុទ្ធសឹងជាជនជាតិថៃ។ ប្រជាជននៃភូមិ ចែកាន់ (Che Can) ជាម្ចាស់ និងអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ថៃបុរាណ ដែលកន្លែងមួយចំនួននៅតែមានដូចជា៖ ស្ថាបត្យកម្មផ្ទះខ្ពស់ពីដីរបស់ជនជាតិថៃខ្មៅ សំលៀកបំពាក់ ជំនឿ ពិធីបុណ្យ និងជាពិសេសរបាំ Xoe ។ លើសពីនេះ ក៏មាន​សិប្បកម្ម​ប្រពៃណី​ផងដែរ ដូចជា​ការ​ត្បាញ​ក្រណាត់​​ជនជាតិ​ភាគ​តិច តម្បាញ ឬស្សី ជាងដែក ជាងឈើ និង​ធ្វើ​ឧបករណ៍​ភ្លេង​បុរាណ​ប្រពៃណី។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាត និងអាកាសធាតុស្រស់បំព្រង ភូមិ ចែកាន់ (Che Can) បានក្លាយជាគំរូអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍សហគមន៍ដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅខេត្ត ឌៀនបៀន (Dien Bien) និងជាគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក និងបរទេសមកទស្សនា ផងដែរ។