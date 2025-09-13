កំណត់សម្គាល់បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ ៨០ឆ្នាំដំណើរការឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល

៨០ឆ្នាំ តាំងពីថ្ងៃ​បង្កើត​ប្រទេស វៀតណាម​ពីប្រទេសមួយ ដែលមាន​មូលដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​តូចតាច បាន​ក្លាយជាកន្លែងផ្តល់​កំណើត​សហគ្រាសជាច្រើន ​មានឥទ្ធិពល​លើពិភពលោក និង​ជាអាសយដ្ឋាន​ទំនុក​ចិត្ត​ នៃវិស័យ​បច្ចេកវិទ្យាពិភពលោក ដូច​បាន​បង្ហាញ​ក្នុងពិធី​ពិព័រណ៍ "៨០ឆ្នាំ ដំណើរការ​ឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល"។

 

អង្គតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមិនធ្លាប់មាននៅវៀតណាម ដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងចំនួន ២៨អង្គភាព អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំនួន ៣៤អង្គភាព និងក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេជាង ១១០អង្គភាព​ ។ តូបផលិតផលជាង ២៣០ស្ដង់ បានគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី ៩០ហិកតានៃមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍ជាតិ។

នៅលើ​ផ្ទៃដីរាប់សិប​ហិកតា នៃមណ្ឌល​តាំង​ពិព័រណ៍​ធំបំផុត​នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ សមិទ្ធផល​បច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែ​សម្រាប់​មើល និងដាក់តាំងនោះទេ នៅទាំង​បានរួមចំណែក​យ៉ាងសកម្ម នូវបទ​ពិសោធន៍​នៃ​មនុស្សម្នាក់ៗផងដែរ ចាប់ពី​ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យា ដែលអាចប៉ះបាន ដូចជា​មនុស្សយន្ត UAV បន្ទះឈីប រហូត​ដល់ដំណោះស្រាយ​ដូចជា VR កាមេរ៉ា360 hologram​ បង្ហាញ​​ឡើងវិញនូវ​ដំណើរការ៨០​ឆ្នាំនៃ​ប្រទេសជាតិ​។

 

ពិធីតាំង​ពិព័រណ៍ ៨០ឆ្នាំដំណើរការឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅចាប់​ពីថ្ងៃទី២៨ ខែ​សីហា ដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២៥។ 

 

 

នៅសាលតាំង​ពិព័រណ៍ គីម​គ្វី (Kim Quy) អ្នក​ទស្សនា​ធ្វើ​ដំណើរ​ចូលកាន់ទីធ្លាតាំង​ពិព័រណ៍​ចំនួន ៦ ក្រោម​ប្រធាន​បទ "វៀត​ណាម - ទឹក​ដី​ - ប្រជាជន" "៩៥ឆ្នាំ​ ទង់បក្សនាំផ្លូវ" "ការ​កសាងនិងការ​អភិវឌ្ឍ" "ខេត្តរីកចម្រើន ប្រទេសរឹងមាំ" "ក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ច" និង "ផ្តើម​ធុរកិច្ច​កសាងប្រទេសជាតិ​"។ ក្នុងនោះ វិទ្យាសាស្ត្រ​បច្ចេកវិទ្យា ការច្នៃប្រតិដ្ឋ​ថ្មី​មានវត្តមាន និងត​ភ្ជាប់គ្រប់លំហទាំង​អស់។ វត្ថុតាង និងផ្ទាំងរូបភាពឯកសារខ្នាត់ធំជាច្រើន បានតាំង​បង្ហាញ​តាមរបៀប​ថ្មី ​តាម​រយៈ​​បច្ចេកវិទ្យា​ hologram, 3D mapping, ការពិតនិម្មិត​ (VR)។ល។ ដែល​ធ្វើឱ្យ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​លែងមានភាព​សាមញាំ ប្រែក្លាយ​ជាមានភាព​រស់រវើក​ និងជិតស្និទ្ធទៅវិញ​។

ក្នុងពិធីតាំង​ពិព័រណ៍នេះ យុវជនមិនឈប់លើក​ទូរសព្ទ​ "check-in" ចំពោះ​មុខ​ផ្ទាំង​រូបភាពធំ​ៗ ដែល​បាន​រចនា​តាម​បែបទំនើប និង​ទាក់ទាញចិត្ត​ ខណៈ​ដែល​មនុស្សវ័យកណ្តាលជាច្រើន​ផ្សេងទៀត មានចំណាប់អារម្មណ៍​យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវត្ថុតាង​នីមួយៗ ចាប់តាំង​ពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក រហូត​ដល់កាំភ្លើង​ធំស្វ័យ​ប្រវត្តិ ក្បាល​គ្រាប់ ម៉ាស៊ីន​មីស៊ីល​ Make in Vietnam ដែលជាសមិទ្ធផលនៃបុព្វហេតុ​ "ប្រឹងងើប​ឡើង"​។ 

 

សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ ៥៧-NQ/TW ចុះថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ នៃ​ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និង​បម្លែងឌីជីថល​ជាតិ បាន​កំណត់​ការអភិវឌ្ឍ​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និង​បម្លែង​ឌីជីថល គឺ​ជាលក្ខខណ្ឌ​ដ៏សំខាន់ និងជា​ឱកាសល្អបំផុត សម្រាប់វៀតណាម​អភិវឌ្ឍ​ក្លាយជាប្រទេស ដែ​ល​មានសម្បូរ​ស្តុកស្តម្ភ​រឹងមាំ ក្នុង​យុគសម័យថ្មី - យុគសម័យនៃការងើបឡើងនៃ​ប្រជាជាតិ។ 

 


 

បោះជំហាន​ចូលដល់មណ្ឌល​ "ដាវនិង​ខែល" បណ្ដាសព្ពាវុធ​ទំនើបៗជាច្រើន​ដូចជា កាំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិ រ៉ាដាតាមដាន​សមុទ្រ ប្រព័ន្ធ​មីស៊ីល S-125-VT UAV ផ្លូវឆ្ងាយ ដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញ សុទ្ធតែជាផលិតផល Make in Vietnam បានស្រាវជ្រាវ រចនា និងផលិត​ដោយ​ប្រទេស​​វៀត​ណាម​។ បរិយាកាសនៅទីនេះ​ មានភាពអ៊ូអរដូចជាពិធី​បុណ្យមួយ ពីព្រោះ​អ្នកណាក៏ចង់ថត​រូបនៅ​ក្បែរសព្ពាវុធ​ធំៗ​ទាំងនោះដែរ ខណៈដែល​អតីតយុទ្ធជន​កំពុងតែ​ពន្យល់ ដោយភាព​រីករាយ​ដល់កូនចៅ​របស់ពួកគាត់​ អំពីមុខងារនៃអាវុធ​នីមួយៗ​។

សាលតាំងពិព័រណ៍ប្លុក A - កន្លែងដែលលើកតម្កើងវិស័យឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ចំនួន ១២វិស័យ - ក៏នាំមកនូវការ​ពិសោធន៍ពិសេស​ៗ​ផងដែរ។ សាលផលិតភាពយន្តឌីជីថល ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅ​អាគារនេះ ជាមួយនឹងសកម្មភាព​ពិសោធន៍​ដើរតួជា​ទាហាន ដើម្បីឱ្យអ្នកទស្សនា​សាកល្បងម្ដង ក្លាយជា​តួអង្គ​ក្នុងខ្សែភាពយន្ត "ដាវ ហ្វើ និង ព្យាណូ"។

 


នៅមណ្ឌល​មួយផ្សេងទៀត ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន បានសហការជាមួយ TikTok Shop រៀបចំ​នូវវគ្គផ្សាយផ្ទាល់មួយចំនួន នៅក្នុងអង្គតាំង​ពិព័រណ៍តែម្តង ដើម្បីបើកឆាកសម្រាប់ "សប្តាហ៍នៃមោទនភាព​​កសិផល​វៀតណាម"​។ កសិផល​គ្រប់ប្រភេទ តែ កាហ្វេ និង​ផលិតផល OCOP ត្រូវបានដាក់លក់​ដោយ KOL (អ្នក​មានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញ​សង្គម) តាម​រយៈបណ្តាញពាណិជ្ជកម្ម​អេឡិចត្រូនិក​។

 

 

បណ្ដាកំណត់សម្គាល់​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុងពិធីតាំង​ពិព័រណ៍​សមិទ្ធផលប្រទេស៨០ឆ្នាំ ​ មិនត្រឹមតែនាំ​មកនូវបទ​ពិសោធន៍​គួរឱ្យចងចាំសម្រាប់អ្នកចូលរួមប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំង​ជា​អំណះអំ​ណាង ​សម្រាប់អនាគត ​ដែលដឹកនាំ​ដោយវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្ត​ន៍ និង​បម្លែង​ឌីជីថល​៕

អត្ថបទ៖ ឡេហៀន រូបថត៖ ថុង​ថៀន ត្រឹន​ហៀវ/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង


