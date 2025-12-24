កសិកម្មហាណូយធ្វើបដិវត្តន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីជម្នះទីផ្សារជប៉ុន-កូរ៉េខាងត្បូង

ក្នុង​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​កសិផល​​វៀតណាម ទីក្រុង​ហាណូយ ​​កំពុង​ជំរុញ​ខ្លាំង​​ការ​ធ្វើ​ស្ដង់ដារ​នីយកម្ម​​បទដ្ឋាន​​ ការ​តាមដាន​ប្រភព​ដើម និង​ការ​បង្កើត​តំបន់​វត្ថុធាតុ​ដើម មាន​គុណភាព​ខ្ពស់។ ចាប់ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឌីជីថល រហូតដល់តំណ​ភ្ជាប់​ខ្សែ​សង្វាក់ វិស័យ​កសិកម្មនៃ​​រដ្ឋធានីកំពុង​ឈានចូល​ដំណាក់កាល​នៃ​ការផ្លាស់ប្តូរ​​​ខ្លាំង​ក្លា​ ដោយ​​គោលបំណង​ជម្នះ​ទីផ្សារ ​ដែល​ពិបាកៗ​​ដូចជា ​ប្រទេស​ជប៉ុន និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ជាដើម​។

ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំថ្មី​ៗ​នេះ ទីក្រុង​ហាណូយ​បានម្ចាស់ការ​​ផ្លាស់ប្តូរ​ទិសដៅ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​កសិកម្ម​ស៊ីជម្រៅ យកចិត្ត​ទុកដាក់លើ​​គុណភាព និង​ស្ដង់ដារ​​អន្តរជាតិ ​ជា​ស្នូល​​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ។ តំបន់​ផលិតកម្ម​កសិផល​​ប្រមូលផ្តុំ ​បាន​រៀបចំ​ផែនការ​តាមរយៈ​គំរូ "តំបន់​វត្ថុធាតុដើម​ធំ - ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃ​គ្មានចន្លោះ​" ដែល​តភ្ជាប់​គ្រប់​ដំណាក់កាល​ចាប់ពី​​ការ​ប្រមូលទិញ​ ការ​កែច្នៃ ការ​រក្សាទុក រហូតដល់​ការ​ប្រើប្រាស់ និង​​ការ​នាំចេញ។

កសិផលមួយចំនួន ដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង​ របស់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនស្បៀង​អាហារវិញ​ហា (Vinh Ha)។ រូបថត៖ ឯកសារ

លោក តា វ៉ាន់ត្រឿង (Ta Van Tuong) នាយករងមន្ទីរ​​កសិកម្ម និង​បរិស្ថាន​​ទីក្រុង​ហាណូយ​​បាន​ឱ្យដឹង​ថា គោលដៅ​របស់​ទីក្រុង ​មិនមែន​គ្រាន់តែ​ពង្រីក​បរិមាណ​ទិន្នផល​​នោះទេ តែត្រូវ​​បង្កើត​ផលិតផល​ដែល​មាន​តម្លៃបន្ថែម​ខ្ពស់ និង​​អាច​ប្រកួត​ប្រជែង​​ក្នុង​ទីផ្សារ​ដែល​ពិបាក​បំផុត។ វិធីសាស្ត្រ​នេះ ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ផ្នត់គំនិត​យ៉ាង​ខ្លាំង ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ហាណូយ - ពី​ផលិតកម្មរាយរង ​ទៅជា​ផលិតកម្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ ជា​ប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវ​ និងគោរព​​តាម​បទដ្ឋាន​​អន្តរជាតិ។

មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សំខាន់​មួយ​ ក្នុង​ចំណោម​មូលដ្ឋាន​​ដែល​ជួយ​លើកកម្ពស់​​កម្លាំង​ប្រកួត​ប្រជែង​​នៃ​កសិផល​​ហាណូយ នោះ​គឺតាម​​គំរូ​សហប្រតិបត្តិការ ​រវាង រដ្ឋ - សហគ្រាស​ - កសិករ។ ក្នុង​នោះ៖ រដ្ឋ ដើរតួនាទី​ជា​អ្នក​បង្កើត​បរិស្ថាន គាំទ្រឧបត្ថម្ភ​​បច្ចេកទេស និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ស្ដង់ដារ។ សហគ្រាស​ វិនិយោគ​បច្ចេកវិទ្យា តំណភ្ជាប់​ផលិតកម្ម និង​ធានា​ការ​ទិញ​​នូវ​ផលិតផល។ កសិករ អនុវត្ត​គោរព​តាមបទដ្ឋាន​​ផលិតកម្ម​ស្អាត តម្រូវ​​​តាម​​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​សុវត្ថិភាពស្បៀង​អាហារ។ យន្តការ​នេះ​បង្កើត​បាន​​ខ្សែសង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់​​ស្ថិរភាព និង​តម្លាភាព ជា​កត្តា​ដែល​ទីផ្សារ​ជប៉ុន និង​កូរ៉េខាងត្បូង​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​​ជាពិសេស។

ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវ​មានកម្រិត​អភិវឌ្ឍកសិកម្ម និង​ពិគ្រោះយោបល់បរិស្ថានហាណូយ សហការផលិតជាមួយកសិករ នៅឃុំតំបន់ខ្ពង់រាប នៃខេត្តកាវ​បាំង​ ដើម្បីនាំយក​រសជាតិវៀតណាម នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង​។ រូបថត៖ ឯកសារ

ហាណូយ ក៏​​​កំពុង​ជំរុញ​ខ្លាំង​នូវការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ឌីជីថល​​ក្នុង​វិស័យ​​កសិកម្មផងដែរ។ ទិន្នានុលេខ​​​អេឡិចត្រូនិក ប្រព័ន្ធ​តាមដាន​ប្រភព​ដើម និង​ការ​អនុវត្ត​បញ្ញា​សិប្បនិមិ្មត (AI) ជួយ​ត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងតឹងរ៉ឹង​នូវ​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម - កែច្នៃ - នាំចេញ​​ទាំងមូល។ ចំពោះ​​​ទីផ្សារ​​ដែល​ចូលចិត្ត​ភាព​ច្បាស់លាស់​ដូចជា ​ជប៉ុន - កូរ៉េ សមត្ថភាព កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ផលិតផល​នីមួយៗ ជា​គុណសម្បត្តិ​ប្រកួតប្រជែង​​សំខាន់ រួមចំណែក​បង្កើន​ទំនុកចិត្តនៃ​​ដៃគូ​នាំចូល។

ទន្ទឹមនឹង​បច្ចេកវិទ្យា ហាណូយ​ដាក់​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍកសិកម្ម​បៃតង និង​ចរាចរបង្វិលជុំ កាត់​បន្ថយ​ការ​បំភាយ​ឧស្ម័ន ​សម្របខ្លួន​នឹងបម្រែសម្រួល​​អាកាស​ធាតុ។ ផលិតផល​​មក​ពី​​តំបន់​វត្ថុធាតុដើម ​ដែល​មាន​ស្ដង់ដារនៃ​​រដ្ឋធានី ​បច្ចុប្បន្ន​មាន​វត្តមាន​​នៅ​​លើ​ប្រព័ន្ធ​ចែកចាយ​ទំនើបៗ​ជាច្រើន​ ​ដូចជា​ផ្សារ​ទំនើប ហាង​លក់​អាហារ​ស្អាត សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និង​​កំពុង​ពង្រីក​ទៅកាន់​បណ្តាញ​នាំចេញ។

ដំណាក់កាលវេចខ្ចប់កាហ្វេនាំចេញដោយ​​ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន Coffilia។ រូបថត៖ ឯកសារ
ការ​បែងចែកឈើឯម​នាំចេញ នៅក្រុមហ៊ុន Vina SAMEC។ រូបថត៖ ឯកសារ

នៅ​ឆ្នាំ២០២៤ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​នាំចេញ​កសិផល និងរុក្ខផល​របស់​ហាណូយ ​ជា​លើកដំបូង​បាន​លើស​ពី ពាន់​លាន​ដុល្លារអាមេរិក។ ដោយឡេក ១០ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ២០២៥ តួលេខ​នេះ​​ឈានដល់ ,៨៨ពាន់​លាន​ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង​នោះ​ កសិផល​​មាន ,២២ពាន់​លាន​ដុល្លារអាមេរិក - ទាំងអស់នោះ​ គឺជា​សញ្ញាណ​ដែល​បញ្ជាក់​ពី​កំណើន​ស្ថិរភាព និង​ភាព​ទាក់ទាញ​​នៃ​កសិផល​​របស់​រដ្ឋធានី ​ក្នុង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ។

ជាមួយនឹង​​តម្រូវការ​ទិញ​ច្រើន និង​ចូលចិត្តលើ​​ផលិតផល​ ​ដែល​មាន​ស្ដង់ដារ​ខ្ពស់ ជប៉ុន និង​កូរ៉េខាងត្បូង កំពុង​ក្លាយជា​ទីផ្សារទាំងពីរ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​​កសិកម្ម​​ហាណូយ។ បច្ចុប្បន្ន​មាន​សហគ្រាស​​រដ្ឋធានី​​ប្រហែល ៣៨ក្រុមហ៊ុន បាន​នាំចេញ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ទាំងពីរ​នេះ​ ជាមួយ​នឹង​មុខទំនិញ​ដូចជា​កាហ្វេ តែ ឈើអែម​ ផ្លែឈើ ផ្សិត​ត្រចៀក​កណ្ដុរ ផ្សិត​ខ្មៅ​ បន្លែ​ស្រស់ និង​បន្លែបង្កក​។ សហគ្រាសមួយ​ចំនួនដែល​បង្កចំណាប់អារម្មណ៍​ដូចជា​ ក្រុមហ៊ុន​ទទួលខុសត្រូវ​មានកម្រិត​ ផលិតកម្ម​ ពាណិជ្ជកម្ម​និង នាំចេញ​-ចូល​ យឿងកៀន​ នាំចេញ​ផ្សិត​ត្រចៀក​កណ្តុរ​ ផ្សិត​ខ្មៅ​ទៅ​កាន់ប្រទេសជប៉ុន​។ ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​ខុសត្រូវ​មានកម្រិត​ អភិវឌ្ឍ​កសិកម្ម​ និង ពីគ្រោះ​បរិស្ថាន​នាំចេញ​ម្ទេស​បង្កកទៅកាន់​ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​។ ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​ខុសត្រូវ​មានកម្រិតឯកបុគ្គល​ នាំចេញ-ចូល​ និង​អភិវឌ្ឍ​បច្ចេកវិទ្យា​ជប៉ុន​ នាំចេញ​មើម​ខ្ទឹម​ខ្មៅ​ ទៅកាន់ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​។ សម្ពន្ធ​ក្រុមហ៊ុន​​ភាគហ៊ុន​មិញ​តៀន​ នាំចេញ​កាហ្វេ​ ទៅ​កាន់ទីផ្សារ​ជប៉ុន។ល។

អតិថិជនភ្លក់ផលិតផល របស់ក្រុមហ៊ុន Hibiso នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង​។ រូបថត៖ ឯកសារ
 

ឆ្ពោះទៅកាន់​ការ​ធ្វើ​ស្ដង់ដារនីយកម្ម​ ​ដើម្បី​លោត​ផ្លោះ​​ទៅមុខ លោក តា វ៉ាន់ត្រឿង ​នាយក​រង​មន្ទី​កសិកម្ម​ និង បរិស្ថាន​ហាណូយ​ បាន​​ឱ្យដឹង​ថា ទីក្រុង​កំពុង​អនុវត្ត​ដំណោះស្រាយ​ជាច្រើន​ក្នុងពេល​ដំណាល​គ្នា​ដូចជា៖ បង្កើន​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​​ អំពី​ស្ដង់ដារអនាម័យ​សុវត្ថិភាព​ស្បៀង​​អាហារ និង​​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដូចជា EVFTA, CPTPP។ សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ​ដើម្បី​បង្កើត​តំបន់​វត្ថុធាតុដើម ​ដែល​មាន​ស្ដង់ដារ ​សម្រាប់​បម្រើ​ដល់​ការ​នាំចេញ។ ជំរុញ​ការ​នាំចេញ​នូវ ផលិតផល​កែច្នៃ​ស៊ីជម្រៅ ឆ្លើយ​តប​​តាម​តម្រូវការ​នៃ​ការ​តាមដាន​ប្រភព​ដើម ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម និង​និរន្តរភាព។ ពង្រីក​សកម្មភាពតំណ​ភ្ជាប់​ពាណិជ្ជកម្ម ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​សំខាន់ ផលិតផល OCOP ទៅកាន់​ទីផ្សារ​​អន្តរជាតិ។

ស្តង់តាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Hibiso នៅលើទីផ្សារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង​។ រូបថត៖ ឯកសារ
ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Dace ឈានដល់ទីផ្សារអឺរ៉ុប។ រូបថត៖ ឯកសារ

ជំហាន​ទាំងនេះ ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់​រដ្ឋធានី​​ហាណូយ មិនមែន​គ្រាន់តែ​​ពង្រីក​ចំណែក​​ទីផ្សារ​នោះទេ ថែមទាំង​​ឆ្ពោះទៅកាន់​ការបង្កើត​ពាណិជ្ជសញ្ញា​​កសិផល​របស់​រដ្ឋធានី ដែលជាពាណិជ្ជសញ្ញា​​មួយ​​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់ ​ដើម្បី​ជម្នះ​ទីផ្សារ​​ដែល​ពិបាក​បំផុតនៅ​​ទ្វីប​អាស៊ី។

អត្ថបទ​៖ ហ្វាងហា  រូបថត៖ ហ្វាងហា កុងដាត និង​​ឯកសារ

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង​


