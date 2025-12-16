កម្លាំងចលករថ្មីកំណត់អនាគតរបស់វៀតណាម

កម្លាំងចលករថ្មីកំណត់អនាគតរបស់វៀតណាម

ឆ្ពោះទៅ​កាន់​មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយ​ចេញផ្សាយ នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៥ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន បានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ ដោយបញ្ជាក់ថា វិស័យឯកជនជា "កម្លាំងចលករសំខាន់បំផុត" នៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ នេះគឺជា​ប្រកាសដ៏រឹងមាំមួយអំពី គំនិតច្នៃប្រឌិត ដែលបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការរួម​ដំណើររវាងរដ្ឋ និងសហគមន៍អាជីវកម្ម ដើម្បីបង្កើតដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍដ៏ជោគជ័យមួយ។

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទទូទាំងប្រទេសអំពី ការអនុវត្តដាច់ខាត និងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA

ការរីក​ចម្រើននៃវិស័យឯកជនបាន​កើតឡើង នៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមជំរុញកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន បង្រួម​ក្បាលម៉ាស៊ីន ការលើកកម្ពស់បរិវត្តកម្មឌីជីថល ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ និងការផ្លាស់ប្តូរទៅជាសេដ្ឋកិច្ចបៃតង។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះ សម្រាប់សហគ្រាសឯកជន ដើម្បីបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ "សមិទ្ធផលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន និងស្តង់ដាក់តាំងផលិតផលរបស់សហគ្រាសឯកជន"។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ (Pham Minh Chinh)  ជាមួយបណ្តាសហគ្រាស អញ្ជើញចូលរួម​ក្នុង​កិច្ច​សន្ទនាអំពី ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន ដើម្បីអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយ។ រូបថត៖ យឿង​យ៉ាង - VNA

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ (Pham Minh Chinh) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វិស័យសេដ្ឋកិច្ចឯកជនបច្ចុប្បន្នគឺជា "កម្លាំង​ចលករ​សំខាន់បំផុត" នៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច ដែលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់កំណើន ចំណូលថវិកា និងការងារ។ នៅក្នុងត្រីមាសទីបី នៃឆ្នាំ២០២៥ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់វៀតណាម​ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងកើនឡើង ៨,២៣% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំមុន ហើយជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។  ចំពោះលទ្ធផលទូទៅនោះ មានការរួមចំណែកពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឯកជន។ ជាមួយគ្នានេះ គម្រោង និងសំណង់ចំនួន ២៥០ ត្រូវបានសម្ពោធន៍ និងបើក​ការដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ នៅទូទាំង​ប្រទេស ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ស្រូបយក ៦៣% នៃដើមទុនវិនិយោគសរុប បានមកពីសហគ្រាសឯកជន។

ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងនេះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជំរុញការកែទម្រង់បែបបទ កាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌធ្វើអាជីវកម្ម ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគ ដែលមានតម្លាភាព និងស្ថិរភាព ជាមួយនឹងគោលការណ៍ "អត្ថប្រយោជន៍សមស្រប ចែក​រំលែកហានិភ័យ"។

លោក ត្រឹន ឌិញឡុង (Tran Dinh Long - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន ហ្វ័រផាត (Hoa Phat) គ្រុប បានមានប្រសាសន៍ថា ឧស្សាហកម្មដែកថែបរបស់វៀតណាម បានកើនឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១១ នៅលើពិភពលោក ពីមូលដ្ឋានតិចតួចក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ដែលបង្ហាញពីផ្នត់គំនិតនូវការធ្វើសមាហរណកម្ម និងបរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្មស្ថិរភាព។

ខ្សែសង្វាក់ដំឡើងរថយន្ត Mazda របស់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន ទ្រឿង​ហាយ (Truong Hai)  ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបើកចំហ ជូឡាយ (Chu Lai) (ទីក្រុង ដាណាំង (Da Nang))។ នេះគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលិតកម្មក្នុងវិស័យផលិត និងដំឡើងរថយន្តរវាងវៀតណាម និងជប៉ុន​។ រូបថត៖ យ៉ាញឡាម- VNA

 

លោក ត្រឹន ឌឹកទុង (Tran Duc Tung) - អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន  Hanel (Hanel PT) បានមានប្រសាសន៍ថា សម្រាប់ Hanel PT ស្តង់ដារ ESG (បរិស្ថាន - សង្គម - អភិបាលកិច្ច) វិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ (R&D) និងផលិតកម្មបៃតង គឺជាគន្លឹះសម្រាប់សហគ្រាសមានវត្តមានកាន់តែស៊ីជម្រៅ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃទូទាំងពិភពលោក។

បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យឯកជនរួមចំណែកប្រហែល៥០% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាង ៣០% នៃចំណូលថវិការដ្ឋ បង្កើតការងារជាង ៤០លាន និងស្រូបយកជិត៦០% នៃដើមទុនវិនិយោគសង្គមសរុប។ តួលេខទាំងនេះបង្ហាញថា វិស័យឯកជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ បានកំណត់តាមទិសដៅសង្គមនិយម ដែលវៀតណាមកំពុងអនុវត្ត។

នៅលើមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន បក្ស និងរដ្ឋមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កើតបរិយាកាសអភិវឌ្ឍសម្រាប់សហគ្រាសឱ្យរីកចម្រើនផងដែរ។ សេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងការណែនាំជាច្រើន ត្រូវបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងធ្វើអាជីវកម្ម កាត់បន្ថយបែបបទរដ្ឋបាល និងធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសឯកជន។ ជាពិសេសគឺសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨ ។ នេះមិនត្រឹមតែជាការបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់អំពី គោលនយោបាយសំខាន់ៗ របស់បក្សប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏មាំមួនមួយ ក្នុងគំនិតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។ នេះគឺការគោរព លើកទឹកចិត្ត និងអមដំណើរសហគ្រាសឯកជន។

សហគ្រាសចូលរួមក្នុង​កិច្ច​សន្ទនាស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន ដើម្បីអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៨-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយ។ រូបថត៖ យឿង​យ៉ាង- VNA

សហគ្រាសឯកជនវៀតណាម កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងនាំយកផលិតផលទៅកាន់អតិថិជនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងរូបថត៖ ការវេចខ្ចប់កៅស៊ូកែច្នៃនៅក្រុមហ៊ុនយន្តកម្មកៅស៊ូ BRC ។ រូបថត៖ ហុងញុង- VNA

សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨-NQ/TW - កម្លាំងចលករសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជននៅទីក្រុងហាយផុង (Hai Phong)។ នៅក្នុងរូបថត៖ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនអាគុយ ទៀ សាង (Tia Sang) តែងតែកែលម្អបច្ចេកវិទ្យា នាំមក​ផលិតផលជាច្រើន​ ដែលមានគុណភាព ដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុក និងនាំចេញ។ រូបថត៖ ត្រឹន​វៀត - VNA

សេចក្តីសម្រេចលេខ៦៨ ដាក់ចេញរបកគំហើញជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ពីការធ្វើឱ្យសុក្រិតស្ថាប័ន ការធានាសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានធនធាន រហូតដល់ការកសាងបរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្ម ដែលមានតម្លាភាព យុត្តិធម៌ សុវត្ថិភាព និងអំណោយផល។ បក្ស និងរដ្ឋកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា៖ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជនគឺជាតម្រូវការ ជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ សម្រាប់កសាងសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យ ស្វយ័ត និងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ។

នៅក្នុងអត្ថបទ "ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន - ឃ្នាស់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមរុងរឿង" លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យរួមរបស់ប្រទេស សេដ្ឋកិច្ចឯកជនក៏ត្រូវកំណត់បេសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន ឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ផងដែរ។ សេដ្ឋកិច្ចឯកជនត្រូវតែជាកម្លាំងនាំមុខគេ ក្នុងយុគសម័យថ្មី ដោយអនុវត្តបុព្វហេតុនៃឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយជោគជ័យ បង្កើនការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិ មានទំនួលខុសត្រូវសង្គម រួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន ចូលរួមកសាងសង្គមស៊ីវិល័យ និងទំនើប និងរួមចំណែកកសាងប្រទេសវៀតណាមដ៏ស្វាហាប់ និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។

នៅក្នុងយុគសម័យនៃចំណេះដឹង និងសមាហរណកម្ម នៅពេលដែលបក្ស និងរដ្ឋពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍ សហគមន៍សហគ្រាស ត្រូវការមានភាពក្លាហានឈានទៅមុខ ដើម្បីកម្លាយឱកាសទៅជាកម្លាំងកំណើន នាំខ្លួន និងប្រទេសជាតិរីកចម្រើនយ៉ាងរឹងមាំ៕

 

ដកស្រងដោយឡុងង្វៀន - រូបថត៖ VNA


Top