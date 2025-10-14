石が語る叙事詩

14/10/2025

１５年前、ドンヴァン村の「石の神」タオ・ミー・ザンさんの家で、とうもろこし酒で酔っ払っていた時、彼はこの石の地における信仰について語ってくれました。 タオ・ミー・ザンさんは、家を建てるための石を見つけて削ったり、石臼や杵などの生活用品を作ったり、そしてドンヴァンで有名な石垣を築く才に長けていることから、ドンヴァンのモン族の間で「石の神」と崇められています。 彼は、国内外の映画祭で数々の賞を受賞したマック・ヴァン・チュン監督のドキュメンタリー映画『タルンの頂に響く歌』の主人公でもあります。



ザンさんによると、ドンヴァン カルスト高原に住むモン族は、太古の昔、大地はただの泥の塊だったと信じています。巨大な神々であるチャイ翁とチャイ夫人が石を創り出し、大地を堅固で丈夫なものにしました。そして、石同士が擦れ合うことで火が生まれ、人々に光と温もりを与え、食べ物を調理する力をもたらし、その火から生まれたトウモロコシの種は、後にモン族にとって最も重要な作物となったのです。 ザンさんの語る物語には、モン族が生き延びるために石を征服してきた過程が繰り返し登場します。 彼は父から、石臼、杵、階段、柱などに加工できる石の見つけ方を受け継ぎました。 彼は「ここには数え切れないほどの石がありますが、どんな石でも生活用品に加工できるわけではありません。割れ目がなく、色が混ざっていない、年を経た石を見つけなければならないのです」と述べました。

ドンヴァン カルスト高原の険しい猫の耳のように見える岩山で、

石壁に囲まれたモン族の家。

撮影：ヴィエット・クオン/ベトナムフォトジャーナル

ザンさんによると、１９８０年以前に生まれたドンヴァン高原のモン族の若者たちは皆、石を加工したり彫ったりする技術を身につけていました。 若者は石を四角形、長方形、円形に削って、家の柱の土台や階段を作り、 年配者は石を彫って、トウモロコシを粉にするための石臼や装飾用の石の花を作ることができます。

ザンさんの案内に従って、私たちはスンカン村のチュウ家を訪ね、岩の地での鋤の刃の鋳造技術について調査しました。 チュ・ズン・シウさんの鍛冶場は、村のチュ三家の一つで、一年中、赤々と火が灯っています。 片言のベトナム語で、シウさんはにこやかに語ってくれました。「私たちモン族のチュ家では、一般的な鋳鉄を原料としていますが、粘土で型を作る技術と代々受け継がれた秘伝を組み合わせて、頑丈で岩を突き抜け、土を耕して作物を植えることができる特別な形状の鋤の刃を作っています。」 鋤の刃が完成した後、彼の妻や子どもたちがそれをドンヴァン市場やメオヴァック市場へ持って行き、石と共に生きるモン族の人々に売って暮らしを支えています。

ドンヴァン カルスト高原に暮らす１７の民族が石を征服する技術の頂点は、「岩の窪地での耕作技術」にあります。 ドキュメンタリー映画『タルンの頂に響く歌』に登場する人物、ヴァン・ミー・チョーさんは 「モン族、タイ族、ヌン族など、私たちは自分たちの畑を作るために、長い石垣を築いて囲いを作り、他の場所から土を背負って運び入れます。その畑では、土が岩の隙間にしっかりと根付き、石垣が土と水を保持して、トウモロコシや蕎麦の苗が元気に育ちます」と語りました。 タオ・ミー・ザンさんが「石の神」と称されるならば、ドンヴァンには「火の神」と呼ばれるラウ・テン・ソーさん、「水の神」と呼ばれるヴァン・ミー・チョーさんもいます。 この三人は、ドンヴァン カルスト高原を縦断する１８５kmの「幸福の道」の開削に参加しました。この道は１９６５年に完成しました。 そして、この３人の英雄は、１９７９年の北部国境防衛戦争で片腕、片足、片目を失いながらも「石にしがみついて生き、死して石となり、不滅となる」という誓いを立てました。

ドンヴァン カルスト高原で石垣を積む技術で有名なフォー・カオ。 撮影：タット・ソン/ベトナムフォトジャーナル



ドンヴァン カルスト高原では、毎年３月から１１月にかけて乾ききった岩の大地が広がるこの地も、春になると菜の花、蕎麦の花、スモモの花、桃の花が咲き誇り、まるでおとぎの国のような美しさに包まれ、自然がまるで人々の生存の埋め合わせをしてくれているかのようです。



ドンヴァン カルスト高原のタムマ坂を眺める観光客。 撮影：ホアン・ハー/ベトナムフォトジャーナル

タオ・ミー・ザンさんは「約３００年前、モン族がこの地に移住した際、桃やスモモの古木が森のように生い茂る場所を選んで集落を築きました。そして、トウモロコシ、アマ、そば、菜の花などの種だけを持参し、灰色の石を征服するための食糧として栽培したんです」と語りました。 だからこそ、桃やスモモの森、そばや菜の花が灰色の岩の中に咲き誇る場所こそが、モン族の集落なのでしょう。 石垣、石の模様、石の道具などの独特な石造建築と、四季折々の花が織りなすおとぎ話のような美しさが組み合わさり、ドンヴァン カルスト高原を訪れる何百万人もの国内外からの観光客を魅了しています。

『パオの物語』や『沈黙の深淵』など、数々の有名な映画のロケ地として知られる

ドンヴァン カルスト高原にあるスンラ渓谷。 撮影：チャン・ヒエウ/ベトナムフォトジャーナル

この十数年間、ホーチミン市在住の写真家チャン・カオ・バオ・ロン氏は、毎年春になると２千キロ以上離れたドンヴァン カルスト高原へ赴き、何ヶ月も滞在して人生の素晴らしい瞬間を追い求めています。 「私はルンクカム村のモン族の家族と共に暮らし、今ではその家族の一員なりました。その家族は『モック』という名前のホームステイを営んでいます。モックは他の観光村とは異なり、静かで素朴な装飾と、心温まるもてなしが特徴です。」

ドンヴァン カルスト高原のそばの花の季節は、例年１０月から１２月にかけて始まる。 撮影：ベトナムフォトジャーナル



ドンヴァンは観光客や写真家を惹きつけるだけでなく、ベトナムの映画監督たちが石の上で自由に創造力を発揮できる巨大なロケ地でもあります。「映画が観光を導く」という精神のもと、『パオの物語』『深淵の静寂』『赤い空』『地獄の村のテト』など、名シーンを生み出した作品が、ドンヴァン カルスト高原を国内外の観光客により身近な存在へと導いてきました。

「石の神」とも称されるタオ・ミー・ザンさんは、９２歳近くの高齢で、ドンヴァン カルスト高原の喜びと悲しみをすべて見届けてきました。彼は、自分の故郷が今や「東北地方の観光の都」と呼ばれるまでに発展したことに、深い満足感を覚えています。 遠くに霞むタールンの岩山を眺めながら、モン族の諺「モン族の膝より高い山はない」を静かに唱え、モン族の岩山を征服する誇り高き精神を語りました。



撮影：グエン・タン、ホアン・ハー、トン・ティエン、タット・ソン、ヴィエット・クオン、チャン・ヒエウ/ベトナムフォトジャーナルと資料

デザイン：フオン・タオ

訳者：ソン・タム・クエン