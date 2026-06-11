文化統合を通じて「ソフトパワー」を切り開く

11/06/2026

決議第８０-NQ/TW号は、文化を単なる社会的精神的領域として捉えるだけでなく、国の急速かつ持続可能な成長という目標と緊密に結びついた発展の柱として位置づけています。これは、文化分野における理論的思考と指導方法の革新的な転換を示すものであり、新たな時代におけるベトナムの地位にふさわしい文化発展を実現しようとする強い決意を表すものです。

決議第８０-NQ/TW号は、文化を単なる社会的精神的領域として捉えるだけでなく、国の急速かつ持続可能な成長という目標と緊密に結びついた発展の柱として位置づけています。これは、文化分野における理論的思考と指導方法の革新的な転換を示すものであり、新たな時代におけるベトナムの地位にふさわしい文化発展を実現しようとする強い決意を表すものです。

「ハードパワー」が軍事力や経済的手段を用いて影響力を行使する能力を意味するのであれば、「ソフトパワー」は文化的、伝統的、社会的な価値観の魅力とその普及度から生まれるものです。ベトナムにとって、この力の源泉は数千年にわたる歴史の深み、５４もの多様な民族、そして人道主義的な価値観と平和を愛する精神にあります。

その過程において、文化は重要な架け橋の役割を果たし、アイデンティティ、創造性、人間性、そして国際社会への責任感に富んだベトナムを世界に紹介する手助けとなります。決議第８０-NQ/TW号は文化的統合とは単なる受け入れではなく、独自のアイデンティティと創造力を持つ主体として、人類文化の流れに積極的に参加することであるという 新たな思考を切り開きました。 それぞれの文化財は世界に紹介される際に、国家のアイデンティティを示すだけでなく、人類共通の文化的生活にも寄与します。その理念のもと、文化的統合は広範な国家イメージのプロモーション戦略でもあり、それぞれの文化財がベトナムの価値を広める「大使」となって、国際社会からの信頼と親愛の構築に貢献できるのです。 この目標を実現するために、決議第８０-NQ/TW号は、文化財を国家ブランドとして位置づけ、開発し、文化輸出の促進を図るとともに、体系的で専門的かつ効果的な広報およびプロモーション戦略によってベトナムのイメージを世界に発信することを要求しています。



国際競争がますます激化する中で、国家の力は経済的や軍事的な潜在力のみでなく、文化を通じて価値観を広め、影響力を築く能力にもよってもによってのみ測られる。

重要な解決策の一つは、競争優位性を持つ文化産業を選択的に発展させ、大規模な創造クラスターや文化企業の形成を目指すことです。同時に、制度体系、データインフラ、デジタルインフラを含む国家文化インフラを整備し、グローバルなバリューチェーンにおける文化産業が力強く発展するための土台を築くことが求められます。 国際競争がますます激化する中で、国家の力は経済力や軍事力だけでなく、文化を通じて価値観を広め、影響力を構築する能力によっても測られます。文化は、豊かなアイデンティティを持ち、人間味にあふれ、開かれた責任感のあるベトナムを世界がより深く理解するための「ソフトな架け橋」となるのです。



決議第８０-NQ/TW号の精神に基づき、国際文化分野に積極的に参加し、伝統的価値を発揮しつつ人類の精華を吸収していくことは、極めて重要な一歩であると位置づけられています。これは社会の精神的生活を向上に貢献するだけでなく、ベトナムのイメージを直接的に構築し、ソフトパワーを強化し、国際舞台における国家の地位を確立することにもつながります。

文：タイン・ホア

撮影：タイン・ホア、コン・ダット、チャン・タイン・ザン/ベトナムフォトジャーナルと資料