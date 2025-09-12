Empreintes technologiques du Vietnam à l'Exposition « 80 ans d'Indépendance, de Liberté et de Bonheur »

12/09/2025

Quatre-vingts ans après son indépendance, le Vietnam, qui a connu des débuts technologiques modestes, s'est imposé comme un pôle majeur de l'industrie technologique mondiale. C'est ce que met en lumière l'Exposition nationale « 80 ans d'Indépendance, de Liberté et de Bonheur ».

Ouverte tous les jours de 9h00 à 22h00 du 29 août au 15 septembre, et à partir de 13h00 le jour de l’inauguration (28 août), l’Exposition nationale présente des réalisations dans des domaines clés, notamment l’industrie et la technologie, le commerce et l’investissement, l’agriculture et le développement rural, la défense et la sécurité nationales, les affaires étrangères, la santé, l’éducation, la culture, les sports et le tourisme. Il met également en lumière les traditions culturelles, le patrimoine et le peuple vietnamiens.

Le Vietnam accueille un événement d’une envergure exceptionnelle, rassemblant 28 ministères, les 34 provinces et villes du pays, et plus de 110 entreprises de premier plan. L’exposition explore des thèmes centraux tels que les industries vertes, la transition numérique et la défense. Une section dédiée met également en valeur les 12 industries culturelles du pays. L'événement s'ouvre au monde avec un espace international consacré aux pays entretenant des relations diplomatiques majeures avec le Vietnam.

L'événement s'articule autour de plusieurs zones thématiques : le hall d'exposition Kim Quy, les espaces extérieurs des quatre cours (est, ouest, sud et nord), et le hall des industries internationales et culturelles.

L’exposition nationale commémorant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, sur le thème « 80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur », est ouverte gratuitement au public du 28 août au 5 septembre au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, à Hanoi.

Les visiteurs peuvent y découvrir le développement du Vietnam à travers des récits, des photos, et des technologies de pointe comme la réalité virtuelle et les cartes numériques multicouches. Une collection de clips vidéo primés est également présentée. Dans le hall d'exposition Kim Quy, les visiteurs découvrent six espaces thématiques : « Vietnam - Pays - Peuple », « 95 ans du drapeau du Parti illuminant la voie », « Développement et création », « Province riche, pays fort », « Motrice économique » et « Start-up pour construire la nation ». Science, technologie et innovation y sont omniprésentes et relient chaque espace.

De nombreux artefacts, comme des panneaux photographiques documentaires grand format, offrent un nouveau mode d'expression grâce à la technologie holographique, la cartographie 3D et la réalité virtuelle (RV)… rendant l'histoire encore plus vivante. Les visiteurs peuvent observer des jeunes qui lèvent sans cesse leur téléphone pour s’enregistrer devant des panneaux au design moderne et accrocheur, tandis que de nombreux adultes examinent attentivement chaque artefact, des drones à l’artillerie automotrice, en passant par les ogives et les moteurs-fusées « made in Vietnam ».

La Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique affirme que le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale constitue une avancée stratégique majeure, moteur essentiel pour développer rapidement les forces productives modernes, perfectionner les relations de production, rénover la gouvernance nationale et promouvoir le développement socio-économique.

L'espace d'exposition extérieur, placé sous le thème « Épée et Bouclier », dans la cour sud, présente une série d'armes et d'équipements techniques modernes, développés et fabriqués par le Département général de l'industrie de défense du Vietnam, ainsi que des armes actuellement en service dans l'armée, tels que l'artillerie automotrice, le radar de surveillance maritime, le système de missiles S-125-VT ou les drones longue portée. L'ambiance est vibrante, digne d'un festival.

La salle d'exposition A, qui met à l'honneur 12 industries culturelles, propose également des expériences uniques. Le studio numérique le plus populaire du bâtiment, proposant une expérience de jeu de rôle de soldat, permet aux visiteurs de se transformer en un personnage du film Dao, Pho et Piano.

En partenariat avec TikTok Shop, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement organise une série de sessions en direct au sein même de l’exposition, inaugurant la « Semaine de la fierté agricole du Vietnam ». Des personnalités du web (KOL) y présentent et vendent en ligne des produits agricoles, du thé, du café et des produits OCOP.

Ce volet technologique, qui reflète 80 ans de réalisations nationales, offre non seulement une expérience mémorable aux participants, mais confirme aussi la vision du Vietnam d'un avenir axé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique./.

Texte: Lê Hiên - Photos: Thông Thiên, Trân Hiêu/VI - Traduction: Hà Vu

