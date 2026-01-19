14e Congrès du Parti : la diplomatie parlementaire à l’ère de l’essor national

19/01/2026

Le 14e Congrès national du Parti constitue un jalon d’une importance toute particulière pour la trajectoire de développement du pays dans la nouvelle phase.

À la lumière des orientations définies par le 14e Congrès du Parti, aux côtés de la diplomatie du Parti, de la diplomatie de l’État et de la diplomatie populaire, la diplomatie parlementaire continuera de valoriser l’envergure et la position qu’elle a su affirmer au fil des années, contribuant à la mobilisation des ressources nécessaires pour conduire le pays vers une nouvelle ère et concrétiser l’aspiration à édifier un Vietnam prospère, heureux et florissant.

Bâtiment de l'Assemblée nationale du Vietnam. Photo: VI

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) présente l’article intitulé « La diplomatie parlementaire à l’ère de l’essor national », rédigé par Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale :

Au cours des 80 années de son parcours historique, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale vietnamienne n’a cessé de se développer et de se renouveler, améliorant progressivement la qualité, l’efficacité et l’efficience de ses activités, et affirmant de plus en plus solidement sa position et son rôle en tant qu’organe suprême de représentation du peuple et plus haute autorité du pouvoir d’État de la République socialiste du Vietnam.

Dans cette dynamique de développement, la diplomatie parlementaire s’est affirmée comme un canal diplomatique majeur qui, aux côtés de la diplomatie du Parti, de la diplomatie de l’État et de la diplomatie populaire, contribue à forger une synergie au service d’une diplomatie vietnamienne professionnelle et moderne. Elle participe ainsi au renforcement de la position du pays sur la scène internationale, à la promotion d’un développement rapide et durable, à la défense ferme de la souveraineté nationale et des intérêts de la nation, ainsi qu’à la consolidation d’un socle juridique complet et solide pour un processus d’intégration internationale approfondie.

Une diplomatie parlementaire mise en œuvre de manière méthodique et globale

L’expérience des dernières années montre que les activités extérieures de l’Assemblée nationale ont été mises en œuvre de manière de plus en plus méthodique et globale, avec un volume de travail considérable, et ont enregistré de nombreux résultats importants dans divers domaines.

S’agissant de l’élaboration des lois et de la supervision, l’Assemblée nationale a adopté de nombreuses lois et ordonnances ayant un impact direct sur les activités extérieures, notamment la Loi sur les traités internationaux, la Loi sur les frontières nationales, la Loi sur la mer du Vietnam, la Loi sur les accords internationaux, la Loi sur la nationalité, la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam, ainsi que la Loi sur les missions représentatives du Vietnam à l’étranger. Elle a également approuvé plusieurs accords majeurs tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Accord de libre-échange Vietnam–Union européenne (EVFTA), l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), ainsi que de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors de la séance plénière de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement. Photo : VNA

Ces avancées ont contribué de manière significative à l’édification et à l’amélioration progressive d’un cadre juridique solide pour la mise en œuvre des activités extérieures, en adéquation avec les conditions du pays, répondant ainsi progressivement aux exigences de l’intégration internationale. Les avis d’évaluation et de contre-argumentation émanant des organes de l’Assemblée nationale et des députés sur les questions de politique étrangère et d’intégration internationale sont de plus en plus nombreux et concrets, apportant une contribution substantielle à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations et politiques extérieures du Parti et de l’État.

La coopération parlementaire bilatérale de l’Assemblée nationale a été activement et efficacement renforcée à plusieurs niveaux, avec une attention particulière portée aux relations avec les pays voisins, à l’approfondissement et à la stabilisation des relations avec les partenaires stratégiques, ainsi qu’au renforcement des relations d’amitié et à la promotion de coopérations substantielles avec les grands partenaires et les amis traditionnels. Cette dynamique est particulièrement marquée au plus haut niveau, avec la participation active du président de l’Assemblée nationale et des vice-présidents, selon une approche fondée sur la proactivité, le sens des responsabilités, l’engagement, la flexibilité et la globalité dans tous les domaines.

Parallèlement, les échanges de délégations entre les commissions et organes spécialisés de l’Assemblée nationale du Vietnam et les institutions législatives d’autres pays ont été établis et mis en œuvre de manière efficace. Les domaines et contenus de coopération se sont progressivement diversifiés, allant au-delà du simple échange d’expériences en matière de législation et de supervision de l’application des lois et des engagements internationaux, pour ouvrir des perspectives de coopération au développement, résoudre des questions en suspens, instaurer la confiance et renforcer la compréhension mutuelle avec les partenaires, contribuant ainsi à affirmer l’image d’une Assemblée nationale vietnamienne dynamique, innovante, professionnelle et efficace.

À ce jour, l’Assemblée nationale du Vietnam a établi des relations avec plus de 140 parlements et assemblées nationales, a constitué plus de 50 groupes d’amitié parlementaire avec ses homologues étrangers et a mené de nombreuses activités concrètes et efficaces. Elle a signé de multiples accords de coopération parlementaire, dont certains ont été conclus simultanément avec les deux chambres législatives – Sénat et Chambre des représentants – de pays partenaires.

L’élargissement constant et l’approfondissement des relations de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et les organes législatifs étrangers ont contribué à promouvoir et à créer des conditions favorables à la mise en œuvre des relations diplomatiques de l’État dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, la coopération pour le développement durable, la science et la technologie, la culture, l’éducation et les échanges entre les peuples.

Dans le cadre de la coopération parlementaire multilatérale, l’Assemblée nationale du Vietnam est actuellement membre de nombreuses organisations parlementaires régionales et mondiales, telles que l’Union interparlementaire (UIP), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Elle participe également à plusieurs autres forums interparlementaires à caractère non permanent.

L’empreinte marquante de la diplomatie parlementaire multilatérale du Vietnam ces dernières années réside dans l’accueil et l’organisation de conférences multilatérales majeures d’envergure internationale et régionale, telles que la 132e Assemblée générale de l’UIP (UIP-132, en 2015), la 26e Conférence du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-26, en 2018), la 41e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA-41, en 2020), la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’Union interparlementaire (en 2023), ainsi que la réunion du Bureau exécutif de l’APF et le Forum parlementaire de la Francophonie sur l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique (en 2025).

Les activités extérieures de l’Assemblée nationale ont contribué à affirmer que le Vietnam est prêt à être un ami et un partenaire fiable, tout en participant de manière proactive et active aux forums parlementaires régionaux et internationaux, assumant ainsi ses responsabilités dans la contribution à la résolution des enjeux régionaux et mondiaux. Dans les mécanismes de coopération parlementaire multilatérale, l’Assemblée nationale du Vietnam s’est engagée de façon active et responsable, proposant de nombreuses initiatives visant à promouvoir le développement durable, les mesures de confiance, la diplomatie préventive, la prévention des conflits, ainsi que le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, initiatives largement soutenues et hautement appréciées par les pays partenaires.

Par ailleurs, la diplomatie parlementaire a favorisé le dialogue et contribué à résoudre de manière appropriée de nombreuses questions concrètes de politique étrangère, telles que les questions de frontières et de territoire, la lutte sur les thématiques liées à la religion, à la démocratie et aux droits de l’homme, la communication extérieure, ainsi que le traitement des difficultés institutionnelles ou des problématiques émergentes dans la coopération bilatérale.

La diplomatie parlementaire a également apporté d’importantes contributions aux efforts de mobilisation de la communauté vietnamienne à l’étranger en faveur de la Patrie et du développement national. À l’occasion des visites à l’étranger et des échanges avec les dirigeants des organes législatifs des pays comptant une importante communauté vietnamienne, les délégations de l’Assemblée nationale ont toujours accordé une attention particulière à la compréhension des conditions de vie et d’intégration des Vietnamiens d’outre-mer.

Des rencontres communautaires ont été organisées afin d’échanger des informations, de permettre aux compatriotes de mieux appréhender les acquis du développement socioéconomique du pays, les nouvelles politiques du Parti et de l’État – en particulier celles relatives à la communauté vietnamienne à l’étranger – tout en écoutant leurs aspirations et en les encourageant à rester tournés vers la Patrie et à contribuer à son édification.



La diplomatie parlementaire appelée à continuer de valoriser son envergure et son rôle afin de mobiliser les ressources pour conduire le pays vers une nouvelle ère

Le 14e Congrès national du Parti constitue un jalon d’une importance toute particulière pour la trajectoire de développement du pays dans la nouvelle phase. Il se tient dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et complexes, comportant de nombreux facteurs imprévisibles, offrant à la fois des opportunités de développement, mais posant également de multiples défis pour la diplomatie vietnamienne.

Dans ce contexte, l’objectif global de la diplomatie parlementaire est, aux côtés des autres piliers de la diplomatie nationale, de suivre étroitement les orientations et les décisions stratégiques du Parti en matière de politique étrangère, de capitaliser sur les acquis obtenus, de continuer à préserver un environnement de paix, de stabilité et de conditions favorables à l’édification, à la défense et au développement du pays ; de mener à bien les missions stratégiques de développement socioéconomique, en s’efforçant d’atteindre les objectifs fixés pour 2030 avec une vision à l’horizon 2045 ; tout en défendant avec fermeté et persévérance l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale, en garantissant les intérêts fondamentaux de la nation, dans le respect du droit international.

La diplomatie parlementaire doit renforcer davantage son rôle en tant que composante essentielle d’une diplomatie globale et moderne ; participer de manière proactive, active et responsable aux mécanismes parlementaires multilatéraux ; promouvoir les relations bilatérales avec les parlements des pays partenaires, en particulier avec les partenaires stratégiques et importants ; tout en améliorant la qualité du travail législatif, de la ratification et de la supervision de la mise en œuvre des traités internationaux, en veillant à l’harmonisation entre les intérêts nationaux et les engagements internationaux.

Dans le contexte de la transformation numérique et de l’évolution rapide de l’environnement international, l’Assemblée nationale est également confrontée à l’exigence de renouveler en profondeur ses méthodes de diplomatie parlementaire afin de s’adapter à la nouvelle donne. Cela inclut le renforcement de l’application des technologies de l’information dans l’organisation des activités, l’élargissement des formes de dialogue et d’échanges en ligne, ainsi que l’amélioration de la réactivité et de l’efficacité des contacts et des connexions interparlementaires. Par ailleurs, la constitution d’un corps de cadres spécialisés en diplomatie parlementaire, professionnels, dotés d’une solide stature politique, maîtrisant les langues étrangères et les technologies, et disposant d’une bonne connaissance du droit et des pratiques internationales, constitue un facteur clé pour rehausser la qualité et l’efficacité de ces activités.

En particulier, à la lumière du suivi et de l’étude des écrits et des discours d’orientation du Secrétaire général Tô Lâm sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte et sur la mission de la diplomatie dans la « nouvelle ère », le parcours à venir de la diplomatie parlementaire devra continuer de valoriser son rôle actif dans la concrétisation de la vision et de l’aspiration visant à faire passer le pays « d’une intégration internationale approfondie à une intégration complète, vers l’affirmation d’une nation en plein essor », selon les termes du Secrétaire général Tô Lâm.

À la lumière des orientations du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, aux côtés de la diplomatie du Parti, de la diplomatie de l’État et de la diplomatie populaire, la diplomatie parlementaire continuera de faire valoir l’envergure et la position qu’elle a su affirmer au fil des années. Elle mettra en œuvre de manière coordonnée des groupes de solutions visant à garantir la direction du Parti sur la diplomatie parlementaire, à améliorer la qualité du travail de conseil et de proposition, à accroître le professionnalisme dans le déploiement des activités extérieures et à poursuivre le renforcement du rôle actif et proactif de l’Assemblée nationale tant sur les plans bilatéral que multilatéral. Elle contribuera ainsi à mobiliser les ressources nécessaires pour conduire le pays vers une nouvelle ère et à concrétiser l’aspiration à édifier un Vietnam prospère, heureux et florissant./.

VNA/Revue Vietnam Illustré