Bâtir un cadre législatif en faveur de l'innovation et du développement

05/01/2026

À l’occasion du Nouvel An 2026, du 80ᵉ anniversaire des premières élections législatives au Vietnam, et alors que se préparent les élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale ainsi que des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, année qui coïncide également avec le début de la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA). Voici le contenu de cet entretien :

Bureau de vote le jour des premières élections générales, le 6 janvier 1946. Photo : Archives de la VNA

Le 12 janvier 1946, des dizaines de milliers de Hanoïens se rassemblent au Campus central (actuelle Université polytechnique de Hanoï) pour acclamer le président Hô Chi Minh et les députés nouvellement élus à la première législature de l’Assemblée nationale. Photo : Archives de la VNA

Ouverture de la première session de la première législature de l’Assemblée nationale, le 2 mars 1946. Photo : Archives de la VNA

* Monsieur le président de l’Assemblée nationale (AN), en 2025, l’organe législatif a intensifié le renouvellement de sa réflexion et de ses méthodes de travail, affirmant son rôle moteur dans le perfectionnement du cadre institutionnel, la levée des « goulots d’étranglement », la mobilisation de toutes les ressources et la promotion du développement socio-économique. Les activités de supervision ont également été renforcées, devenant plus ciblées, plus efficaces et plus concrètes, contribuant à l’amélioration des politiques et des lois, ainsi qu’à la prise de décisions sur les grandes questions du pays. Quel regard portez-vous sur ces résultats ?

* En application de la Résolution n° 66-NQ/TW du Bureau politique sur le renouveau de l’élaboration et de l’exécution des lois afin de répondre aux exigences du développement du pays dans la nouvelle ère, l’Assemblée nationale (AN) a poursuivi, en 2025, une réforme vigoureuse de sa réflexion et de ses processus législatifs. Elle a examiné, commenté et tranché un volume de travail considérable, d’une portée historique, répondant aux impératifs de renouveau, de perfectionnement des institutions et d’organisation de l’appareil du système politique. Ces efforts ont permis de lever les difficultés et les obstacles, de stimuler le développement socio-économique, tout en répondant aux exigences pratiques immédiates et en bâtissant le cadre juridique de la nouvelle étape.

Rien qu’au cours de la 9ᵉ session, l’AN a adopté 34 lois et 14 résolutions à caractère normatif. Lors de la 10ᵉ session, elle a franchi un nouveau jalon historique en examinant et en adoptant 51 lois et 8 résolutions normatives, soit près de 30 % du nombre total de textes législatifs promulgués sur l’ensemble de la législature. C’est une preuve éclatante du principe selon lequel la loi doit précéder d’un pas afin d’ouvrir la voie à l’innovation, en prenant la vie et les intérêts des citoyens comme mesure de l’efficacité des politiques.

Ces lois couvrent la quasi-totalité des secteurs stratégiques et des enjeux nouveaux en constante évolution. Elles institutionnalisent de manière opportune les nouvelles orientations et résolutions du Parti, en se concentrant sur la levée des goulots d’étranglement institutionnels, notamment dans les domaines du foncier, de l’investissement, de la planification, de la construction, de l’énergie, de la culture et du social, de la santé, de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environnement, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et de l’intégration internationale. Elles visent également à assainir les marchés des obligations d’entreprises et de l’immobilier. L’esprit de renouveau de la pensée législative s’est manifesté clairement : les lois ne stipulent désormais que les questions relevant de la compétence de l’AN, tout en confiant au gouvernement l’autonomie et la flexibilité nécessaires à leur mise en œuvre. Cela permet de garantir les exigences de gestion tout en encourageant la créativité, en libérant pleinement les forces productives et en mobilisant toutes les ressources pour le développement.

Le gouvernement de la République démocratique du Vietnam, élu lors de la deuxième session de la première législature de l’Assemblée nationale (tenue du 28 octobre au 9 novembre 1946). Photo : Archives de la VNA

Des électeurs de Hanoï consultent la liste et la biographie des candidats aux élections de 1946. Photo : Archives de la VNA

Des ouvriers de l'usine de phosphate de Nam Phat écoutent à la radio (La Voix du Vietnam) le règlement relatif aux élections de la 2e législature de l’Assemblée nationale (1960). Photo : Dinh Man – VNA

En particulier, la Résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013, la Loi sur l’organisation des autorités locales (amendée) et la Résolution sur la réorganisation des unités administratives au niveau provincial en 2025, adoptées lors de la 9ᵉ session, constituent des décisions cruciales et historiques. Elles ont permis la mise en service officielle de la nouvelle organisation de l’appareil d’État dans tout le pays à partir du 1ᵉʳ juillet 2025. De nombreux députés, électeurs, et en particulier d’anciens cadres, ont exprimé leur grande satisfaction quant à la capacité de réaction rapide et flexible de l’Assemblée nationale face aux besoins pressants de la réalité, notamment dans cette phase de développement et d’intégration approfondie du pays.

Le Forum sur l’élaboration des lois, placé sous le thème « Perfectionner les institutions et les lois pour répondre aux exigences du développement du pays dans la nouvelle ère », a été organisé avec succès pour la première fois. Il a réaffirmé le renouveau puissant de la pensée législative, passant d’une logique de gestion à une logique de construction et d’accompagnement du développement. Les échanges lors de ce Forum ont permis non seulement de dresser le bilan des pratiques législatives de la législature écoulée et d’en tirer des enseignements, mais aussi de proposer de nombreuses recommandations et solutions concrètes pour l’élaboration des lois et la planification des politiques. Cela contribue de manière significative au bilan de la XVᵉ législature et à la définition des orientations législatives de la XVIᵉ législature, en lien avec la réforme de la structure juridique du Vietnam.

Le 1er janvier 1960, le président Hô Chi Minh signe le décret promulguant la Constitution de 1960. Photo : VNA

On peut affirmer que le processus de construction législative de la période récente reflète une intensité de travail très élevée de la part des députés, animés par la volonté de parfaire les institutions au service du développement futur du pays. Cela s’inscrit dans l’esprit des directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, sur l’accélération des trois percées stratégiques, au premier rang desquelles la percée institutionnelle, considérée comme « la percée des percées ».

Les activités de supervision ont été renforcées, ciblées et rendues plus effectives grâce à de nombreuses innovations concrètes. Elles se sont concentrées sur des domaines et des enjeux d’actualité ayant un impact profond sur le développement socio-économique et la vie de la population. Lors de la 10ᵉ session, l’AN a examiné le rapport de supervision et adopté la Résolution sur la mise en œuvre des politiques et des lois relatives à la protection de l’environnement depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2020. Elle y exige la mise en œuvre de missions et de solutions de rupture afin d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé publique et de garantir la sécurité environnementale en vue d’un développement durable. La 10ᵉ session a également marqué les esprits en matière de supervision suprême, l’AN ayant procédé à un examen exhaustif des rapports du gouvernement, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême et de l’Audit d’État sur l’application des résolutions des XIVᵉ et XVᵉ législatures concernant les supervisions thématiques et les séances de questions-réponses.

Pour la première fois, le Forum sur la supervision de l’AN a été organisé avec succès. Parallèlement aux discussions sur les résultats du traitement des pétitions des électeurs, de l’accueil des citoyens, du traitement des courriers et de la supervision du règlement des plaintes et dénonciations, ce forum a joué un rôle crucial dans le perfectionnement de la législation et la prise de décisions sur les enjeux majeurs du pays. Il a contribué à renforcer l’efficacité du contrôle du pouvoir d’État et de la responsabilité dans l’exercice des fonctions publiques, recevant un large soutien et une haute appréciation de la part des électeurs et de la population.

Vu Dinh Gia et Ngô Thi Muoi, centenaires, votent pour la 12e législature au bureau n° 5 de la circonscription n° 7, le 20 mai 2007. Photo : Duong Ngoc - VNA

Des électeurs du village Say San 3, commune de Nung Nang, district de Tam Duong, province de Lai Chau, exercent leurs droits et devoirs civiques pour élire les représentants à la 14e législature et aux Conseils populaires (mandat 2016-2021). Photo : Quy Trung – VNA

* L’année 2026 marque le 80ᵉ anniversaire de l’édification et du développement de l’AN du Vietnam. Quelles réformes l’AN entend-elle poursuivre afin d’améliorer encore l’efficacité de son action, de mieux assumer son rôle d’organe suprême de représentation du peuple et de plus haute autorité du pouvoir d’État de la République socialiste du Vietnam, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif d’un peuple prospère, d’un pays fort, démocratique, juste et civilisé ?

* En jetant un regard rétrospectif sur les 80 dernières années, depuis le Congrès des représentants du peuple de Tân Trào, précurseur de l’AN du Vietnam, la Iʳᵉ législature et à travers quinze législatures successives, l’AN a toujours accompagné la nation. Elle a tranché les grandes questions selon la volonté et les aspirations du peuple, tout en exerçant avec succès ses fonctions constitutionnelle, législative, de supervision suprême et de décision sur les enjeux cruciaux du pays.

Les réalités du pays posent aujourd’hui des questions urgentes à résoudre ; le peuple attend et place ses espoirs dans les décisions du Parti et de l’État, ce qui exige que l’Assemblée nationale poursuive le renouveau de sa réflexion, de ses modes d’analyse et de ses méthodes de travail.

Le 20 mai 2024, lors de sa 7e session, l'Assemblée nationale a élu Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et vice-président permanent de l'Assemblée nationale, au poste de président de l'Assemblée nationale du Vietnam pour le 15e mandat (2021-2026). Photo : VNA

En ce sens, l’activité législative doit être définie comme « la percée des percées » : elle doit précéder et ouvrir la voie, encourager l’innovation, libérer l’ensemble de la force de travail et mobiliser toutes les ressources au service du développement. Elle doit garantir une concurrence saine, renforcer les capacités d’intégration et accorder une attention particulière aux nouveaux domaines tels que la gouvernance numérique, l’économie numérique, les énergies renouvelables, la croissance verte, l’économie circulaire, l’environnement, le changement climatique, ainsi que les enjeux de défense et de sécurité non conventionnelle.

Les activités de supervision doivent se concentrer sur des questions telles que la gestion foncière, les ressources naturelles, l’environnement, la lutte contre la corruption et le gaspillage, ou encore la protection des droits de l’homme et des citoyens. Elles doivent être étroitement liées aux réalités et aux retours de la population, en renforçant la compréhension des problèmes émergents sur le terrain et en écoutant les avis de la base, des électeurs et de la communauté des affaires afin d’identifier précisément les goulots d’étranglement de la société. Cela permettra d’apporter des réponses politiques flexibles, opportunes et proches de la réalité.

La prise de décisions sur les questions cruciales du pays doit garantir l’objectivité et l’impartialité. Chaque décision doit placer les intérêts nationaux, ceux de la nation et du peuple au-dessus de toute autre considération, en s’opposant fermement à toute influence d’intérêts de groupe et à tout impact négatif extérieur.

Jeunes délégués participant à la 2e session simulée de « l'Assemblée nationale des enfants ». Photo : Minh Duc – VNA

Il convient de poursuivre les recherches afin d’améliorer et d’innover les modes d’action de l’Assemblée nationale et de ses organes, pour en accroître l’efficacité, réduire le formalisme et renforcer le caractère substantiel de leurs activités. L’accent sera mis sur l’amélioration continue de l’élaboration de l’ordre du jour des sessions, des modalités de discussion et de débat, des séances de questions-réponses, ainsi que des processus d’examen, d’organisation de la supervision et de contact avec les électeurs.

Il est également nécessaire de renforcer la transformation numérique globale des activités de l’AN, de bâtir une « Assemblée nationale numérique » et d’appliquer l’intelligence artificielle (IA). L’innovation et la transformation numérique doivent être considérées comme un axe de rupture dans l’exercice des fonctions et missions de l’Assemblée nationale, de ses organes et de ses députés.

Le député occupe une position centrale dans l’activité de l’AN. Il est donc nécessaire de continuer à promouvoir son rôle et à rehausser la responsabilité de chaque élu. Ces derniers doivent porter en eux une volonté de contribution, oser penser, oser agir, oser innover et oser assumer leurs responsabilités, afin de remplir pleinement leur rôle de représentants fidèles de la volonté et des aspirations du peuple. »

Séance d'ouverture de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Photo : Doan Tan – VNA

Le 21 octobre 2024, lors de la 8e session (15e législature) de l’Assemblée nationale, Luong Cuong, membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, délégué de la 15e législature, a été élu président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2021-2026. Photo : VNA

* Monsieur le président de l’Assemblée nationale, quelles leçons et quels acquis les expériences de renouvellement du travail législatif menées au cours de la période récente ont-elles permis de dégager, et quelles bases ont-elles ainsi jetées pour les activités futures de l’Assemblée nationale ?

* Ces dernières années, en particulier au cours de la XVᵉ législature, le travail législatif de l’AN a connu de profonds renouveaux, passant radicalement d’une logique de « gestion » à une logique de « construction du développement ». Ce processus a non seulement permis de résoudre des problèmes urgents, mais a également dégagé des enseignements précieux, contribuant au perfectionnement des institutions et des lois afin de répondre aux exigences du développement national. Ces enseignements sont les suivants :

Premièrement, la direction du Parti constitue le facteur clé garantissant le succès des activités constitutionnelles et législatives. En toutes circonstances, le maintien du rôle dirigeant du Parti assure que ces activités servent toujours les intérêts du peuple et s’alignent sur la stratégie de développement national. En tant qu’organe représentatif suprême du peuple, l’AN doit institutionnaliser en temps opportun les orientations et lignes directrices du Parti en lois de l’État, reflétant ainsi une convergence élevée entre « la volonté du Parti et le cœur du peuple », et créant le fondement juridique d’un développement rapide et durable.

Deuxièmement, il est essentiel d’assurer un lien étroit entre la loi et les réalités de la vie sociale. L’AN a examiné et adopté un très grand nombre de lois et de résolutions, comprenant des décisions historiques répondant promptement à des situations nouvelles. Les politiques placent systématiquement les citoyens et les entreprises au centre, s’efforçant de lever les difficultés et les obstacles afin de libérer les forces productives et de mobiliser efficacement toutes les ressources au service du développement national.

Troisièmement, il convient de garantir une coordination étroite entre les différents acteurs de l’activité législative. La coordination entre le gouvernement et l’AN est devenue de plus en plus synchrone et efficace dans la préparation en amont des projets et des programmes, ainsi que dans l’examen et la finalisation des dossiers soumis à l’AN. Cette synergie fluide entre le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, les organes de l’Assemblée nationale et les organisations concernées, conjuguée à la participation active et responsable des députés; constitue le facteur décisif permettant l’adoption des textes avec un haut niveau de consensus.

Quatrièmement, le professionnalisme et la rigueur scientifique constituent le socle de l’amélioration de la qualité des lois. Cela repose sur le sens des responsabilités et le dévouement de l’ensemble des cadres et du personnel du Bureau de l’AN, du Conseil des ethnies, des commissions de l’AN, des bureaux des délégations de députés et des Conseils populaires, des ministères, des organes de presse et des localités. L’activité législative, conduite selon un processus rigoureux et appuyée par une application accrue des sciences et des technologies, constitue un levier puissant pour accélérer le rythme et rehausser la qualité globale du travail de l’AN.

Vote de la Loi sur les réserves nationales (amendée) lors de la 10e session de la 15e législature. Photo : Doan Tan - VNA

* Le projet de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti affirme la nécessité de poursuivre la construction et le perfectionnement synchronisés des institutions afin d’assurer un développement rapide et durable du pays. Quelles exigences cette mission impose-t-elle à l’Assemblée nationale dans la période à venir, Monsieur le président de l’Assemblée nationale ?

* Le projet de Rapport politique soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti fixe l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres pour le prochain mandat, tout en soulignant la nécessité de concentrer les efforts sur le perfectionnement global et harmonisé des institutions au service d’un développement rapide et durable du pays.Pour atteindre ces objectifs et répondre à ces exigences, le travail législatif de l’Assemblée nationale doit continuer à être profondément renouvelé, avec une amélioration constante de sa qualité et de son efficacité. L’AN poursuivra la mise en œuvre effective de la Résolution n° 66-NQ/TW du Bureau politique sur la rénovation du travail d’élaboration et d’application des lois, afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère. Elle appliquera strictement les procédures législatives, luttera résolument contre les pratiques négatives et les intérêts de groupe, et renforcera davantage la coordination opportune et efficace entre les organes de l’AN, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême ainsi que les organismes concernés. Il s’agit de garantir que chaque loi soit fondée sur les intérêts nationaux et ethniques, ainsi que sur les aspirations légitimes du peuple.

Il convient de poursuivre le renouvellement de la réflexion dans le travail législatif afin de faire du cadre juridique un avantage concurrentiel et un moteur du développement national. Cela implique d’identifier les lacunes, les zones d’ombre, les obstacles et les goulets d’étranglement du système juridique, en vue de les modifier, de les compléter et de les perfectionner en temps opportun. Il est essentiel d’assurer la cohérence, la stabilité et la faisabilité des lois, afin de répondre à la fois aux besoins urgents à court terme et de créer un cadre juridique durable au service du développement à long terme, de l’intégration internationale, de l’application des sciences et technologies et de la transformation numérique nationale.

Parallèlement, il est nécessaire d’améliorer la qualité des députés de l’AN et de valoriser davantage leur rôle, en augmentant la proportion de députés à temps plein, afin que l’Assemblée nationale ne soit pas seulement l’organe suprême de représentation du peuple, mais aussi la cristallisation de l’intelligence collective de toute la nation.

Le gouvernement, les ministères, les secteurs ainsi que les organismes et organisations concernés doivent, dans le cadre de leurs fonctions et compétences, organiser sans tarder la mise en œuvre des lois et résolutions adoptées par l’AN lors de la 10ᵉ session, et promulguer dans les délais impartis les textes réglementaires d’application. Il est également nécessaire de renforcer la communication et la vulgarisation juridiques, en particulier pour les lois et résolutions ayant un impact direct sur les droits et intérêts des citoyens et des entreprises. En outre, il convient de procéder régulièrement à l’examen et à l’évaluation de l’efficacité et de la qualité des politiques après leur promulgation, afin de les ajuster, de les compléter ou de les modifier en temps utile.

Enfin, le Comité permanent de l’AN continuera de diriger avec détermination le déploiement coordonné des applications des technologies de l’information et des technologies numériques, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des activités de l’Assemblée nationale et de ses organes. Il poursuivra également l’étude et la proposition de solutions visant à renouveler et à rehausser la qualité et l’efficacité des sessions parlementaires, afin de répondre aux exigences des missions dans la nouvelle phase de développement du pays.

Les députés votent en faveur de la résolution sur la politique d'investissement du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud (novembre 2024). Photo : Van Diep – VNA

* La mission prioritaire et primordiale de l’Assemblée nationale, non seulement pour l’année 2026 mais pour l’ensemble du prochain mandat, est l’organisation réussie des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des représentants des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031. Outre les conditions favorables fondamentales telles que la stabilité politique, ainsi que l’amélioration constante des conditions de vie et du niveau de conscience civique des électeurs, le Vietnam, comme de nombreux pays dans le monde, est confronté à l’impact de la désinformation sur les réseaux sociaux ainsi qu’aux ingérences de forces hostiles extérieures. Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, quelles sont les exigences et les innovations prévues pour cette élection ?

* L’élection des députés de la XVIᵉ législature de l’AN et des représentants des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 constitue une véritable fête nationale, une occasion pour les électeurs d’exercer leur droit de souveraineté populaire en choisissant et en élisant des représentants éminents, porteurs de la volonté et des aspirations du peuple au sein de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires du nouveau mandat. Elle contribue ainsi activement à la construction, au renforcement et au perfectionnement de l’État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il s’agit d’un événement politique majeur du pays, organisé immédiatement après le XIVᵉ Congrès national du Parti, qui continuera d’insuffler un nouvel élan pour conduire le pays vers un développement rapide et durable.

Par rapport aux mandats précédents, cette élection comporte plusieurs nouveautés importantes, notamment la réduction de la durée du mandat de l’Assemblée nationale de la XVᵉ législature et des Conseils populaires du mandat 2021-2026, ainsi que la fixation de la date du scrutin au 15 mars 2026, soit deux mois plus tôt que lors des élections précédentes. La durée des différentes étapes du processus électoral est également raccourcie : le délai entre la clôture du dépôt des candidatures et le jour du scrutin est réduit de 70 à 42 jours. Les échéances relatives aux consultations électorales, à la publication de la liste des candidats ainsi qu’au règlement des plaintes et dénonciations sont ajustées en conséquence, garantissant leur cohérence et leur adéquation avec la réalité. Les compétences en matière de délimitation des circonscriptions électorales et d’organisation des organes chargés des élections sont adaptées au modèle d’administration locale à deux niveaux. Les modalités de campagne électorale sont diversifiées : outre les rencontres directes avec les électeurs, l’organisation de campagnes en ligne ou hybrides, combinant présentiel et distanciel, est autorisée, sous réserve de garanties techniques, de sécurité de l’information et de cybersécurité. En particulier, un mécanisme permet au Conseil national électoral d’ajuster de manière proactive le calendrier et d’orienter les organes chargés des élections en cas de situations imprévues, afin d’assurer le respect des délais et l’efficacité de l’organisation du scrutin.

Une volonté politique forte, conjuguée à la direction et à l’orientation étroites du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, sous la conduite directe du Secrétaire général Tô Lâm, ainsi que l’implication des comités du Parti à tous les niveaux dans la préparation des élections, constitue le facteur déterminant garantissant le succès du scrutin. Parallèlement, il est essentiel de faire preuve de détermination, de proximité avec le terrain, de proactivité, de créativité et de flexibilité, en tenant compte des réalités et des conditions géographiques propres à chaque localité ; de renforcer la répartition des responsabilités et la coordination étroite et efficace entre les organes et organisations concernés tout au long du processus électoral, afin d’assurer la transparence, la clarté, l’unité et la fluidité de l’organisation, du niveau central à la base. Il convient en particulier de mettre en œuvre strictement les exigences de la Directive n° 46-CT/TW du Bureau politique, selon lesquelles l’ensemble du système politique doit faire preuve d’unité et renforcer la coordination, en mobilisant toutes les ressources nécessaires pour organiser avec succès les élections, garantir leur déroulement démocratique, égalitaire, conforme à la loi, sûr et économe, et en faire une large consultation démocratique au sein de toutes les couches de la population, permettant d’élire des représentants d’élite, porteurs de l’intelligence et des aspirations du peuple au sein de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les échelons.



Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, entouré des dirigeants du Parti, de l'État et des délégués, lors de la cérémonie de clôture de la 10e session de la 15e législature. Photo : Doan Tan - VNA

J’exprime le souhait que les électeurs et l’ensemble de la population fassent preuve d’un haut sens des responsabilités, exercent pleinement leur droit de souveraineté et choisissent des représentants réunissant à la fois vertu, compétence, engagement et vision, afin de siéger à l’AN de la XVIᵉ législature et aux Conseils populaires du mandat 2026-2031, et d’assumer efficacement les missions et responsabilités de ces institutions dans la nouvelle phase de développement du pays.

Fort des acquis obtenus au cours du mandat écoulé et du soutien des électeurs et de la population, je suis convaincu que les élections du 15 mars 2026 se dérouleront avec un plein succès, marquant un départ important pour la construction et la consolidation de l’appareil de l’État du nouveau mandat, et créant une base politique et sociale solide pour la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti.

À l’approche du Nouvel An lunaire, animé par la confiance et la fierté d’un pays engagé sur la voie du renouveau, j’adresse mes meilleurs vœux à l’ensemble de nos compatriotes, aux électeurs de tout le pays, à la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger ainsi qu’aux amis internationaux.

* Je vous remercie, Monsieur le président de l’Assemblée nationale.



