80 ans d’Assemblée nationale vietnamienne au service de la nation

18/01/2026

L’Assemblée nationale (AN), plus haut organe du pouvoir d’État et principale instance représentative du peuple, a traversé huit décennies en se réformant, en s’adaptant et en renforçant son efficacité. La commémoration des premières élections législatives (6 janvier 1946 – 6 janvier 2026) offre l’occasion de revenir sur l’histoire et l’évolution de l’AN, depuis la période de guerre jusqu’à l’ère de la transparence et de la modernisation institutionnelle. Dès sa création, la première Assemblée nationale (1946–1960) devient la plus haute autorité de la République démocratique du Vietnam. Entre 1946 et 1954, elle conduit la guerre de résistance et participe à la reconstruction nationale, en étroite collaboration avec le peuple. L’AN concentre alors le pouvoir au sein de l’appareil d’État. Le gouvernement et son Comité permanent la consultent systématiquement, tandis qu’elle débat des grandes orientations et exerce un contrôle critique sur l’action gouvernementale. En quatorze ans, douze sessions sont tenues. L’Assemblée adopte les Constitutions de 1946 et de 1959, ainsi que seize lois et cinquante résolutions majeures. Cette période est marquée par l’effort conjoint du Nord, engagé dans la voie socialiste, et du Sud, poursuivant la lutte pour la libération et l’unification nationale.



Le président Hô Chi Minh vote pour les délégués à la 5e Assemblée nationale au bureau de vote n° 1, quartier de Ba Dinh, à Hanoï (27 avril 1969). Photo : VNA

Placée sous l’égide de la Constitution de 1959 et de la loi de 1960 relative à son organisation, l’AN fonctionne dans un contexte où le Nord construit le socialisme et soutient la résistance contre les impérialistes américains.

Des habitants de l’ethnie Mán consultent des affiches de propagande électorale en vue des élections de la 2e Assemblée nationale (1960). Photo : Vu Tin/VNA

Lors de sa première session, la 6e Assemblée nationale adopte une résolution changeant le nom de la République démocratique du Vietnam en République socialiste du Vietnam ; elle décide également que l’Assemblée élue lors des élections générales du 25 avril 1976 sera la 6e Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam et renomme officiellement Saigon-Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

De la IIe à la Ve législature, elle adopte de nombreuses lois et résolutions dans les domaines économique, diplomatique et administratif, contribuant à l’effort de guerre et à l’objectif de l’unification nationale. La VIe Assemblée nationale (1976–1981), symbole de l’unification du pays, décide de rebaptiser l’État en République socialiste du Vietnam, adopte le drapeau, l’emblème et l’hymne nationaux, renomme Saigon-Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville et désigne Hanoï comme capitale de la nation réunifiée. Lors de sa VIIe session, en décembre 1980, elle adopte la Constitution de 1980.

L’AN est organisée et fonctionne conformément à la Constitution de 1980 et à la loi de 1981 relative à son organisation et à celle du Conseil d’État. Elle demeure la plus haute instance représentative du peuple et la seule habilitée à adopter la Constitution et les lois.

La VIIe Assemblée nationale (1981–1987) et la VIIIe (1987–1992) adoptent deux codes, 35 lois et 35 résolutions, tandis que le Conseil d’État promulgue 54 ordonnances. Cette période précède et accompagne les réformes profondes initiées par le VIe Congrès du Parti.

Lors de sa XIe session, en 1992, l’AN adopte la Constitution de 1992, posant les bases du cadre juridique de la République socialiste du Vietnam contemporaine.

Le président de l’Assemblée nationale, Nguyen Phu Trong, visite un cours de vietnamien à Prague, en République tchèque (2009). Photo : Tri Dung/VNA

L’Assemblée nationale poursuit ses réformes afin de gagner en transparence, en ouverture et en efficacité, en s’appuyant sur ses trois fonctions essentielles : la législation, le contrôle et la prise de décisions sur les grandes orientations nationales.

IXe à XIIe Assemblées nationales : innovations dans le travail législatif et le contrôle parlementaire, renforcement des rapports et des missions de supervision, attention accrue portée à la lutte contre la corruption et au développement de la diplomatie parlementaire.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre le Premier ministre chinois, Li Qiang, lors de la visite officielle de ce dernier au Vietnam, à Hanoï (13 octobre 2024). Photo : Doan Tan/VNA

Le président de l’Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, prend la parole lors de la quatrième Conférence des présidents de parlements du monde, au siège des Nations Unies, à New York (États-Unis), du 31 août au 2 septembre 2015. Photo : Nhan Sang/VNA

L’après-midi du 10 septembre 2024 (heure locale), au Kremlin, à Moscou, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Photo : Thong Nhat/VNA

XIIIe AN (2011–2016) : forte participation électorale et adoption intégrale de la Constitution de 2013. Introduction du vote de confiance à l’égard des responsables élus ou approuvés par l’AN et obligation pour tous les ministres de rendre compte devant celle-ci.

XIVe AN (2016–2021) : consolidation des dispositions de la Constitution de 2013 et modernisation administrative, avec un recours accru aux technologies de l’information et l’introduction de sessions hybrides (présentiel et en ligne) en réponse à la pandémie de Covid-19.

XVe AN (2021–2026) : taux de participation historique (environ 99,6 %). Orientation vers une « législation proactive » et actualisation des cadres juridiques afin de rationaliser le système politique. À ce jour, elle a tenu 17 sessions, dont 9 extraordinaires et 8 ordinaires.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV), Tô Lâm, prend la parole lors de la cérémonie commémorant le 80e anniversaire des premières élections législatives vietnamiennes. Photo : Doan Tan/VNA

L’après-midi du 11 décembre 2025, à Hanoï, se tient la séance de clôture de la 10e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale. Le secrétaire général Tô Lâm, ainsi que des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, et des députés, assistent à la séance. Photo : Doan Tan/VNA

L’évolution de l’Assemblée nationale sur 80 ans illustre un héritage durable et une capacité d’innovation constante, affirmant son rôle de représentant suprême du peuple et de garant de l’ordre étatique. L’Assemblée nationale vietnamienne a traversé les épreuves de la guerre, de la réunification et des réformes profondes. Son parcours témoigne d’une institution en perpétuelle adaptation, capable d’accompagner les transformations du pays tout en restant fidèle à son engagement au service du peuple./.