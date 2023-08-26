Vinapharma：面向清真认证

26/08/2023

2020年2月结束在阿拉伯联合酋长国（UAE）贸易促进活动回国后，Vinapharma集团副总经理阮氏艳姮立刻着手研发符合清真认证（Halal）标准的Green Beauty产品，准备进军中东市场。

阮女士介绍，Halal是世界上最严格的标准，甚至高于美国FDA。伊斯兰教人制定这套标准是为了确保肉品、食品、药品、化妆品等的清洁安全性和保健性。如果产品达标就能进军中东市场，理所当然也能进军欧美乃至全球。

清真标准规范的内容包括产品从种植区到厂房的生产过程，种植要达到Global GAP、 Organic标准，工厂加工要达到GMP、ISO、 HACCP标准。

为了追求Halal目标，Vinapharma集团致力于改进农作物品质。近日，集团旗下的高科技农场成功培育了高达1米、重达1.9-3公斤的“超巨型” 国际标准旱芹。总经理范光长透露：“凭借以色列技术温室模式和GlobalGAP标准，作物有着稳定的生长发育环境，每天自动浇水12次，使用生物肥料。从目前的结果看，可以说集团是应用以色列技术提高旱芹质量的带头鸟。栽培‘超巨型’旱芹的农场已达有机种植标准，制作Green Beauty旱芹精颗粒和旱芹茶的工艺也达到了清真标准，时下我们正在开展提炼旱芹精油项目” 。

Vinapharma着重生产可溶性蔬菜精，适合伊斯兰人不喜欢直接吃蔬菜的胃口，堪称智能菜品。这是集团向以色列订制的专利工艺。集团正在为这类食品申请Halal认证，以便获得中东市场准入资格。

培育“超巨型” 旱芹的成功，再次肯定了Vinapharma集团注重产品质量，不断创新，励志前行，独辟蹊径，以推广壮大越南品牌，无愧于名列前茅的盛誉。阮女士表示，集团当前的指向标是获得Halal认证以进军中东和伊斯兰合作组织市场。