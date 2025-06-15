2025年河粉节：“越南河粉精粹——数字时代的遗产”

15/06/2025

近日，以“越南河粉精粹——数字时代的遗产”为主题的2025年河粉节在河内升龙皇城遗迹区隆重举行。此次盛会由河内市会议中心与升龙-河内遗产保护中心及相关单位联合举办，标志着越南独特美食文化的推广与保护迈出了新步伐。

2025年河粉节是小孩了解河粉故事的机会。

此次河粉节的亮点之一是数字科技的融入，如人工智能和聊天机器人（Chatbot)。这款Chatbot被设置于信息咨询台，为游客提供信息查询、活动日程，还能互动答疑，作为吸引游客的一种创新尝试，充分展现了其在数字时代下的锐意创新与积极适应。

2025年河粉节不仅是一场纯碎的美食盛宴，更是一次意义非凡的文化活动，有效保护与弘扬传统价值，还为越南河粉在数字时代的推广开辟了新途径。凭借其精心策划与丰富多彩的活动内容，本届河粉节必将给广大民众和游客留下深刻印象，进一步巩固越南河粉在千年文化名城——首都河内作为“国之精粹”的地位。

文图/越南画报 清江 译/何芳