顺化——龙之乡

13/04/2025

启定陵双龙雕像形态丰满、喜庆。本报记者 清和 摄

传说中的神异生物，东方人将其推崇为王权、力量与权威的象征，常与帝王形象息息相关。阮朝时期，在能工巧匠的妙手下，加之皇家文化体制的影响和当时开放的美术思潮，龙的形象在主题、材质和表现形式上达到了空前的丰富。因此，阮朝的京城——顺化故都，也被誉为“龙之乡”。



在越南文化中，龙是神圣而不存在的生物，位居四灵（龙、麟、龟、凤）之首。龙本身汇集了九种真实动物最美好的特征：蛇身、鲤鱼鳞、骆驼头、鹿角、虎足、鹰爪、牛耳、狮鼻鬃、公鸡尾。



阮朝宫廷中的龙之杰作。本报记者 清和 摄



越南的龙形象出现甚早，最广为人知的是雄王时代讲述了越南人起源的“龙子仙孙”传说。在越南的各个封建朝代，龙的形象被广泛使用，尤其是在宫廷建筑和美术装饰中。

在越南，早期，当宫廷美术装饰的规制还颇为严格时，龙的形象仅用于皇宫，因此主要出现在宫殿、陵寝等宫廷建筑中，或在御用品上，如龙椅、印玺、圣旨、服饰、鞋帽、杯盏等。





阮朝皇宫中许多珍贵物品上都有龙的形象。本报记者 清和 摄

之后，龙不仅象征着天子的威权，还寓意着神圣、庇佑、繁荣、吉祥、风调雨顺等，故逐渐走向民间并现身寺庙、祠堂、民居，甚至百姓的墓地。然而，龙形象的民间化也受到一定程度的限制和规范，以免冒犯和庸俗化这一原本属于皇家特权的灵物形象。

据研究者称，宫廷龙和民间龙有所不同。象征皇帝的龙身应有81片阳鳞、36片阴鳞，身躯9段，足有5爪。而民间龙的足通常仅有3或4爪；或者龙被演化变成蟒龙、蛟龙、龙马、无角龙、鲤鱼化龙、菊花化龙、竹化龙等形态。

安陵许多不同位置都装饰着龙纹。本报记者 清和 摄



在越南最后一个封建王朝——阮朝，龙继承了之前各朝代龙的特点，但形态和神气更显飘逸、雄健和威风。

阮朝的龙有许多独特的形态，如：双龙戏珠、双龙朝阳、龙戏水、回龙、圆龙、龙追、龙凤、龙麟、龙寿、龙云庆会、竹化龙、菊化龙等。材质也极其丰富，龙现身于金、银、铜、石、灰泥、木、布、骨、象牙、陶瓷等。手法也千变万化：铜铸、石雕、灰泥塑、木雕、贝壳镶嵌、布上刺绣、纸上绘画、陶瓷等。



阮朝的龙都体现出其威严、雄健和飘逸之美。本报记者 清和 摄

可以列举一些阮朝美术中典型而独特的龙纹装饰。例如，紫禁城建忠楼两侧的八角亭，所有位于屋顶边缘的龙都面朝外，而不是常见的“回龙”，这是一个颇为有趣的例外。同庆陵凝禧殿两端山墙处，龙以“虎符”的形态装饰，正面龙口衔“寿”字或圆环。在隆安殿，支撑屋顶的整个梁架均由整块木材制成，并以极其精湛的技艺镂空雕刻了各种龙纹。这些木雕被视为越南传统木雕艺术的杰作。



阮朝的龙随处可见，因此顺化也被称为“龙之乡”。本报记者 清和 摄



可以列举一些阮朝美术中典型而独特的龙纹装饰。例如，紫禁城建忠楼两侧的八角亭，所有位于屋顶边缘的龙都面朝外，而不是常见的“回龙”，这是一个颇为有趣的例外。同庆陵凝禧殿两端山墙处，龙以“虎符”的形态装饰，正面龙口衔“寿”字或圆环。在隆安殿，支撑屋顶的整个梁架均由整块木材制成，并以极其精湛的技艺镂空雕刻了各种龙纹。这些木雕被视为越南传统木雕艺术的杰作。 到了启定帝年间（1916-1925年在位），龙纹装饰艺术通过“瓷片镶嵌”技法（又称马赛克艺术）达到了一个新的高度。在顺化工匠的巧夺天工之下，除了用灰泥塑造的极其精致的龙雕像、浮雕外，还有利用瓷片镶嵌技术制作的色彩绚丽、光彩夺目的佳作，如启定陵天定宫中巨大的宝盖和柱子、天定宫天花板上的“九龙隐云”壁画。

直到今日，历经世事变迁，阮朝龙的形象仍然生动地现身各种美术形式的丰富遗产宝库中，足以将顺化称为龙之乡，是名扬千古的神京之地。

