河内打造迈向出口的茶叶生产链

18/09/2025

在建国与发展的80年征程中，河内农业取得了长足进步，从自给自足转向商品化生产，应用高新技术并逐步与国际接轨。作为河内传统经济作物的茶叶也不例外，目前正按照产业链模式组织生产，面向出口和可持续发展的目标。

在中野乡的福春、都良两村，数百公顷茶树按照安全、高效的方向种植。据北山农林合作社主任陶氏贵介绍，通过改进的技术规程，每公顷茶园年产量可达约5吨鲜茶，相当于1吨干茶。由于实行专业化初加工和包装，产品拥有清晰的包装、标签和溯源码，并获得了“一乡一品”四星级产品认证，因此售价稳定、销路畅通，茶农每公顷年收入可达2.5亿至3亿盾。



首都最大的茶区坐落在绥海乡巴寨村，面积逾470公顷，茶树在气候凉爽、土壤适宜的山坡地上茁壮成长。巴寨茶品质卓越，香气自然、滋味醇厚，被誉为“河内第一名茶”。当地居民武氏心表示：“在河内农业部门的支持下，我们引进新品种，改造老茶园，并按照越南良好农业规范（VietGAP）流程生产，因此产量、质量和价值均显著提升”。

据河内市农业与环境厅副厅长谢文祥介绍，目前全市茶园面积超过2000公顷，其中356公顷已应用高新技术，占比约10.2%。北山、龙富、巴寨等著名茶区不仅在照料和采摘环节实现了机械化，还投资了现代化加工系统，确保食品卫生安全并符合国际标准。借此，这些茶区的产品已进入俄罗斯、中国台湾、中东等严格市场，标志着首都农产品“走向世界”的新一步。



在生产组织的同时，河内也注重品牌建设和市场拓展。例如“巴寨安全茶”已获得商标保护，贴有溯源二维码，并附有质量认证标签。该产品目前达到“一乡一品”三星级标准，现身多家安全食品连锁店和农产品专卖店，为茶农带来每公顷约3亿盾的稳定收入。此外，河内茶叶产品也正逐步亮相电商平台，参加东盟、东亚、欧洲等地区的农产品展会，从而提升国际市场的地位与知名度。