探索和平省芒族文化
和平省距河内市西南约70公里，号称“史诗之地”，是芒族同胞聚居地。历经许多世代，他们创造了丰富而独特的文化宝藏，丰富了越南民族的文化特色。
芒族文化特色印记
和平省被誉为芒族的摇篮，以四大居住区而闻名：新乐县碧芒，乐山县旺芒，高峰县唐芒，金杯县洞芒。
芒族人是原住民，长期居住在和平省。经过漫长的历史，芒族文化形成、发展并深深扎根于社会生活。芒族文化充分地体现在风俗、习惯、信仰、语言、饮食[美食]、服饰、节庆、民间知识等。许多别具特色的艺术和文化价值，如民歌、锣钲、巫术、史诗《生土生水》等，至今仍然存在，在越南民族的文化瑰宝中受到高度赞誉。
2024 年初，我们有机会参加在和平省新乐县举行的芒族开夏节。这是与水稻农业相关的节日，带有许多古越文明印记，旨在崇敬神灵、缅怀垦荒立寨有功人士，祈求万物兴旺、五谷丰登、衣食富足。如今，开夏节已成为一种特色文化，是和平省芒族人不可或缺的信仰活动。
说到芒族文化，不得不提其生活空间，尤其是高脚屋。在高峰县平清乡江莫村，现有100多栋美丽而古老的传统建筑风格高脚屋。村民裴文孟说：“家乡、村寨、高脚屋是我一生难舍难离的魁宝，无论做什么，我都要为子孙后代保留下来”。
芒族文化的独特性和吸引力受到了研究界和文艺界的特别关注。许多人苦心研究和探索，以服务他们的研究、创作、搜集和收藏工作。
位于和平市太平坊西进路的芒族文化空间博物馆，是武德孝画家开办的越南首座芒族文化私人博物馆。馆主分享：“和平省是古代芒族文化的摇篮，所以我在这块芒族土地上创建这个文化空间，利用与建筑、生活、习俗和语言相关的原始文物，重现100多年前的缩小版芒族社会。展出的文物不算最美、最好、最有价值，却是芒族人生活中最真实、最简朴的”。
凭借对保护芒族文化劳苦功高，2020年，画家武德孝荣获由韩国全州市赞助的全州国际奖。该奖项旨在鼓励和促进全球传播、保护非物质文化遗产的活动。
保护和弘扬芒族文化价值
由于时光流逝和生活变化的影响，芒族许多文化价值处于消失的危机，和平省采取了多种措施来有效保护和弘扬。
和平省委书记阮飞龙表示，尽管本省人力资源有限，但这是非常紧迫的任务，必须调动人力物力来研究、搜集、管理、保护、开发和弘扬芒族传统文化遗产以及“和平文化”，结合发展旅游业，助推社会经济发展，提高人民的物质和精神生活。
近年来，由于做好保护和弘扬芒族文化工作，乐山县建立了富有民族特色的健康文化环境，有助于对居民的历史传统两教育。
乐山县人委会副主席裴文杨先生说：“目前，人们对民族文化价值的认识有所提高。因此，我们设定了这样的目标：到 2025 年，芒族人20% 会写芒文，85% 会穿芒服，尤其逢年过节。初中和高中学生每周至少两天穿芒服上学。我们将扩大文化体育节、国庆节的活动规模，发展与旅游相结合的传统文化村”。
典型的是乐山县决胜高级中学。 从 2019 年开始，学校成立了保护芒族文化特色的俱乐部，活动内容主要是 6 方面：民歌、服装、乐器、美食、游戏、民间文化。此外，还给会员教授芒文。至今为止，俱乐部吸引了300多名会员，在节假日、春节、学校和地方文化节进行演出。
俱乐部主任裴氏香表示：“俱乐部的目的在于培养保护和弘扬芒族特色文化意识，使学生热爱传统文化并担当保护的责任”。
据了解，2023年，和平省出台了2023-2030年保护和弘扬芒族文化与“和平文化”的提案，确定继续研究、保护和弘扬芒族文化遗产和优良传统，助力推介和平省风土人情，打造独特的旅游产品吸引国内外游客。
近期，和平省着重修缮、整治和平文化的两处代表性遗迹：乐山县新立乡的国家级遗迹屯寨洞和安富乡的石檐洞，建立档案，提交政府总理审批入列国家特殊遗迹， 随后提交联合国教科文组织，申请列入人类文化遗产名录。
文/越南画报 黄河
图/黄河 清江 译/武蓉