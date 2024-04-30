探索和平省芒族文化

30/04/2024

参加和平省新乐县开夏节的芒族女性。本报记者 清江 摄

和平省距河内市西南约70公里，号称“史诗之地”，是芒族同胞聚居地。历经许多世代，他们创造了丰富而独特的文化宝藏，丰富了越南民族的文化特色。

芒族文化特色印记

和平省被誉为芒族的摇篮，以四大居住区而闻名：新乐县碧芒，乐山县旺芒，高峰县唐芒，金杯县洞芒。

芒族人是原住民，长期居住在和平省。经过漫长的历史，芒族文化形成、发展并深深扎根于社会生活。芒族文化充分地体现在风俗、习惯、信仰、语言、饮食[美食]、服饰、节庆、民间知识等。许多别具特色的艺术和文化价值，如民歌、锣钲、巫术、史诗《生土生水》等，至今仍然存在，在越南民族的文化瑰宝中受到高度赞誉。

和平省新乐县开夏节的场景。本报记者 清江 摄 和平省新乐县开夏节的场景。本报记者 清江 摄