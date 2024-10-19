懒翁街的东药南药遗产

19/10/2024

从2024年5月起，每逢周末国内外观众可在河内懒翁街40号福建会馆参观和体验懒翁东药南药推介活动。这是河内市举办的传播越南遗产文化活动之一，旨在庆祝10月10日首都河内解放70周年以及海上懒翁（越南东药南药鼻祖黎有晫的别名）诞辰300周年。

懒翁东药南药街展览艺术策展人阮世山画家表示：“懒翁药街已有数百年历史，是遗产从业者艺术灵感的来源。多年来，我一直在跟踪河内保存文化遗产项目的落实，悉心期盼这条街每周都举办各项活动，得到人们的响应，携手维护其传统医药业的存在”。



懒翁街长180米，位于河内市还剑郡行蒲坊，以名医黎有晫（1720 - 1791） 的简称别号懒翁命名（全称：海上懒翁），药材行业发展迅速，近90% 的住户经营东药南药，顾客盈门，生意兴隆，既传承药业又彰显古街文化之美。

文图/越南画报 陈清江 碧云 译/武蓉