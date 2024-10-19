懒翁街的东药南药遗产

懒翁街的东药南药遗产

 
从2024年5月起，每逢周末国内外观众可在河内懒翁街40号福建会馆参观和体验懒翁东药南药推介活动。这是河内市举办的传播越南遗产文化活动之一，旨在庆祝10月10日首都河内解放70周年以及海上懒翁（越南东药南药鼻祖黎有晫的别名）诞辰300周年。
河内懒翁街40号福建会馆东药南药展会。
懒翁东药南药街展览艺术策展人阮世山画家表示：“懒翁药街已有数百年历史，是遗产从业者艺术灵感的来源。多年来，我一直在跟踪河内保存文化遗产项目的落实，悉心期盼这条街每周都举办各项活动，得到人们的响应，携手维护其传统医药业的存在”。

根据历史故事，阮世山画家挑选了一批作品并分为两个展区：昔日福建、懒翁、北药街各历史阶段图片以及这条街居民诊病、制药、卖药的故事。  

来到懒翁街东药南药展会，观众有机会了解制药业的历史和故事，参观世代传承的制药工具以及许多越南传统医学珍贵书籍，如名医海上懒翁的系列丛书，购买现场摆卖的各种药材。要想深入了解东药南药制品的生产单位和东医诊疗所，可向在场的医生咨询。

 
懒翁街一家药店老板阮文和医生表示，为了展会的成功，他和本街的同行老手精心挑选了百年左右的制药工具。他对本行深感自豪，对这条与自己职业息息相关的街道心怀挚爱。
 
在参观过程中，观众可请参会的本街医生把脉诊病、按摩、按穴位，介绍东药南药品和珍贵药方。懒翁东药南药街继承越南传统医学精髓，有助于保护人们的健康，成为深受国际游客喜爱的遗产文化旅游目的地。
 

懒翁街长180米，位于河内市还剑郡行蒲坊，以名医黎有晫（1720 - 1791） 的简称别号懒翁命名（全称：海上懒翁），药材行业发展迅速，近90% 的住户经营东药南药，顾客盈门，生意兴隆，既传承药业又彰显古街文化之美。

文图/越南画报 陈清江 碧云   译/武蓉


Top