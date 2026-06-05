Yến sào Khánh Hòa nỗ lực phát triển theo tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW

05/06/2026

Là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò tiên phong của ngành yến sào Việt Nam, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã trải qua 35 năm xây dựng và phát triển để trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực yến sào, đồng thời ghi dấu ấn là một trong những mô hình tiêu biểu phát huy hiệu quả kinh tế Nhà nước theo định hướng của Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hệ thống chòi canh yến được dựng trên các vách núi cheo leo bên bờ biển. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Yến sào Khánh Hòa được thành lập vào năm 1990. Ngay từ những ngày đầu, doanh nghiệp đã đối mặt với không biết bao khó khăn, thử thách về cơ sở vật chất, nguồn lực và thị trường... nên phải nỗ lực rất nhiều mới có được thành quả như ngày hôm nay. Từ sản vật quý của thiên nhiên, qua các công đoạn khai thác, chế biến công phu, yến sào mới trở thành những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp đến với người dùng trong nước và vươn tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa góp phần khẳng định giá trị đặc sản quốc gia, lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và cả nước.

Công nhân Yến sào Khánh Hòa dựng giàn khai thác tổ yến bám chặt trên các vách đá cheo leo. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức các hành trình du lịch khám phá nghề truyền thống trên hòn Sam, Khánh Hòa.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Từ mô hình doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên vào năm 2009, doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng hoàn thiện chuỗi giá trị ngành yến sào theo hướng đồng bộ, khép kín từ nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, chế biến đến thương mại và xuất khẩu. Bên cạnh sản phẩm tổ yến truyền thống, Yến sào Khánh Hòa còn đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm cao cấp được chế biến từ yến sào như: các loại sản phẩm nước yến đóng chai, đóng lon, bánh yến sào, sữa chua yến, yến chưng hạt sen, hộp quà tặng yến sào, mặt nạ dưỡng da chiết xuất từ yến sào... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa có chức năng nghiên cứu chuyên sâu tập tục sinh sống của chim yến. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế Nhà nước theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong định hướng đó, Yến sào Khánh Hòa kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và thành tựu khoa học công nghệ hiện đại.



Doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình khai thác, chế biến và kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt; xây dựng hệ thống dữ liệu số phục vụ quản lý vùng khai thác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và giám sát chất lượng theo thời gian thực. Hoạt động thương mại điện tử được triển khai đồng bộ, góp phần tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực dự báo thị trường và cá thể hóa dịch vụ khách hàng. Song song với đó, công tác bảo tồn nguồn lợi yến sào tiếp tục được chú trọng thông qua việc ứng dụng công nghệ giám sát, phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng trong bảo vệ đàn chim yến, giữ gìn hệ sinh thái ven biển.

Nhà máy chế biến nguyên liệu yến Sanvinest của Yến sào Khánh Hòa thường xuyên đón nhiều đoàn doanh nghiệp, đối tác đến tham quan, tìm hiểu mô hình sản xuất để tăng cường hợp tác kinh doanh. Ảnh: Tư liệu

Một trong những dấu ấn nổi bật của quá trình đổi mới sáng tạo là việc doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển thành công Hệ thống quản lý và điều khiển nhà yến thông minh. Đây là giải pháp công nghệ giúp các chủ nhà yến giám sát và điều khiển hệ thống từ xa, phát hiện kịp thời các sự cố kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý và dẫn dụ chim yến, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nghề.



Không chỉ mở rộng mạng lưới nhà yến và hệ thống trung tâm phân phối trên cả nước, doanh nghiệp còn đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào Sanvinest Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu của tỉnh Khánh Hòa nhằm phục vụ chiến lược xuất khẩu. Nhà máy được vận hành theo quy trình hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế và trở thành điểm đến tham quan của nhiều đoàn khách, đối tác nước ngoài. Nhiều đối tác đánh giá cao quy mô đầu tư, hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến cũng như nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.

Công nhân sơ chế, làm sạch tổ yến sau khi khai thác. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Các quy trình chế biến yến sào được triển khai khép kín, hiện đại. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Từng bước mở rộng hợp tác quốc tế, Yến sào Khánh Hòa đã triển khai xây dựng 50 nhà yến tại nhiều địa phương của Lào và mở rộng hoạt động thương mại ra các thị trường tiềm năng. Việc xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa thương hiệu yến sào Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.



Theo bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, các sản phẩm mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

Sản phẩm được làm từ tổ yến của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa rất đa dạng về mẫu mã. Ảnh: Tư liệu

Với những đóng góp đó, Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, Nhì, Nhất và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cùng nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Đặc biệt, ngày 04/6/2025, Tri thức khai thác, chế biến Yến sào Khánh Hòa và Lễ hội Yến sào Khánh Hòa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn giúp Yến sào Khánh Hòa có thêm nỗ lực phát triển để phát huy giá trị đặc biệt nghề yến truyền thống của địa phương mà doanh nghiệp đang được thừa hưởng.

Với chiến lược phát triển dài hạn, bền vững, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường, Yến sào Khánh Hòa đang trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả trong giai đoạn mới. Thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu hay quy mô sản xuất mà còn thể hiện ở khả năng dẫn dắt thị trường, lan tỏa giá trị thương hiệu quốc gia và đưa sản vật yến sào Việt Nam vươn xa trên bản đồ kinh tế thế giới. Đây cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 79 hướng tới: phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thông qua đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước./.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam và Tư liệu