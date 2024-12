Xuyên Mộc phát huy thế mạnh du lịch biển

Theo báo cáo của huyện Xuyên Mộc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội Quý I/2024: Xuyên Mộc đón hơn 700 ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước, tăng 9% so với cùng kỳ; Doanh thu du lịch đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 200 tỷ đồng, bằng 156% so với cùng kỳ năm 2023; tổng chi ngân sách hơn 420 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm.