Xuân yêu thương đến với người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh

11/02/2026

Sáng 9/2, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, Chi hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV ITAXA và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yamamoto - Huỳnh phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, trao 200 phần quà Tết cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Khung cảnh đậm chất Tết của chương trình “Xuân yêu thương” và hội thi gói bánh chưng diễn ra trên đường Đặng Tất, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Bánh chưng - biểu tượng không thể thiếu của Tết cổ truyền Việt Nam – là kết tinh của các giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Xuất phát từ ý nghĩa đó, chương trình “Xuân yêu thương” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện thường niên mà còn trở thành điểm hẹn của lòng nhân ái. Những phần quà được trao tận tay 200 người khuyết tật, những người đang từng ngày nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, trân trọng của ban tổ chức và các đơn vị đồng hành, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Không khí vui vẻ và đầm ấm của hội thi gói bánh chưng với sự tham gia của 15 đội đại diện cho các đơn vị trên địa bàn phường Tân Định. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Những chiếc bánh chưng được gói bằng cả niềm yêu thương và chia sẻ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ông Vũ Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Sinh, nguyên Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Công ty ITAXA cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật bằng những phần quà thiết thực, ý nghĩa. Đây là năm thứ ba chương trình được duy trì, thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm của các đơn vị đối với cộng đồng. Các phần quà gồm những nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc bánh chưng xinh xắn sẽ đến tay những người khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Niềm vui của đội Công ty COUPLE XT khi tham gia chương trình gói bánh chưng làm từ thiện. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Xúc động khi nhận quà, bà Nguyễn Thị H. (ngụ phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tết này vui hơn vì có thêm gạo, thêm bánh. Nhưng điều quý nhất là cảm giác mình vẫn được quan tâm, thăm hỏi. Những món quà này giúp chúng tôi có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.”

Những phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết đã được trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ban giám khảo chấm điểm cho các đội gói bánh chưng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương” còn diễn ra hội thi gói bánh chưng với sự tham gia của 15 đội đến từ các đơn vị trên địa bàn phường Tân Định. Toàn bộ số bánh chưng được gói tại hội thi sẽ được trao tặng miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trong dịp Tết Bính Ngọ 2026./.