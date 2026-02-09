Xuân Mỹ Vị – Nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực ba miền

09/02/2026

Phân khu “Xuân Mỹ Vị”phác họa nên một bức tranh sinh động, đa sắc về văn hóa ẩm thực Việt Nam, là điểm dừng chân thu hút đông đảo du khách tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 2/2 đến 13/2.

Đến với phân khu ẩm thực “Xuân Mỹ Vị”, khách tham quan không đơn thuần là mua sắm mà còn có dịp trải nghiệm hấp dẫn về vị giác khi thưởng thức các món ăn đến từ bà miền của đất nước. Mỗi gian hàng mang theo một lát cắt văn hóa ẩm thực riêng, từ Bắc vào Nam, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc ẩm thực Việt.

Giữa tiết trời xuân se lạnh, hương thơm từ các gian hàng ẩm thực lan tỏa khắp không gian Hội chợ, thu hút đông đảo người tham quan. Nhiều thực khách dừng chân thưởng thức các món ăn quen thuộc nhưng được chế biến công phu như phở, bún mắm, bún hải sản Hải Phòng, gà nướng, vịt quay, heo quay, bánh cuốn, chả quế, bánh bò thốt nốt… Từ những món gắn với mâm cỗ Tết của người Việt như giò, chả, bánh chưng, xôi gấc, đến thịt xiên nướng hay các loại chè truyền thống, chè sầu riêng… tất cả hòa quyện, phác họa nên một bức tranh ẩm thực ngày xuân gần gũi và ấm áp.

Đặc biệt, phân khu “Xuân Mỹ Vị” không chỉ là nơi bán món ngon, mà còn là không gian tôn vinh văn hóa ẩm thực các vùng miền. Tại đây, nhiều nghệ nhân trực tiếp trình diễn quy trình chế biến, từ khâu chọn nguyên liệu dân dã đến kỹ thuật nấu nướng tinh tế. Mỗi món ăn vì thế không chỉ để thưởng thức, mà còn trở thành một câu chuyện kể đậm đà bản sắc Việt, gợi nhớ ký ức về quê hương, gia đình và những giá trị truyền thống lâu đời.

Chia sẻ tại hội chợ, chị Đinh Thị Hà - chủ gian hàng ẩm thực Gia Lai cho biết, trong ngày đầu mở bán, gian hàng mang ra khoảng 40- 50 con gà nướng. Khi bán hết, chị lại liên hệ người nhà gom thêm và gửi ra Hà Nội bằng xe khách. Sau ba ngày, gian hàng đã tiêu thụ hơn 100 con gà.

“Đây là lần thứ ba tôi tham gia bán hàng tại Hà Nội. Tôi mong muốn thông qua hội chợ giới thiệu và quảng bá ẩm thực Tây Nguyên, đặc biệt là các món ăn sử dụng gia vị truyền thống và nước chấm muối é đặc trưng của Gia Lai”, chị Hà chia sẻ.

Các gian hàng tại phân khu “Xuân Mỹ Vị” được bố trí liền mạch, khoa học, giúp khách tham quan dễ dàng lựa chọn và thưởng thức ẩm thực sau hành trình mua sắm tại các phân khu khác. Đặc biệt, vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều, lượng khách tăng rõ rệt. Nhiều gia đình, nhóm bạn chọn ngồi lại ăn uống, khiến các bàn ăn nhanh chóng kín chỗ, không khí trở nên rộn ràng, ấm cúng.

Các du khách cũng tỏ ra rất hào hứng khi trải nghiệm ẩm thực tại phân khu “Xuân Mỹ Vị”.

Chị Nguyễn Thị Lan cho biết: “Đi Hội chợ mà có cả khu ẩm thực thế này rất tiện. Gia đình tôi vừa đi mua sắm, vừa ngồi lại ăn uống, trò chuyện. Món ăn đa dạng, hương vị khá đúng chất vùng miền, nhất là mấy món nướng, ăn trong tiết trời se lạnh rất hợp”.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, với tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng, các gian hàng ẩm thực tại phân khu “Xuân Mỹ Vị” nhanh chóng đạt hiệu quả kinh doanh tích cực, với doanh thu dao động từ 10–30 triệu đồng mỗi gian hàng mỗi ngày ngay từ những ngày đầu Hội chợ mở cửa./.