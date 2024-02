Vượt sóng mang Xuân đến với Nhà giàn DK1

Hàng năm, dịp Tết đến, Xuân về các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lại lên đường thực hiện chuyến hải trình mang Tết đến với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1.

Năm nay, trên con tàu Trường Sa 16, đoàn công tác số 2 do Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn đã lên đường thực hiện chuyến hải trình mang Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn thuộc Cụm Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, Phúc Tần cùng các tàu trực nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Hải trình kéo dài 15 ngày, hai đoàn công tác còn mang theo các phần quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp và Nhân dân các địa phương đến với cán bộ, chiến sĩ.

Để mang Tết đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phải vượt qua quãng đường dài hơn 1.000 hải lý, trong điều kiện thời tiết sóng gió cấp 5, cấp 6. Hành trình đi thăm, chúc Tết, vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa đến các nhà giàn vì thế mà cũng trở nên gian nan và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành “sứ mệnh” mang hơi ấm, tình cảm của đất liền gửi đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Tại các nhà giàn, đoàn công tác đã gặp gỡ, thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ. Đoàn đã trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn những phần quà gồm gạo nếp, lá dong, chậu quất cảnh, mai vàng, nhu yếu phẩm của đồng bào cả nước gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn.

Với một số nhà giàn, do điều kiện sóng gió to, dòng chảy mạnh, để đảm bảo công tác an toàn, đoàn công tác không thể lên thăm trực tiếp, chỉ có thể thực hiện chúc Tết qua hệ thống bộ đàm và chuyển quà qua dây. Dù không được gặp mặt, nhưng thông qua những lời chào, câu chúc từ bộ đàm, khoảng cách giữa đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn dường như được xích lại gần hơn. Qua những lời nhắn nhủ, động viên, thăm hỏi, chúc Tết đong đầy tình cảm của đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ như được tiếp thêm niềm tin, động lực, vững ý chí, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nơi đầu sóng, ngọn gió, với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn, những buổi gặp mặt, thăm hỏi, động viên cùng những phần quà Tết có ý nghĩa vô cùng lớn. Đó là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để cán bộ, chiến sĩ nhà giàn thêm chắc tay súng, vững chân sóng, đoàn kết, vượt khó bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Sau hơn hai ngày vượt sóng cấp 5-6, đoàn công tác đã đến khu vực nhà giàn DK1 cụm Ba Kè. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Bài và ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam