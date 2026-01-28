Vui đón Tết với trẻ em khiếm thị

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, khu đô thị Ecopark trở thành điểm hẹn ấm áp của chương trình “Cùng vui đón Tết” dành cho trẻ em khiếm thị, do Hội Cha mẹ trẻ khiếm thị (VPA VIC) phối hợp cùng Trung tâm khiếm thị Bàn tay khéo léo tổ chức. Không đơn thuần là một buổi vui chơi, chương trình được xây dựng như một ngày hội trọn vẹn, nơi các em được cảm nhận Tết bằng nhiều giác quan, được thể hiện bản thân và tận hưởng niềm vui bên gia đình, bạn bè.

Ngay từ buổi sáng, không gian chương trình đã rộn ràng với 5 hoạt động trải nghiệm chính, được thiết kế phù hợp với trẻ khiếm thị, chú trọng vào xúc giác, thính giác và sự tương tác trực tiếp. Hoạt động gói bánh chưng và luộc bánh chưng mở đầu ngày hội trong bầu không khí đậm chất Tết cổ truyền. Những chiếc lá dong, hạt gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ được các em chạm tay, cảm nhận và lắng nghe hướng dẫn tỉ mỉ từ phụ huynh, tình nguyện viên. Mỗi công đoạn, dù nhỏ, đều mang lại sự háo hức, giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của chiếc bánh chưng – biểu tượng của ngày Tết Việt.

Song song với đó, hoạt động làm thiệp mừng năm mới mang đến cho các em cơ hội gửi gắm lời chúc xuân theo cách riêng. Những tấm thiệp được tạo nên từ giấy, dây ruy băng, hình nổi, chữ nổi, giúp trẻ khiếm thị vừa sáng tạo vừa cảm nhận rõ thành quả của mình qua đôi tay. Mỗi tấm thiệp không chỉ là món quà tinh thần dành cho người thân, mà còn là niềm tự hào của chính các em.

Không gian chơi lego chữ nổi và trò chơi vui cùng chữ nổi thu hút sự tham gia hào hứng của nhiều bạn nhỏ. Thông qua các khối lego, chữ nổi, trẻ vừa chơi vừa học, rèn luyện khả năng nhận biết, tư duy và sự khéo léo. Những tiếng cười giòn tan vang lên khi các em hoàn thành một từ, một hình khối, hay khi cùng bạn bè phối hợp để vượt qua thử thách nhỏ trong trò chơi.

Bên cạnh đó, hoạt động bày mâm ngũ quả và cắm hoa ngày Tết mang đến cho các em cơ hội tiếp cận phong tục truyền thống theo cách rất gần gũi. Từng loại quả, từng bông hoa được giới thiệu bằng mùi hương, hình dáng, cảm giác khi chạm tay, giúp trẻ khiếm thị hình dung và ghi nhớ ý nghĩa của mâm ngũ quả, của sắc xuân trong đời sống văn hóa Việt.

Buổi chiều, không khí chương trình chuyển sang phần được mong chờ nhất – trình diễn thời trang của trẻ em khiếm thị. Trên “sàn diễn” giản dị nhưng đầy yêu thương, các em tự tin sải bước trong những bộ trang phục rực rỡ sắc xuân. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của phụ huynh và khách tham dự, mỗi bước đi là một lần các em vượt qua rào cản, thể hiện sự mạnh dạn, tự tin và niềm vui được là chính mình.

Tiếp nối là các tiết mục văn nghệ do chính trẻ em khiếm thị biểu diễn. Những bài hát, điệu múa, phần đọc thơ vang lên mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc. Không cần ánh đèn sân khấu lung linh, chính sự hồn nhiên và nỗ lực của các em đã chạm tới trái tim người xem, để lại nhiều khoảnh khắc lắng đọng và xúc động.

Với phụ huynh, chương trình là dịp để chứng kiến sự trưởng thành của con em mình qua từng hoạt động. Với các em nhỏ, “Cùng vui đón Tết” là một ngày hội đúng nghĩa – nơi Tết không chỉ được nghe, được kể, mà còn được chạm, được chơi, được thể hiện và được sẻ chia. Thông qua những hoạt động giàu tính nhân văn, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng dành cho trẻ em khiếm thị, để mỗi mùa xuân đến, niềm vui Tết thực sự là niềm vui chung, không ai bị bỏ lại phía sau./.