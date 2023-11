Vua đầu bếp Christine Hà - Sứ giả Nghệ thuật Việt-Mỹ

01/11/2023

Mới đây, Christine Hà được Đại sứ quán Mỹ mời đến Việt Nam làm sứ giả Nghệ thuật. Những ngày ở Việt Nam trải nghiệm tuy không dài nhưng Christine Hà đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Những câu chuyện cùng hành trình cô vượt khó vươn lên khẳng định bản thân và trở thành một người lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt trên thế giới là nguồn cảm hứng cho công chúng Việt Nam.

Vua đầu bếp Christine Hà.

Trong chương trình Sứ giả Nghệ thuật của Vua đầu bếp Christine Hà tại Việt Nam cô đã hướng dẫn các bạn nhỏ khiếm thị làm món bánh Trung thu từ công thức kết hợp đặc biệt các nguyên liệu Mỹ và Việt Nam như bí đỏ, quế, gừng và phô mai trong chiếc bánh dẻo. Christine Hà cũng truyền cảm hứng và khích lệ các bạn nhỏ vào bếp dù có khiếm khuyết về thị lực.

Ngoài buổi hướng dẫn làm bánh, Christine Hà còn tham gia thảo luận với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp: Thách thức và cơ hội tại Việt Nam và Hoa Kỳ” và nấu ăn cùng phụ nữ dân tộc thiểu số tại Bản Bướt, tỉnh Sơn La; giao lưu cùng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học nghề tại Viện REACH; làm giám khảo cho cuộc thi nấu ăn sáng tạo với thịt gà Mỹ tại Trường Đại học Hutech do Hiệp Hội xuất khẩu Trứng & Gia cầm Hoa Kỳ tổ chức.. Hoạt động tích cực và liên tục của Christine Hà ở mỗi nơi cô đến đều được công chúng Việt Nam đón chào và yêu mến.

Christine Hà sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bố mẹ cô là người Việt Nam. Cả tuổi thơ của cô gắn liền với những món ăn Việt Nam do mẹ nấu. Tình yêu về quê hương Việt Nam đến với cô chủ yếu thông qua các di sản văn hóa mà cô từng trải nghiệm. Năm cô 14 tuổi mẹ mất và cô cũng đã gặp biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình là mất dần đi thị lực. Nhưng bằng tất cả sự tự lập, Christine Hà tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Texas tại Austinm, cô học xong Thạc sĩ Mỹ thuật tại Chương trình Viết Sáng Tạo, Đại học Houston. Cô từng là biên tập chính cho tạp chí văn học Gulf Coast. Nghề viết cùng với năng khiếu nấu ăn trong Christine Hà đã có sự cộng hưởng và giúp cô tỏa sáng khi ghi tên tham dự cuộc thi "MasterChef" tại Mỹ. Vượt qua 30,000 người tham dự, Christine Hà đã giành ngôi vị quán quân.

Sau khi đạt giải, những cánh cửa mới của nghề nghiệp đã mở ra với Hà. Cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên của cô, "Recipes from My Home Kitchen" đã lọt vào danh sách bán chạy nhất theo bình chọn của New York Time. Bằng vốn sống tích cực của mình, cô đã diễn thuyết về bảo vệ quyền của người khuyết tật tại Liên Hiệp Quốc gây tiếng vang lớn và dành được nhiều yêu mến của cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Bên cạnh là Sứ giả ẩm thực cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài, người dẫn chương trình nấu ăn "Four Senses" ở Canada và giám khảo cho "MasterChef" Việt Nam, Christine Hà đã bắt đầu khởi nghiệp từ tài năng nấu ăn. Năm 2020, Hà mở nhà hàng đầu tiên "The Blind Goat"ở Houston, tháng 9 năm 2020 cùng với đầu bếp Tony Nguyen mở nhà hàng thứ hai lấy tên "Xin Chào" , nhà hàng thứ ba "Stuffed Belly" khai trương vào tháng 6 năm 2023.

Cả ba nhà hàng đều nổi tiếng với nhiều món ăn dân dã như cá kho, thịt kho trứng… và đặc biệt Christine Hà sử dụng nước mắm Việt Nam làm gia vị cho hầu hết các món ăn. Cô cũng kết hợp nguyên liệu và gia vị Việt Nam với các món ăn của người Mỹ, người Canada để tạo ra sự đa dạng văn hóa trong ẩm thực bản địa và quốc tế.

Christine Hà chia sẻ, từ nhỏ Hà đã có trong ký ức của mình những món ăn mẹ nấu. Hà đã nấu ăn bằng cả trái tim rồi tham gia hướng dẫn các món Việt cho bạn bè Mỹ, những nguyên liệu và gia vị Việt Nam là nguồn cảm hứng và cũng là sự khác biệt để làm nên thành công cho các món ăn. Hơn ai hết Christine Hà yêu quê hương Việt Nam, cô mở nhà hàng, nấu món ăn Việt là một phần tình cảm cô dành tri ân người mẹ đã mất của mình, nơi Việt Nam mẹ cô luôn dõi về cội nguồn./.