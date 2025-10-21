Vũ Trọng Anh và cuộc rong chơi với sắc màu xứ Quảng

21/10/2025

Vũ Trọng Anh, chàng trai Hà thành chính hiệu đắm đuối xứ Quảng bằng những nét cọ bay bổng cùng những tone màu ấm áp, mênh mang và sâu thẳm trên toan vải để chinh phục người xem. Cuộc ra mắt đầy ấn tượng bằng cuộc triển lãm “Ánh sáng và Ký ức” ngay tại phố cổ Hội An với 50 bức tranh anh vẽ trong hai năm qua không chỉ cho thấy sức sáng tạo mạnh mẽ mà còn là sự dồn nén rồi bùng nổ cảm xúc của một người yêu da diết đến độ xem Hội An như quê hương thứ hai của mình.

Họa sĩ Vũ Trọng Anh, người đã chọn Hội An làm quê hương thứ hai của mình.

Triển lãm “Ánh sáng và Ký ức” diễn ra từ dịp trung tuần tháng 10/2025 ở phố cổ Hội An nhưng đến nay tôi mới chấp bút bởi những ngày qua truyền thông và báo chí đã nói nhiều đến sự kiện thú vị này nên tôi muốn lùi lại một chút, tuy có chậm nhưng để cho cảm xúc của mình đủ ngấm sâu hơn về Vũ Trọng Anh, về “Ánh sáng và Ký ức” và biết đâu đó lại phát hiện thêm nhiều điều thú vị xoay quanh chàng họa sĩ này từ các bằng hữu, bởi thú thực với hội họa tôi rất yêu nhưng là người ngoại đạo.

Họa sĩ Vũ Trọng Anh sinh năm 1979, tại Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội). Anh là họa sĩ vừa là nhà giới thiệu và quản lí nghệ thuật. "Art House Gallery" do Vũ Trọng Anh sáng lập từ năm 2009 là cái tên uy tín trong việc đưa tranh nguyên tác vào các Villa, Resort, Hotel, Restaurant và triển lãm quốc tế.

Hơn 20 năm theo đuổi niềm đam mê hội họa, họa sĩ Vũ Trọng Anh đã chọn phố cổ Hội An làm nơi định cư và cũng để thỏa mãn niềm đam mê sáng tác của mình. Điều đặc biệt ít ai biết, Vũ Trọng Anh vốn từng là một anh lính cảnh sát sơ động, trong những năm tháng ở quân ngũ anh đã bén duyên với hội họa như một cuộc gặp gỡ tình cờ để rồi quyết định dấn thân và trở thành họa sĩ mang phong cách ấn tượng.

Những hình ảnh về triển lãm "Ánh sáng và Ký ức" diễn ra tại Hội An.

Trong hành trình sáng tác của mình, Vũ Trọng Anh từng giành nhiều giải thưởng. Trong đó có giải “Tác giả trẻ” của Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2008); các giải thưởng của Hội Mĩ thuật Quảng Nam và tỉnh Quảng Nam; gần 15 cuộc triển lãm nhóm, cá nhân ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt, triển lãm cá nhân “Miền mộng tưởng” (Wird zur Traumwelt) tại Koblenz - Đức (2018) đã đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của Vũ Trọng Anh trong hành trình góp phần đưa hội họa đương đại Việt Nam ra thế giới.

Trở lại với câu chuyện về cuộc triển lãm “Ánh sáng và ký ức” vừa diễn ra vào trung tuần tháng 10/2025 tại “Ha Noi Old Restaurant” (số 110 Lý Thái Tổ, P. Hội An Đông, Tp. Đà Nẵng). Tại đây, Vũ Trọng Anh đã đem đến cho người yêu tranh một serie gồm 50 tác phẩm được anh sáng tác chủ yếu trong 2 năm (2024-2025). Đây là loạt tranh sử dụng chất liệu Acrylic trên Canvas Nga, khai thác chủ đề về vẻ đẹp thiên nhiên và con người những nơi anh đã đi qua, trong đó chủ yếu là dải đất miền Trung đầy nắng, gió và Phố cổ Hội An nhiều màu sắc.

Những tác phẩm về phố cổ Hội An của họa sĩ Vũ Trọng Anh.

Đúng như tên gọi của cuộc triển lãm, 50 bức tranh là cả một cuộc dạo chơi đầy phiêu lãng và cảm xúc cùng ánh sáng, cùng những miền suy tư đầy mộng tưởng của người nghệ sĩ. Xem tranh của Vũ Trọng Anh người ta thấy một phố cổ Hội Anh vừa quen vừa mới lạ. Hội An hiện lên trong tranh Vũ Trọng Anh với đầy đủ những con phố, những nếp nhà cổ mái ngói liêu xiêu và cả những bức tường vàng óng ả vốn đã được định hình trong kí ức của nhiều người nhưng dường như dưới nét cọ và cảm xúc của anh, Hội An hiện lên phảng phất bóng hình của một Hà Nội 36 phố phường cổ kính. Và nếu tinh ý một chút người xem sẽ nhận thấy một Hội An trong tranh cũng với tone vàng nhưng không rực sáng thường thấy như khi người khác vẽ về Hội An mà hơi trầm buồn một chút với sắc vàng man mác mùa thu phố cổ Hà Nội. Phải chăng đó chính dư âm, là “ký ức” của người nghệ sĩ gốc Hà thành nay chọn Hội An làm quê hương thứ hai. Những kí ức ấy anh đã mang theo vào từng nét cọ của mình để nó lan tỏa tạo nên một Hội An vừa quen vừa lạ ở trong tranh có lẽ là vậy.

Một tác phẩm về đồng quê xứ Quảng.

Nếu như mảng tranh về phố Hội nặng về ưu tư, giàu tính truyền thống thì mảng tranh về phong cảnh của Vũ Trọng Anh lại khá Tây. Những bức tranh vẽ về phong cảnh đồng quê, sông nước, biển cả xứ Quảng của Vũ Trọng Anh vừa mang tính hoài niệm lại vừa hiện đại. Xem tranh của anh người ta có cảm giác như bắt gặp đâu đó hình bóng “Mùa thu vàng” của Levitan nước Nga thời cuối thế kỉ 19 nên nó vừa gần gụi lại vừa sang trọng.

Tranh phong cảnh của Vũ Trọng Anh phảng phất sắc màu hội họa Nga cuối thế kỉ 19.

Một điều thú vị nữa là tranh phong cảnh của Vũ Trọng Anh rất nhiều mây, những đám mây nhiều lớp lang, màu sắc hiện lên rờ rỡ như muốn tương tác, lay động khung cảnh bình yên, trầm lắng ở bên dưới. Sự sắp đặt ấy dường như là một chủ đích của tác giả khi muốn thể hiện một tâm trạng, một nỗi niềm nào đó đang ẩn tàng trong kí ức, nhất là kí ức của một người nghệ sĩ xa xứ với giấc mơ phiêu lãng như những đám mây trời kia.

Những đám mây mang nhiều cảm xúc.

Vì những lẽ đó mà họa sĩ Đào Hải Phong từng nhận xét khá chính xác rằng:“Tranh của Trọng Anh có một sự hồ hởi, cuồng nhiệt đầy sức trẻ. Bút lực có phần thô ráp nhưng cho cảm giác chắc khỏe, dứt khoát. Cách nhìn về chủ đề phong cảnh có phảng phất tinh thần hội họa Liên Xô cũ, chính là ở sự chân thành, tình cảm. Trọng Anh thích gam màu mạnh, đôi khi đẩy cao đến “cháy khét”.

Còn họa sĩ Trần Thắng, một người cũng rất mạnh trong lối sử dụng màu sắc thì tinh tế nhìn nhận: “Những vạt nắng lấp láy trên tường nhà, ngõ phố, hàng cây, con thuyền và màu loang tràn trên sóng nước như từng vạt kí ức, phóng khoáng, mê hoặc, thoát khỏi lối vẽ mực thước.”.

Vũ Trọng Anh có lối vẽ chắc, khỏe, phóng khoáng và nhiều cảm xúc.

Còn với tôi, “Ánh sáng và Ký ức” là một trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ về xứ Quảng, về Hội An, miền đất có chiều sâu văn hóa đủ để cho tâm hồn bay bổng và đầy rung cảm của Vũ Trọng Anh thể nghiệm, phô diễn cũng như thể hiện tình yêu của mình đối với mảnh đất mà anh đã nhận làm quê hương thứ hai./.