Vũ Thành Tâm kể tình quê bằng màu nước

02/06/2026

Từng có nhiều năm làm thiết kế đồ họa và mưu sinh bằng những công việc khác nhau, nhưng với Vũ Thành Tâm, hội họa chưa bao giờ rời khỏi đời sống nội tâm. Sau nhiều biến động của cuộc sống, đặc biệt là giai đoạn đại dịch Covid-19, người họa sĩ sinh năm 1981 đã chọn quay trở lại với đam mê cầm cọ, như một cách tìm lại chính mình.

Họa sĩ Vũ Thành Tâm trong quá trình đi sáng tác. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Vũ Thành Tâm tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh vào năm 2005, nhưng rồi cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền không cho phép anh theo đuổi niềm đam mê được vẽ, được sáng tác. Ra trường, anh làm nhiều việc để lo toan cho cuộc sống và gia đình, có thời gian dài Vũ Thành Tâm làm thiết kế đồ họa cho nhiều doanh nghiệp như Catus, Graham Taylor Design hay Cà phê Trung Nguyên. Sau quãng thời gian dài bận rộn với công việc và cuộc sống gia đình, đến năm 2022 anh mới có điều kiện trở lại với niềm đam mê hội họa màu nước — chất liệu mà anh đam mê từ thuở nhỏ.

Cuối tháng 5/2025, sau nhiều năm thai nghén, ấp ủ, Vũ Thành Tâm cho ra mắt triển lãm đầu tay mang tên "Non nước thanh bình", một dấu mốc quan trọng trên hành trình hội họa của mình. Chia sẻ về cơ duyên trở lại với hội họa, Vũ Thành Tâm cho biết, trong thời gian đại dịch Covid-19, khi nhịp sống chậm lại, anh cảm nhận rõ hơn sự hữu hạn của đời người và càng trân quý những khoảnh khắc bình dị nơi thôn quê Việt Nam. Những miền ký ức yên ả, xanh mát và đậm chất Nam bộ đã thôi thúc anh lưu giữ chúng bằng tranh màu nước.

Tác phẩm: Bến thanh bình 1. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Với anh, triển lãm lần này không chỉ là cuộc ra mắt đầu tiên trước công chúng, mà còn là một “trạm dừng nhỏ” để nhìn lại chặng đường bốn năm âm thầm vẽ và sống cùng hội họa.



Họa sĩ Hồ Hưng — người bạn thân thiết hơn 20 năm của Vũ Thành Tâm — xúc động khi chứng kiến bạn mình trở lại với đam mê từng bị cuộc sống mưu sinh lấn át. Theo anh, điều đáng quý nhất không nằm ở chuyện thành công hay kỹ thuật, mà ở việc Vũ Thành Tâm đã đủ can đảm mở lại “cánh cửa đam mê” mà mình từng phải khép lại suốt nhiều năm.

Họa sĩ Vũ Thành Tâm chia sẻ với bạn bè về các tác phẩm trong triển lãm “Non nước thanh bình”.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Triển lãm “Non nước thanh bình” thu hút sự quan tâm của du khách nước ngoài. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Một người bạn học cũ khác của anh là Đoàn Hồng Phương, cũng cho rằng điều đáng trân trọng ở Vũ Thành Tâm chính là sự bền bỉ. Dù trải qua nhiều đổi thay của cuộc sống, anh vẫn lặng lẽ vẽ, không ồn ào hay chạy theo những hào nhoáng bên ngoài. Tranh của anh mang vẻ trầm tĩnh, dung dị, gợi cảm giác chữa lành và bình yên cho người xem.



Sau tuổi bốn mươi — độ tuổi mà nhiều người đã quen với guồng quay ổn định — Vũ Thành Tâm lại chọn thay đổi. Anh dành một phần thời gian cố định trong tuần để vẽ, điều tưởng như bình thường với người học mỹ thuật nhưng thực tế không dễ duy trì giữa áp lực mưu sinh.

Tác phẩm: Phận lênh đênh 2. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Trong đời sống mỹ thuật, không ít người sau khi ra trường đã phải dần rời xa giá vẽ vì chuyện cơm áo gạo tiền. Vũ Thành Tâm cũng từng trải qua quãng thời gian như vậy. Nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến anh có dịp sống chậm lại, dành thời gian suy ngẫm, cầu nguyện và quyết định quay về với hội họa.



Suốt mấy năm qua, anh duy trì nhịp sống giản dị, vừa lo công việc và gia đình, vừa dành thời gian cho tranh màu nước. Chính sự kiên trì âm thầm ấy đã tạo nên một triển lãm đầu tay giàu cảm xúc.



Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường nhận xét, tranh màu nước của Vũ Thành Tâm không đi theo xu hướng phô diễn kỹ thuật hay những xử lý kịch tính thường thấy ở nhiều họa sĩ đương đại. Thay vào đó, anh chọn lối biểu đạt tiết chế, thiên về cảm xúc và không khí đời sống.

Theo Quách Cường, tranh của Vũ Thành Tâm giàu chất tả thực nhưng vẫn mềm mại nhờ hiệu ứng loang nước và cách xử lý ánh sáng tinh tế. Những gam màu xanh lá, vàng rơm, nâu đất hay xám tím được tiết chế nhẹ nhàng, gợi nên không gian miền Tây Nam bộ với nhịp sống chậm, ẩm mềm và giàu hoài niệm.



Trong tranh anh, người xem dễ bắt gặp những hình ảnh thân thuộc của miền quê Nam bộ như: gà mái ấp trứng, dây mướp hương, buồng chuối chín, bó hoa súng tím, bến thuyền hay những bó rơm khô sau mùa gặt... Tất cả hiện lên bằng gam màu dịu nhẹ, gợi cảm giác an yên và ký ức quê nhà.

Không ồn ào hay cầu kỳ, tranh của Vũ Thành Tâm giống như một lời thủ thỉ về quê hương, về những điều bình dị đang dần trở nên quý giá giữa nhịp sống của thời hiện đại./.

Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

