Vũ khí tự chủ phục vụ Tổ quốc và nhân dân

11/09/2025

Tại triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, khu vực trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là gian hàng của của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Viettel, đã để lại ấn tượng sâu đậm. Nơi đây đã trưng bày nhiều sản phẩm quốc phòng hiện đại, khẳng định năng lực tự chủ của Việt Nam trong lĩnh vực then chốt này.

Không gian trưng bày “Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Gian trưng bày mở được bố trí khoa học, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận, quan sát các khí tài, vũ khí như Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn, máy bay không người lái VU-R70 và các tổ hợp cơ giới tác chiến điện tử. Mỗi sản phẩm đều do người Việt trực tiếp nghiên cứu, cải tiến và chế tạo, kèm theo thuyết minh chi tiết về công năng, tính năng kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn.

Khu trưng bày vũ khí do Việt Nam tự nghiên cứu, cải tiến, chế tạo thu hút đông đảo khách tham quan.

Không khí tại đây luôn sôi động, thu hút đông đảo khách tham quan ở mọi lứa tuổi và thành phần. Học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí hay khách quốc tế đều có thể tìm hiểu và trao đổi cùng các sĩ quan, kỹ sư quân đội. Những người lính kỹ thuật đã tận tình giới thiệu, giải thích nguyên lý vận hành từng thiết bị, giúp mọi người hiểu rõ hơn giá trị của các thiết bị quân sự do chính bàn tay và khối óc người Việt làm ra.



Khách tham quan trước một thiết bị bay không người lái (UAV) do Viettel sản xuất.

Tên lửa Sông Hồng – thành phần quan trọng trong tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel chế tạo.

Người dân chăm chú xem các bảng thông tin kỹ thuật về khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.

Việc tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí, khí tài không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong mọi tình huống. Mỗi sản phẩm quốc phòng được trưng bày tại đây là kết tinh của trí tuệ, tinh thần sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng một nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại.

Hợp tên lửa 125-VT do Viettel cải tiến, hiện diện trong khu giới thiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Gian trưng bày các sản phẩm tác chiến điện tử do Viettel phát triển.

Không gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng được thiết kế thành nhiều khu vực chuyên đề.

Hơn cả ý nghĩa quân sự, gian trưng bày của Viettel còn truyền tải thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc – những giá trị xuyên suốt 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Các khí tài hiện đại do người Việt Nam cải tiến, chế tạo là minh chứng sống động cho bước tiến lớn của nền công nghiệp quốc phòng.

Nhiều sản phẩm tự nghiên cứu, chế tạo của Viettel khẳng định bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Năng lực tự sản xuất vũ khí giúp Việt Nam chủ động thiết kế trang bị phù hợp với điều kiện tác chiến và yêu cầu phòng thủ.

Kết thúc hành trình tham quan, mỗi người ra về đều mang trong lòng niềm tự hào và sự vững tin. Những khí tài quân sự hiện đại “Made in Vietnam” không chỉ góp phần tạo nên lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, mà còn là điểm tựa bền vững để dựng xây cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân./.

Thực hiện: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam