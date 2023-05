Vũ Gia Luyện – Người “sáng tạo” công nghệ

19/05/2023

Đam mê, dấn thân, liều lĩnh khi tiên phong sáng tạo những giải pháp công nghệ mới tại Việt Nam, Vũ Gia Luyện đã trở thành 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp. Những giải pháp công nghệ của CEO trẻ này đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch covid – 19 của Việt Nam.

Bắt đầu đam mê công nghệ từ khi còn là sinh viên, anh Vũ Gia Luyện dần dần tích lũy kinh nghiệm, học hỏi và trau dồi thêm kiến thức thực tế và trở thành giám đốc ITS và BDS. Ảnh: Công Đạt

Ngay từ khi còn đi học và là sinh viên mới ra trường, Vũ Gia Luyện đã may mắn được tham gia các dự án lớn nhỏ cùng các chuyên gia công nghệ tại các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, Viettel, MP Group... Đây là “cái nôi” giúp một sinh viên trẻ mới ra trường như Luyện tích lũy kinh nghiệm, học hỏi và trau dồi thêm kiến thức thực tế.

Cuối năm 2009, Vũ Gia Luyện gia nhập Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel và có những trải nghiệm khó quên tại châu Phi. Bởi đó là cơ hội làm việc do chính Luyện viết đơn xin tình nguyện khi mới là một cậu thanh niên 24 tuổi. Trong thời gian làm việc tại Châu Phi, Luyện đã đi tới những tỉnh xa xôi và khó khăn nhất của đất nước Mozambique, hiểu hạ tầng cơ sở tại đây, từ đó Luyện cùng các đồng nghiệp đã mang lại cho người dân bản địa dịch vụ viễn thông tốt nhất và với chi phí thấp nhất, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Mozambique và cải thiện đời sống cho người dân.

Đến tháng 10/2015, Vũ Gia Luyện lại có một quyết định đầy mạo hiểm và phiêu lưu của mình đó là dời bỏ sự an toàn, ổn định tại một trong những Tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam để khởi nghiệp. Công ty cổ phần giải pháp công nghệ quốc tế (ITS) sau đó được ra đời do Luyện điều hành cùng 3 cộng sự khác. Những giải pháp và dịch vụ chủ yếu của ITS lúc này chỉ mới là: cung cấp các dịch vụ viễn thông, xây dựng các giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng (VAS), nhạc bản quyền quốc tế (CRBT), giải trí trên di động...

Sau thành công ở các dịch vụ viễn thông, Vũ Gia Luyện cùng các cộng sự tại ITS định hướng lớn hơn đó là chuyển dần trọng tâm sang ngành công nghệ. Trong gần 4 năm, hàng loạt sản phẩm công nghệ mới liên tiếp ra đời. Đó là giải pháp Cuộc gọi thương hiệu Voice Brandname, giải pháp sinh trắc học giọng nói Voice Biometrics, giải pháp tổng đài trợ lý ảo Callbot, giải pháp xác minh chữ ký Viet Signature, giải pháp xác thực khách hàng qua video KYC và giải pháp bán hàng Smart Sales...

Hiện ITS đã đăng ký quyền tác giả với khoảng 30 sản phẩm công nghệ khác nhau, trong đó có một số sản phẩm độc quyền tại Việt Nam như Voice Biometrics hay KYC. Đồng thời, Luyện tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần phát triển thương hiệu Việt Nam (BDS) nhằm hỗ trợ và thúc đẩy ITS phát triển.

Không chỉ phục vụ các doanh nghiệp lớn, ITS còn hướng tới hỗ trợ cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với hệ thống Smartbot và giải pháp AI Smartcall, ITS được lựa chọn là một trong 3 nền tảng số hỗ trợ tối đa cho hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài thời gian phát triển kinh doanh công nghệ, Luyện cùng các cộng sự tại công ty đã xây dựng và phát triển hệ thống tổng đài ảo Callbot, hỗ trợ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 – 2022, thực hiện hơn 4 triệu cuộc gọi nhắc nhở, khảo sát và lấy thông tin của người dân trong vùng dịch.

Vũ Gia Luyện luôn tâm niệm và tự nhận thấy sứ mệnh của mình từ những cơ hội học hỏi và khả năng thiên bẩm về IT, đó là tạo ra những sản phẩm công nghệ giúp con người nâng cao hiệu suất công việc, tối ưu thời gian. Để từ đó, họ có được nhiều thời gian hơn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Tổng giám đốc Vũ Gia Luyện cùng cán bộ nhân viên công ty. Ảnh: TL NVCC

CEO Vũ Gia Luyện và Công ty ITS vinh dự nhận nhiều giải thưởng, bằng khen: Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2021, Giải thưởng Sao Khuê 2021, Giải thưởng thành phố thông minh 2021; Giải thưởng Sản phẩm chuyển đổi số xuất sắc - Digital Award 2019, 2021, Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

