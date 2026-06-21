VISSAN: Hành trình xây dựng thương hiệu thực phẩm hàng đầu Việt Nam

21/06/2026

Việc bứt phá năng lực công nghệ không chỉ giúp thương hiệu VISSAN đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe mà còn nâng cao vị thế sản phẩm thực phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tại Nghị quyết 57-NQ/TW, Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN) đang đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện quy trình chế biến thực phẩm. Bằng việc làm chủ công nghệ 4.0, tự động hóa dây chuyền sản xuất và ứng dụng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thông minh, doanh nghiệp đã tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng vượt trội. Việc bứt phá năng lực công nghệ không chỉ giúp thương hiệu VISSAN đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe mà còn nâng cao vị thế sản phẩm thực phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Hệ thống 8 lò tiệt trùng đồ hộp và xúc xích VISSAN được đầu tư theo dây chuyền công nghệ Pháp, đảm bảo quy trình xử lý nhiệt tối ưu và an toàn tuyệt đối. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Nguồn nguyên liệu được VISSAN nuôi theo phương pháp thảo mộc tự nhiên, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ từ trang trại đến bàn ăn, tạo ra sản phẩm sạch, giàu dinh dưỡng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Cánh tay robot thao tác gắp xúc xích chính xác trong dây chuyền đóng gói tự động, góp phần nâng cao năng suất và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Dây chuyền sản xuất xúc xích tiệt trùng VISSAN ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa toàn bộ quy trình, đảm bảo giữ trọn hương vị, giá trị dinh dưỡng và các tiêu chuẩn an toàn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Sau 56 năm hình thành và phát triển, VISSAN đã khẳng định vị thế là biểu tượng của chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Phan Phương