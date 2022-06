Vinpearl Nam Hội An-Thiên đường du lịch miền Trung

Cách phố cổ Hội An chỉ chừng 15km, Vinpearl Nam Hội An là một thiên đường du lịch nghỉ dưỡng – giải trí đa sắc màu văn hóa theo mô hình “tất cả trong một” (all-in-one) với muôn vàn sự trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn và bất ngờ đang chờ đón du khách khám phá để thỏa mãn mọi cảm xúc cho chuyến hành trình du lịch trở lại miền Trung thời “hậu đại dịch”.

1. Đầu tiên phải kể đến khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An nằm bên bờ bãi biển Bình Minh hoang sơ lộng gió. Với hình dáng đôi cánh buồm mang âm hưởng Địa Trung Hải, khu nghỉ dưỡng là một trong những quần thể du lịch và nghỉ dưỡng ấn tượng của Vinpearl tại Nam Hội An. Tại đây, du khách sẽ được ở trong những căn biệt thự hướng biển tuyệt đẹp với không gian riêng tư để có thể thoải mái hòa mình vào với thiên nhiên biển cả, được thỏa sức bơi lội tại bể bơi tràn bờ hình con sò rộng 2.300m nối dài ra bờ biển cát trắng, được thưởng thức nhiều món ăn ngon mang phong vị địa phương hay nhiều loại cocktail thú vị do những chuyên gia pha chế hàng đầu thực hiện. Cũng ngay tại đây, những người đam mê golf sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội được thử sức với những cú swing trên địa hình độc đáo, đầy thử thách của sân golf 18 hố nằm giữa những cồn cát tuyệt đẹp uốn lượn với độ cao chênh lệch 4-11 mét.

2. Ngay cạnh Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An là tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders Nam Hội An, điểm đến lí tưởng dành cho mọi lứa tuổi. Đây là khu phức hợp giải trí, vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng ấp rộng hơn 63.000m2, được chia thành 6 phân khu gồm: khu bến cảng giao thoa, khu river safari, khu công viên nước, khu đảo văn hoá dân gian, khu trò chơi phiêu lưu ngoài trời và khu trò chơi trong nhà. Tại đây du khách được thỏa thích khám phá những không gian kiến trúc đặc sắc đậm sắc màu văn hóa Đông – Tây, tham quan những làng nghề truyền thống và tự tay làm nên những món đồ thủ công xinh xắn, thưởng thức những món ăn ngon của người địa phương, tận hưởng những show diễn nghệ thuật đỉnh cao, vẫy vùng trong công viên nước cực kì hiện đại, hoặc có thể đắm chìm vào thế giới của phim ảnh và các trò chơi công nghệ hiện đại...

3. Nằm trong không gian của VinWonders Nam Hội An còn có khu River Safari - công viên chăm sóc, bảo tồn động vật bán hoang dã trên sông đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Với diện tích lên tới hàng trăm hecta, không cần phải đến châu Phi hay những vùng đất xa xôi, ngay tại River Safari du khách có thể bơi thuyền trên dòng sông mô phỏng cảnh sông Amazon huyền thoại để tự do tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dã của nhiều loài chim, thú quý hiếm như: thiên nga, hồng hạc, kangaroo, linh dương, voi, sư tử, gấu ngựa và hổ Bengal.../.

Toàn cảnh khu vui chơi giải trí VinWonders Nam Hội An. Ảnh: Vinpearl

Để bắt nhịp với quá trình mở cửa du lịch toàn diện, Vinpearl Nam Hội An mở chương trình trải nghiệm 3 trong 1 “Đêm tìm về” kết hợp trình diễn văn hóa cổ truyền, giao lưu ẩm thực chợ quê và trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên hoang dã. Bên cạnh đó, Vinpearl cũng sẽ thúc đẩy chương trình hợp tác chiến lược với các đối tác hàng không tạo nên liên minh “nghỉ dưỡng - hàng không - dịch vụ - lữ hành” lớn mạnh, đáp ứng các chuyến bay nguyên chuyến, bay thương mại xuyên suốt quốc tế và nội địa nhằm đưa du khách tới các điểm đến du lịch nổi tiếng để trải nghiệm chuỗi dịch vụ cao cấp khép kín, đảm bảo an toàn.

Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Thanh Hòa, Tất Sơn, Hoàng Hà, Tư liệu của Vinpearl