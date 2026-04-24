Vinamilk và bước tiến công nghệ trong ngành sữa Việt

24/04/2026

Trong tiến trình hiện đại hóa ngành công nghiệp thực phẩm, Nhà máy sữa Việt Nam Mega của Vinamilk được xem là dấu ấn tiêu biểu về công nghệ và định hướng phát triển bền vững. Với tổng vốn đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, nhà máy tích hợp hệ thống tự động hóa hiện đại hàng đầu thế giới, thể hiện năng lực sản xuất quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Được mệnh danh là “siêu nhà máy” (Mega Factory), công trình có công suất thiết kế 800 triệu lít sữa mỗi năm, tương đương khoảng 2,2 triệu lít/ngày. Khi vận hành ổn định, nhà máy góp phần nâng tổng công suất sữa nước của Vinamilk lên khoảng 1,4 tỷ lít/năm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng.

Toàn cảnh Nhà máy sữa Việt Nam tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nổi bật của Mega Factory là hệ thống công nghệ tích hợp, tự động hóa gần như toàn bộ quy trình sản xuất. Từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, xử lý, chiết rót, đóng gói đến lưu kho và vận chuyển đều được điều hành bằng hệ thống quản lý thông minh, bảo đảm độ chính xác, an toàn và đồng bộ. Đặc biệt, nhà máy được đầu tư kho thông minh vận hành hoàn toàn tự động, có sức chứa hơn 27.000 ô hàng trên diện tích khoảng 6.000 m², góp phần tối ưu logistics và giảm chi phí vận hành.

Điều khiển dây chuyền sản xuất “Sữa Ông Thọ” - nhãn hiệu sữa đặc nổi tiếng của Vinamilk.

Ảnh: Đặng Kim Phương/Báo ảnh Việt Nam

Kỹ sư vận hành hệ thống tự động thanh trùng và tiệt trùng tại Nhà máy sữa Việt Nam (Mega Factory).

Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Sữa nguyên liệu được thanh trùng ở 75°C trong 15 giây và tiệt trùng ở 140°C trong 4 giây nhằm tiêu diệt vi sinh vật gây hại, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Song song với quy mô sản xuất lớn, nhà máy đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quản lý quốc tế nghiêm ngặt như FSSC 22000, GMP, ISO 9001:2015, ISO 50001, ISO 17025 và HALAL. Đây là nền tảng quan trọng giúp sản phẩm sữa của Vinamilk đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường toàn cầu.

Quy trình xử lý sữa tại nhà máy được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Sữa nguyên liệu được thanh trùng ở 75°C trong 15 giây và tiệt trùng ở 140°C trong 4 giây nhằm loại bỏ vi sinh vật gây hại nhưng vẫn bảo toàn giá trị dinh dưỡng. Nhà máy cũng áp dụng giải pháp thu hồi và tái sử dụng nhiệt từ các dòng sữa nóng trong quá trình sản xuất, giúp tận dụng tới 92% lượng nhiệt, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Nhà máy sữa Việt Nam (Mega Factory) là một trong những siêu nhà máy hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực, được trang bị công nghệ tích hợp và tự động hóa tiên tiến, công suất 800 triệu lít/năm, góp phần nâng tổng công suất sữa nước của Vinamilk lên 1,4 tỷ lít/năm. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Kỹ sư điều khiển dây chuyền sản xuất sữa tươi công nghệ cao với hệ thống vận hành tự động. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Mega Factory vận hành bằng hệ thống điện mặt trời công suất 3,39 MWp với 7.542 tấm pin hiệu suất cao và 27 inverter 110 kW. Hệ thống được thiết kế có độ bền trên 30 năm, góp phần giảm chi phí năng lượng và cắt giảm khí CO₂, phù hợp với cam kết của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo bà Mai Kiều Liên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinamilk, việc triển khai năng lượng mặt trời tại các nhà máy và trang trại bò sữa là một phần trong chiến lược năng lượng tái tạo của doanh nghiệp. Đây cũng là cam kết cụ thể của Vinamilk trong việc thúc đẩy các tiêu chí Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) và đồng hành cùng Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu.

Kho thông minh vận hành hoàn toàn tự động, có sức chứa khoảng 27.000 ô hàng (mỗi ô 1 tấn) trên diện tích 6.000 m². Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Từ một quốc gia gần như chưa có ngành sữa phát triển, Việt Nam đã xây dựng được những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh quốc tế. Vinamilk hiện xuất khẩu sản phẩm tới gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều năm liền nằm trong nhóm thương hiệu sữa giá trị cao trên thế giới.

Với nền tảng công nghệ hiện đại và chiến lược phát triển xanh, Nhà máy sữa Việt Nam Mega không chỉ nâng tầm năng lực sản xuất mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ của ngành sữa Việt trong tiến trình hội nhập toàn cầu./.

Bài: Lê Minh - Ảnh: Lê Minh, Kim Phương/Báo ảnh Việt Nam