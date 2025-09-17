Việt Nam - Từ đói nghèo đến nền kinh tế 500 tỷ USD

17/09/2025

80 năm qua, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu trở thành một trong những nền kinh tế có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Tính đến năm 2024, GDP Việt Nam đạt khoảng 476 tỷ USD và được dự báo sẽ vượt mốc 500 tỷ USD trong năm 2025. Hành trình phát triển ấy là kết quả của quá trình đổi mới, hội nhập và cải cách sâu rộng, nơi ý chí tự lực của dân tộc gặp gỡ khát vọng phát triển trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Trong suốt tám thập kỷ đầy chông gai và thử thách, Việt Nam từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với nguồn lực hạn chế và thu nhập vốn rất thấp, lại bị chiến tranh tàn phá đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên toàn thế giới. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD, giúp Việt Nam bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2024 với Chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động” tại Sơn La. Ảnh: TTXVN

Sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trình diễn robot tại Ngày hội Xúc tiến giao thương – Cánh cửa kết nối thị trường Hàn – Việt (MEGA US EXPO 2024). Ảnh: TTXVN

Từ sau năm 1986, Việt Nam tích cực tham gia vào mạng lưới thương mại toàn cầu, đến nay đã ký kết và thực thi 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác lớn, hầu hết là những nền kinh tế lớn phủ rộng khắp các châu lục, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế với tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và liên tục đạt kỷ lục về xuất siêu.

Đặc biệt, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) đã khẳng định cam kết hội nhập sâu rộng và toàn diện của Việt Nam, thể hiện vai trò, vị thế của đất nước, thể hiện sự hợp tác, tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

"Đảng và Nhà nước không đứng ngoài kinh tế, mà phải chủ động thiết kế không gian phát triển, kiến tạo hệ sinh thái công bằng, bảo vệ các giá trị nền tảng của thị trường" Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Ngành may mặc Việt Nam là ngành kinh tế trụ cột, có quy mô lớn với kim ngạch xuất khẩu cao, vươn lên vị trí thứ 2 thế giới, chủ yếu dựa vào lợi thế lao động dồi dào và tham gia các FTA thế hệ mới. Ảnh: TTXVN

Việt Nam có khoảng 5400 làng nghề truyền thống. Các sản phẩm của làng nghề không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa mà còn phát triển kinh tế

- du lịch bền vững cho các địa phương. Ảnh: VNP

Theo bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào: "Khát vọng của Việt Nam dựa trên nền tảng vững chắc trong 4 thập niên qua, kể từ thời kỳ Đổi mới, đạt mức tăng trưởng và tốc độ giảm nghèo đáng chú ý. GDP tăng mạnh, kinh tế phát triển nhanh, giúp hàng triệu người thoát đói nghèo. Tỷ lệ đói nghèo cùng cực từ nửa dân số cả nước giảm xuống còn 1%, khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất từ trước đến nay. Thành công này có được một phần là nhờ từng bước cải thiện về thể chế, chính sách".

Ông Álvaro Pereira, nhà Kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, cho rằng: "Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latinh, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay".

Việt Nam vẫn giữ vị thế thứ hai toàn cầu về xuất khẩu gạo và đang tập trung vào phân khúc gạo chất lượng cao, gạo phát thải thấp để nâng cao giá trị

và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ảnh: TTXVN

Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam đang tập trung vào ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI, IoT, máy bay không người lái để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm tác động môi trường. Ảnh: VNP

Với những nỗ lực này, tính đến năm 2025, Việt Nam được xếp hạng trong số 20 quốc gia thương mại hàng đầu toàn cầu, 20 điểm đến ưa thích hàng đầu cho FDI và hiện cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối hàng đầu trên toàn thế giới.

Ông Ted Osius, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, nhận định: "Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng, môi trường kinh doanh thuận lợi, với thị trường 100 triệu dân. Các doanh nghiệp cũng rất tự tin khi thấy Chính phủ Việt Nam có cách tiếp cận chủ động để ngăn chặn và ứng phó với các thách thức có thể xảy đến. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều có quan tâm cao với Việt Nam. Họ đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam".

“Quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam là một "phép màu", từ một quốc gia nghèo đã vươn mình tăng trưởng. Dự báo đến năm 2029, quy mô GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 676 tỷ USD, bắt kịp Thái Lan (676 tỷ USD) và vượt qua một số nền kinh tế ASEAN như Singapore (656 tỷ USD) và Malaysia (594 tỷ USD)” - theo Trung tâm dự báo, phân tích kinh tế độc lập của Anh (CEBR).



Năm 2025, ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự kiến có thể đạt 9,2 tỷ USD, với sự phục hồi mạnh mẽ trong những tháng đầu năm và tiềm năng tăng trưởng ở các thị trường mới như ASEAN, Nhật Bản, Canada, và các nước CPTPP. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa - hướng tới một nền kinh tế bền vững, đổi mới sáng tạo và bao trùm. Hành trình vươn lên phía trước của con tàu kinh tế Việt Nam sẽ còn nhiều thách thức nhưng với nền tảng đã được tạo dựng và khát vọng phát triển bền vững, Việt Nam hoàn toàn khẳng định vị thế trên trường quốc tế./.

Bài: VNP tổng hợp - Ảnh: VNP, TTXVN

