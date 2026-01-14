Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác nhằm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

14/01/2026

Tp. Hồ Chí Minh trên đà trở thành trung tâm tài chính lớn của Việt Nam. Ảnh: CTV Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Singapore, triển khai hiệu quả Chương trình hành động về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như nông nghiệp, năng lượng, phát triển VSIP thế hệ mới 2.0, tín chỉ carbon, công nghệ số...; đồng thời tiếp tục cùng các nước ASEAN khác xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương kiêm Chủ tịch Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) Gan Kim Yong. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, từ ngày 10-14/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Singapore.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, ngày 12/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã hội kiến Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng đến thăm Singapore trong những ngày đầu năm mới 2026, cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị dành cho đoàn; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng mà Singapore đã đạt được thời gian qua.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đoàn, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của hai nước triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore vào tháng 3/2025.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, trong đó trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; các cơ chế song phương được triển khai hiệu quả, nhất là Cơ chế gặp thường niên giữa hai Thủ tướng. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng, với việc Singapore giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và xếp thứ 2/153 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với 4.400 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 90 tỷ USD. Các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) hoạt động rất hiệu quả và không ngừng được mở rộng, hiện lên tới 21 VSIP tại 14 tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Hai nước thường xuyên tham vấn, trao đổi và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN.

Đà Nẵng – trung tâm du lịch nổi tiếng và là trung tâm tài chính mới của Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thông tin với Phó Thủ tướng Gan Kim Yong về việc Việt Nam vừa thành lập Trung tâm tài chính quốc tế nhằm huy động các nguồn lực chất lượng cao, nhất là nguồn vốn tài chính phục vụ cho giai đoạn phát triển sắp tới của Việt Nam. Singapore là nước có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, do đó đoàn mong muốn nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế của Singapore để triển khai Trung tâm tài chính quốc tế vừa thành lập tại Việt Nam.

Đặc biệt, đoàn Việt Nam đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm thiết kế mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của Trung tâm tài chính quốc tế, công tác quản lý, giám sát nhằm bảo đảm an ninh tài chính và an ninh hệ thống, phát triển và quản lý các lĩnh vực tài chính mới gắn với hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế cũng như trao đổi các biện pháp tăng cường kết nối tài chính giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Singapore, nghiên cứu các chương trình hợp tác thực chất giữa Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và Singapore nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giám sát tài chính chất lượng cao. Phó Thủ tướng hoan nghênh Ngân hàng UOB của Singapore sẽ sớm khởi công Tòa trụ sở UOB tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị các doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ tài chính Singapore tăng cường đầu tư, hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong đánh giá cao việc Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, cho rằng đây là quyết sách đúng đắn và đúng thời điểm; chúc mừng Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và khẳng định Singapore sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế với Việt Nam cũng như thúc đẩy kết nối tài chính giữa Trung tâm tài chính quốc tế Singapore và Việt Nam.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong nhấn mạnh một số kinh nghiệm của Singapore trong quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó cần đảm bảo vai trò trung tâm của ngân hàng trung ương và các ngân hàng trong nước, đồng thời xây dựng mạng lưới hợp tác với các ngân hàng và định chế tài chính nước ngoài; xây dựng thể chế, quy định pháp luật vừa tiến bộ vừa chặt chẽ; coi trọng phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ cả từ trong nước lẫn bên ngoài. Phó Thủ tướng Gan Kim Yong nhất trí tăng cường hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Singapore và Việt Nam để bổ trợ lẫn nhau, đóng góp cho sự phát triển chung của ASEAN.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng có cuộc làm việc với Lãnh đạo Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC), lãnh đạo Hội đồng phát triển kinh tế Singapore (EDB).

Các đại biểu và người dân tham quan, thưởng thức Phở tại Lễ hội Phở Việt Nam 2025 được tổ chức ở Our Tampines Hub, Singapore. Ảnh: Tất Đạt/PV TTXVN tại Singapore

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Văn minh châu Á; đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore; thăm trụ sở và làm việc với ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng UOB./.