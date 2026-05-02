Việt Nam - Nam Phi: Những câu chuyện kết nối không biên giới

02/05/2026

Giữa nhịp sống sôi động và đa sắc màu của Nam Phi, Việt Nam hiện diện qua những khoảnh khắc đời thường mà giàu ý nghĩa - từ các cuộc gặp gỡ ngoại giao, hoạt động cộng đồng đến trải nghiệm ẩm thực và văn hóa. Những câu chuyện nhỏ ấy đang lặng lẽ kết nối con người hai quốc gia, vượt qua khoảng cách địa lý để chạm tới sự đồng cảm và sẻ chia.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường trân trọng tặng cựu Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Thabo Mbeki ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam (TTXVN). Ảnh: Hồng Minh/TTXVN

Những ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam phiên bản tiếng Anh được gửi đi đều đặn mỗi tháng, trở thành cầu nối hiệu quả đưa Việt Nam đến gần hơn với các nhà lãnh đạo, doanh nhân và bạn bè tại Nam Phi. Qua từng trang báo giàu hình ảnh, những câu chuyện về đất nước và con người, một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và hiếu khách hiện lên sinh động, dễ cảm nhận. Những món quà nhỏ như cà phê, trà hay bánh truyền thống đi kèm càng làm cho câu chuyện về Việt Nam thêm gần gũi, ấm áp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giời thiệu những nét văn hóa Việt Nam với bạn bè Nam Phi nhân dịp dự chương trình “Ngày Việt Nam tại Nam Phi do Bộ Ngoại giao tổ chức. Ảnh: TTXVN

Những chiếc nón lá Việt Nam nhận được sự quan tâm và yêu thích của bạn bè Nam Phi và quốc tế tại sự kiện Ngày Phở Việt Nam tại thủ đô Pretoria (Nam Phi). Ảnh: Hồng Minh/TTXVN

Không dừng lại ở truyền thông, các hoạt động giới thiệu ẩm thực như phở, nem rán hay các món chè truyền thống cũng góp phần khơi gợi sự quan tâm và yêu thích của bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, hình ảnh tà áo dài Việt Nam xuất hiện tại các sự kiện văn hóa cũng để lại ấn tượng sâu sắc, trở thành biểu tượng nhận diện đầy tự hào.

Từ những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy, hình ảnh Việt Nam tại Nam Phi được lan tỏa một cách tự nhiên, chân thành và giàu sức sống./.

Bài và ảnh: Hồng Minh/TTXVN