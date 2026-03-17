Việt Nam - Khát vọng bứt phá

17/03/2026

Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc bởi đại dịch, xung đột và lạm phát toàn cầu, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định mà còn tạo nên những bước bứt phá ấn tượng. Giai đoạn 2021 - 2026 ghi dấu một nền kinh tế bản lĩnh, thích ứng linh hoạt và nuôi dưỡng khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới…

Giai đoạn 2021 - 2026, triển khai các nghị quyết từ Đại hội XIII đến Đại hội XIV của Đảng, được xem là một trong những chặng đường nhiều thử thách nhất của kinh tế Việt Nam. Đại dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thiên tai diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị và lạm phát gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn đã tạo nên môi trường bên ngoài đầy bất định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (01/2026) là dấu mốc lịch sử với những quyết sách phù hợp đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh ấy, khả năng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn đã trở thành thước đo bản lĩnh điều hành. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,3%/năm. Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng 8,02%, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới.



Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 514 tỷ USD năm 2025, tương đương mức tăng gần 1,5 lần, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 32 toàn cầu và thứ 4 trong ASEAN. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 930 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 5.026 USD, tăng 1,4 lần so với năm 2020, chính thức bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Hệ thống giao thông của thành phố Hải Phòng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Vũ Văn Lâm

Tuyến Metro số 1 nâng tầm giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Lê Huy

Những con số này phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế trước các “cơn gió ngược” chưa từng có tiền lệ. Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên cao cấp tại Đại học Bristol (Vương quốc Anh) cho rằng, năm 2025 là minh chứng rõ nét cho khả năng thích ứng của Việt Nam. Trong khi nhiều quốc gia đối mặt với suy giảm tăng trưởng và căng thẳng thương mại phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì được động lực xuất khẩu và thu hút FDI ổn định. Không chỉ ứng phó với khủng hoảng, nền kinh tế từng bước định hình mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.



Hai đột phá nổi bật của giai đoạn này là phát triển hạ tầng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Hơn 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển được hoàn thành, cùng nhiều công trình trọng điểm như đường dây 500kV mạch 3, các dự án năng lượng, đô thị và hạ tầng số. Tốc độ Internet di động của Việt Nam hiện thuộc top 20 thế giới, tạo nền tảng quan trọng cho kinh tế số. Trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu chững lại, Việt Nam vẫn duy trì mức giải ngân cao, khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và triển vọng dài hạn.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), được kiến tạo để trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch tầm quốc gia và quốc tế, đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế triển lãm hiện đại tại Việt Nam. Ảnh: Đinh Hải Ngọc

Song hành với tăng trưởng kinh tế là những tiến bộ xã hội rõ nét. Năm 2025, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam xếp thứ 46 toàn cầu, tăng 37 bậc so với năm 2020. Hơn 334.000 căn nhà tạm, dột nát được xóa bỏ; các chương trình nhà ở xã hội, hỗ trợ người lao động và nhóm yếu thế được đẩy mạnh. Ba chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản hoàn thành sớm chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3% - mức thấp nhất trong nhiều năm.



Nhìn lại tổng thể giai đoạn 2021 - 2026 cho thấy một Việt Nam không chỉ vượt qua khủng hoảng mà còn củng cố vững chắc ổn định vĩ mô, nâng cao vị thế quốc tế và tăng cường sức chống chịu nội tại, tạo nền tảng cho khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bước vào Đại hội XIV, Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, thể hiện khát vọng nâng tầm quốc gia trong thập niên tới. Giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên và thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030 được xác định như những cột mốc quan trọng. Các định hướng chiến lược nhấn mạnh phát triển bền vững, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm không chỉ là mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng suất lao động và tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Tọa lạc tại trung tâm thương mại mới của Hà Nội, Trụ sở chính của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) là công trình kiến trúc độc đáo nổi bật giữa cảnh quan thành phố. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhung

Tập đoàn Trường Hải (THACO GROUP) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất xấp xỉ 180.000 tỷ đồng vào năm 2027 với mặt hàng chủ lực sản xuất ô tô.

Tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) đang triển khai mô hình giao hàng bằng robot. Ảnh: Nguyễn Đăng Việt

Ngay từ những ngày đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, cộng đồng doanh nghiệp đã cảm nhận rõ những chuyển động tích cực. Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) nhận định: Các chính sách hỗ trợ hiện nay đang định hình lại mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, với chuyển đổi số và phát triển bền vững là trục chính. Theo ông, khi khu vực tư nhân được trao thêm không gian phát triển, doanh nghiệp Việt có điều kiện nâng cao giá trị gia tăng, củng cố nội lực và góp phần kiến tạo nền tảng dài hạn cho tương lai đất nước.

Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội nhấn mạnh: “Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện môi trường kinh doanh và giảm rào cản hành chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tới. Sự đồng bộ từ chính sách đến thực thi là yếu tố quyết định để duy trì động lực tăng trưởng”.

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng (Tây Ninh) có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ, là dự án năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam. Nhà máy là biểu tượng cho sự phát triển bền vững của năng lượng tái tạo trong nước. Ảnh: Lê Tấn Phát

Từ góc nhìn quốc tế, Tiến sĩ Valeria Vershinina, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN, Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (Liên bang Nga) nhận định rằng, quá trình đổi mới toàn diện đã giúp Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế và trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư toàn cầu. Theo bà, định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang tạo nền tảng chiến lược để Việt Nam tăng sức cạnh tranh và tiến gần mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia thuộc Đại học New South Wales nhấn mạnh tính gắn kết chặt chẽ giữa các nghị quyết của Bộ Chính trị, được thiết kế để triển khai đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau. Ông đặc biệt đánh giá cao Nghị quyết 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới,” coi đây là quyết sách mang tính đột phá, định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trải qua 11 năm xây dựng và phát triển, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, thực hiện tốt vai trò chủ chốt trong xây dựng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Nguyễn Trung Trực

Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Anh Dũng

Những đánh giá này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với quỹ đạo phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, một nền kinh tế ổn định, linh hoạt và hướng tới đổi mới sáng tạo sẽ có lợi thế dài hạn.

Khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới không chỉ là mục tiêu về tăng trưởng, mà còn là tầm nhìn về vị thế. Đó là hành trình nâng cao chất lượng sống của người dân, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng cường năng lực tự cường và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới.

Dù phía trước còn nhiều thách thức, những nền tảng đã được xây dựng trong giai đoạn vừa qua, từ ổn định vĩ mô, hạ tầng kết nối, cải cách thể chế đến phát triển nguồn nhân lực đang tạo tiền đề để Việt Nam tự tin bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Lễ hội Nguyên tiêu ở Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Quang Phúc

Trong dòng chảy ấy, khát vọng không tách rời thực tiễn, mà được đặt trên cơ sở những thành tựu cụ thể và những quyết sách mang tính chiến lược. Với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của một quốc gia năng động, ổn định và giàu tiềm năng trong khu vực và trên thế giới ./.

Bài: Thông Thiện - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam, TTXVN và CTV



