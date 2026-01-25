Việt Nam dự kiến xuất khẩu hơn 7,7 triệu tấn gạo năm 2026

25/01/2026

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích gieo cấy lúa năm 2026 ước đạt 7,09 triệu ha, năng suất bình quân ước đạt 61,4 tạ/ha, sản lượng lúa ước đạt 43,552 triệu tấn. Sau khi cân đối lượng lúa gạo bảo đảm an ninh lương thực trong nước, lượng lúa hàng hoá phục vụ xuất khẩu là khoảng 15,46 triệu tấn, tương đương 7,73 triệu tấn gạo; với cơ cấu xuất khẩu là 75% gạo chất lượng cao và gạo thơm, 10% gạo nếp, khoảng 15% gạo phục vụ chế biến.

Vận chuyển gạo thương phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Gạo Vinh Phát, phường Bình Đức, tỉnh An Giang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN







