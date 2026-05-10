Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Sri Lanka: tăng cường quan hệ, mở ra giai đoạn phát triển mới

10/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước thành công tốt đẹp đến Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 5 đến 8/5. Chuyến thăm đã nâng tầm, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Sri Lanka bước vào giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả hơn vì phát triển và phồn vinh của mỗi nước.

Việt Nam - Ấn Độ nâng tầm quan hệ, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030

Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà Lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỷ USD năm 2025; giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường” trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Để cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai bên đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tạo đột phá, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước.

Tại Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà Lãnh đạo của Ấn Độ; tiếp lãnh đạo các ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ và dự tham dự nhiều hoạt động quan trọng khác. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ; mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc (LHQ), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Việt Nam - Sri Lanka bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà Lãnh đạo Sri Lanka đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, ủng hộ chí tình, tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của Phong trào Không Liên kết.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Tổng thống. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đẩy mạnh quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng; tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng.

Tại Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà Lãnh đạo của Sri Lanka ; phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka, tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn của Sri Lanka và dự tham dự nhiều hoạt động quan trọng khác. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước có các dự án mang tính biểu tượng.

Hai bên cũng nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.