Vì một ASEAN hòa bình, an ninh và tự cường

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhận lời mời tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 18, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 11, cùng các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Hoa Kỳ tại Vientiane (Lào).

Theo Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 18 nhấn mạnh, trong bối cảnh cục diện thế giới đang có những biến động phức tạp như hiện nay, hòa bình và an ninh là nền tảng để phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Hội nghị ADMM -18 mong muốn các nước tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế, giải quyết các thách thức hiện tại trong khu vực, vì một ASEAN “hòa bình, thịnh vượng và tự cường”.

Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung Vientiane của ADMM: Cùng nhau vì hòa bình, an ninh và tự cường. Tuyên bố chung ghi nhận sự phức tạp do các yếu tố địa chính trị và địa chiến lược ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực và toàn cầu. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu, mất an ninh năng lượng và khan hiếm lương thực, cùng những thay đổi về văn hóa và xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm và sự tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông vẫn tiếp tục đặt ra những thách thức đối với hòa bình, ổn định, an ninh trong và ngoài khu vực.

Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của ADMM và ADMM+ trong cấu trúc an ninh khu vực, tạo khuôn khổ cho đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng thực chất với ASEAN là trung tâm. Tuyên bố chung tái khẳng định ASEAN là một Cộng đồng hướng ngoại, coi trọng sự tham gia và hợp tác với các đối tác đối thoại và bạn bè của ASEAN thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, đồng thời duy trì và tăng cường vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN, góp phần vào mục tiêu chung là duy trì hòa bình và an ninh cũng như thúc đẩy sự tự cường trong và ngoài khu vực.