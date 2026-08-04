Vẻ kỳ vĩ của gành Đá Đỏ

04/08/2026

Vẻ hoang sơ, kỳ vĩ của gành Đá Đỏ thu hút du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá văn hóa biển.

Gành Đá Đỏ, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sở hữu vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng với những lớp đá đỏ, nâu được hình thành qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, tạo nên cảnh sắc kỳ vĩ, nhất là vào lúc bình minh hay hoàng hôn.

Những năm gần đây, Gành Đá Đỏ là điểm nhấn quan trọng trên bản đồ du lịch Quảng Ngãi, ngày càng trở nên nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa biển.

Lê Phước Ngọc