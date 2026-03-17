Vẻ đẹp thanh bình của chùa Tà Pạ giữa vùng Bảy Núi, An Giang

17/03/2026

Nằm tựa lưng vào triền núi Tà Pạ thuộc xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, Chùa Tà Pạ là một trong những ngôi chùa Khmer tiêu biểu của vùng Bảy Núi, với kiến trúc đặc trưng của Phật giáo Nam tông Khmer. Mái chùa cong vút, hoa văn chạm khắc tinh xảo và gam màu rực rỡ nổi bật giữa không gian núi rừng xanh mát. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, chùa Tà Pạ còn là điểm đến du lịch hấp dẫn ở Tri Tôn.

Quần thể kiến trúc Chùa Tà Pạ nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên vùng Bảy Núi, An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Chùa Tà Pạ là điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh, thu hút du khách khi đến Tri Tôn, An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN