Vẻ đẹp kì vĩ của Hồ Kẻ Gỗ

13/07/2026

Được khởi công xây dựng ngày 26/3/1976, sau nửa thế kỷ, hồ Kẻ Gỗ đã trở thành công trình thủy lợi trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh. Công trình cung cấp nước tưới cho hơn 26.000 ha đất sản xuất, giúp nâng cao năng suất cây trồng, phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, đóng vai trò thiết yếu trong việc cắt giảm lũ, điều tiết dòng chảy cho vùng hạ du và cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 50.000 người dân. Không chỉ mang giá trị về thủy lợi, hồ Kẻ Gỗ còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên thơ mộng với hệ sinh thái đa dạng.

Nguồn nước từ hồ Kẻ Gỗ phục vụ tưới tiêu cho hơn 26.000 ha đất sản xuất, tạo động lực phát triển nông nghiệp. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN