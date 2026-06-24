Văn hóa Việt góp nhịp cầu hữu nghị tại vùng Viễn Đông Nga

24/06/2026

Sự kiện do Thị trưởng thành phố Artyom ông Vyacheslav Kvon khởi xướng đã trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên cho các cộng đồng các dân tộc sinh sống tại khu vực, nơi những nét đặc sắc nhất của nền văn hoá Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Belarus, Ấn Độ, Uzbekistan cùng hòa mình vào dòng chảy nghệ thuật đa sắc màu của các dân tộc Nga.

Hòa cùng những tiết mục ca múa nhạc hấp dẫn, dàn dựng công phu, thấm đẫm bản sắc dân tộc của các nước tham dự, nhóm nghệ thuật của cộng đồng người Việt Nam đã mang tới tiết mục biểu diễn “Chầu văn”, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Màn trình diễn “Cô đôi thượng ngàn” do cộng đồng người Việt thể hiện đã chạm đến trái tim người dân bản địa và bạn bè quốc tế, để lại ấn tượng đẹp về một Việt Nam vừa truyền thống, vừa giàu cảm xúc.

Bằng khen của Người đứng đầu thành phố Artyom cho nhóm nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại lễ hội, Tổng lãnh sự Việt Nam Nguyễn Việt Kiên bày tỏ sự xúc động trước tinh thần đoàn kết, sự đa dạng văn hóa và sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết của Ban Tổ chức cùng các đoàn nghệ thuật. Tổng lãnh sự nhấn mạnh, những hoạt động giao lưu văn hóa chính là nhịp cầu mạnh mẽ, kết nối con người với con người, gắn bó các dân tộc trên mảnh đất Artyom. Từ sự thấu hiểu và đồng cảm ấy, những cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục và du lịch được mở rộng, kiến tạo tương lai chung bền vững cho cả khu vực. Lễ hội văn hóa quốc tế tại Artyom không chỉ làm sâu sắc hơn sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại sở tại mà còn củng cố các mối quan hệ hợp tác sẵn có giữa các địa phương, đồng thời mở ra triển vọng liên kết văn hóa và phát triển vì lợi ích chung của các bên.

Lễ hội “Giai điệu tình bạn” cho thấy, âm nhạc và nghệ thuật không có biên giới, tình hữu nghị được vun đắp từ những giai điệu ấy sẽ mãi lan tỏa, vượt qua mọi khoảng cách địa lý và ngôn ngữ./.