UNESCO vinh danh Phong Nha – Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

07/06/2026

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO diễn ra ngày 5/6/2026, tại thành phố Hernandarias (Cộng hòa Paraguay), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là lần thứ ba Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau hai lần được ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015.

Phát hiện loài hoa quý hiếm Địa nhãn Himalaya trong rừng Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị). Đây là loài thực vật ký sinh hoàn toàn thuộc họ Vi tháp (Rafflesiaceae), nổi bật với cấu trúc hoa lớn và hình thái đặc biệt; cây không có diệp lục, lá hay thân thật để quang hợp mà sống ký sinh trên rễ cây chủ. Ảnh: TTXVN phát

Khoảnh khắc tia nắng chiếu vào Vọng Khủng Long khi tham gia Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng. Ảnh: TTXVN phát

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. Ảnh: TTXVN phát