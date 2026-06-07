Tỷ phú sâm trên đỉnh Ngọc Linh

07/06/2026

Ông Nguyễn Văn Lượng (sinh năm 1974, người Xơ Đăng, ở xã Trà Linh) là một trong những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng và được xem là một trong những tỷ phú sâm Ngọc Linh. Gắn bó hàng chục năm với loại cây được coi là “Quốc bảo của Việt Nam”, diện tích vườn sâm của gia đình ông Lượng hiện lên tới khoảng trên 30 hecta, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 50 lao động địa phương. Ngoài ra, ông Lượng còn tích cực tham gia trao tặng giống cây sâm cho người dân để trồng dưới tán rừng, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Trà Linh.