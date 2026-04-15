Tượng đài "Giọt nước" - mầm sống hồi sinh giữa lòng Thành phố

15/04/2026

Tọa lạc trên khu đất rộng 4,3 hecta tại phường Vườn Lài, Tp. Hồ Chí Minh, Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là một không gian xanh mới của đô thị, mà còn là nơi gửi gắm ký ức và lòng tri ân sâu nặng. Tiếp nối hành trình đồng hành cùng thành phố trong nhiều công trình biểu tượng, Tập đoàn Sun Group tiếp tục chung tay kiến tạo dấu ấn mới này với tâm điểm là công viên Tượng đài “Giọt nước”. Công viên được xây dựng nhằm tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào, cán bộ và chiến sĩ đã vĩnh viễn ra đi trong đại dịch COVID-19 - một dấu mốc đau thương nhưng không thể quên trong hành trình phát triển của Thành phố.

Tượng đài "Giọt nước" cao 6m bằng inox nổi bật giữa trung tâm công viên.

Vượt lên trên những mất mát, nơi đây như một khoảng lặng cần thiết giữa nhịp sống hối hả, một vòng tay âm thầm ôm lấy người ở lại. Không gian ấy thắp sáng tình nghĩa, hun đúc ý chí và khơi dậy khát vọng hồi sinh của một đô thị từng đi qua thử thách khốc liệt.

Dưới bóng những hàng cổ thụ được giữ gìn nguyên vẹn, công viên hiện lên trầm mặc khi chiều buông. Trung tâm quảng trường là tượng đài “Giọt nước” cao 6m, đúc bằng inox nguyên khối mài bóng. Phần lõi hình trái tim là một khoảng rỗng phản chiếu bầu trời rộng mở, như biểu tượng cho nhịp đập yêu thương và sự gắn kết bền chặt của cộng đồng. Gần đó, “Cây điều ước” với hàng ngàn dải ruy băng trắng khẽ lay trong gió, tựa những lời cầu nguyện thầm lặng gửi đến người đã khuất. Dưới mỗi bước chân, những dấu in bằng đồng trên nền đá khắc ghi thông điệp: “Từ những vết thương đã lành, hy vọng vĩnh cửu sẽ nở hoa”.

Rất đông người dân nán lại trên các bậc thềm để chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước.

Người dân thích thú ghi lại khoảnh khắc đài phun nước tung bọt trắng xóa.

Công viên trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người dân. Trên những lối đi rợp bóng mát, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bậc cao niên từng đi qua tâm dịch. Họ tìm đến đây để ngồi lại, sẻ chia và hồi tưởng. Ký ức về những tháng ngày gian khó vẫn còn đó, nhưng xen lẫn trong nỗi buồn là niềm tự hào về tình người và sức mạnh đoàn kết. Không gian xanh dường như giúp xoa dịu những vết thương tâm hồn, mang lại cảm giác nhẹ nhõm và an yên.

Không chỉ người dân thành phố, nhiều du khách quốc tế cũng lặng lẽ dừng chân nơi quảng trường. Họ đến không đơn thuần để tham quan một công trình kiến trúc cảnh quan, mà còn để chia sẻ, thấu cảm với mất mát chung của nhân loại trong đại dịch toàn cầu.

Hàng ngàn dải ruy băng trắng đung đưa trên cành cây, tựa như nhịp cầu nối tĩnh lặng tri ân những người đã khuất.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Khi hoàng hôn khép lại, công viên khoác lên mình diện mạo mới. Đài phun nước nghệ thuật vận hành, hòa cùng hàng ngàn điểm sáng dưới chân tượng đài tạo nên không gian lung linh như “rừng ánh nến”. Không khí tưởng niệm vẫn hiện hữu, nhưng được tiếp nối bằng nhịp sống ấm áp của hiện tại. Đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến đây sinh hoạt, trò chuyện và tận hưởng sự bình yên.

Khu vực quảng trường rộng rãi thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, sinh hoạt cộng đồng.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Không gian xanh mát của Công viên số 1 Lý Thái Tổ rợp bóng cổ thụ trong buổi chiều tà, góp phần điểm tô thêm những mảng xanh đã và đang hình thành của Tp. Hồ Chí Minh.

Khép lại một chương buồn của lịch sử, Công viên số 1 Lý Thái Tổ giờ đây trở thành điểm đến quen thuộc cho các hoạt động thường nhật: tập thể dục, dạo bộ, gặp gỡ gia đình. Trên nền ký ức đau thương, mầm sống vẫn bền bỉ đâm chồi. Những bước chân thong dong của người già, tiếng cười trẻ nhỏ và ánh mắt trân trọng của tuổi trẻ hòa vào nhau, viết tiếp câu chuyện về sự hồi sinh - lặng lẽ mà bền bỉ giữa lòng thành phố./.

Bài, ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam




