Từ Vân – Ngôi làng 80 năm may cờ Tổ quốc

19/08/2025

Ít ai biết rằng, đằng sau lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng và tự hào là bàn tay lặng thầm của những người thợ thôn Từ Vân, xã Chương Dương (Hà Nội) cần mẫn may bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Sản phẩm cờ Tổ quốc của các hộ làm nghề may cờ ở thôn Từ Vân không chỉ

được phân phối rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước mà còn được xuất khẩu sang Lào, Campuchia, phục vụ kiều bào tại châu Âu và Mỹ.

Nghề may cờ Tổ quốc ở thôn Từ Vân hình thành từ tháng 8/1945. Khi đó, các nghệ nhân và thợ may trong thôn được Ủy ban kháng chiến mời lên phố Hàng Bông (Hà Nội) tham gia tổ chức Hợp tác xã Cờ đỏ để thêu cờ phục vụ cách mạng. Từ mốc son lịch sử ấy, nghề làm cờ lan rộng trong thôn và trở thành kế sinh nhai, cũng là niềm tự hào lớn lao của bao thế hệ người thôn Từ Vân.

Càng gần đến dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí tại thôn Từ Vân - nơi có nhiều hộ gia đình gắn bó với nghề may cờ Tổ quốc lại càng trở nên rộn ràng, tất bật. Trong các xưởng nhỏ hay từng gian nhà dân, tiếng máy may vang đều như chạy đua với thời gian. Từ đôi tay cần mẫn của những người thợ, từng lá cờ đỏ sao vàng lần lượt ra đời.

Nhiều gia đình ở thôn Từ Vân đã truyền nghề từ đời này sang đời khác, coi việc giữ gìn và phát triển nghề may cờ như một sứ mệnh thiêng liêng, góp phần tạo nên một di sản văn hóa gắn bó sâu sắc với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Tại cơ sở sản xuất cờ của gia đình anh Nguyễn Văn Phục có trên 30 công nhân đang tập trung làm việc hết công suất để kịp tiến độ giao hàng. Anh Phục cho biết, vào những dịp lễ lớn của đất nước, cơ sở phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi của thị trường.

Anh Phục chia sẻ: “Trước đây, việc may cờ chủ yếu làm thủ công. Khó khăn, vất vả nhưng người thôn Từ Vân tự hào vì được góp phần nhỏ bé vào niềm vui chung của đất nước. Ngày nay, nhờ sự hỗ trợ của máy móc và công nghệ in ấn hiện đại, sản lượng tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, sự cẩn trọng và tôn trọng hình ảnh thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc thì vẫn được người thợ trong thôn gìn giữ như xưa”.

Ngoài sản phẩm cờ Tổ quốc, người thôn Từ Vân còn nhận các đơn hàng may

băng rôn, khẩu hiệu, các loại cờ quốc tế, cờ lưu niệm, cờ phục vụ

khai giảng năm học mới...



Chị Vương Thị Nhung, người thôn Từ Vân, sinh ra trong gia đình có 4 đời làm nghề may cờ Tổ quốc cho biết: “Để hoàn thiện một lá cờ Tổ quốc cần trải qua gần chục công đoạn, từ chọn vải, nhuộm, cắt, may đến in sao và ép phẳng... Trong đó, khâu chọn vải đóng vai trò quyết định: vải phải dày dặn, màu đỏ phải tươi và không phai màu theo thời gian”. Bà Vũ Thị Thương, người có 20 năm gắn bó với nghề làm cờ Tổ quốc thì cho rằng, làm cờ Tổ quốc không thể qua loa vì lá cờ để treo nơi tôn nghiêm. Mỗi sản phẩm đều phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối về tỷ lệ, màu sắc, hình dáng và đường may.



Nghề may cờ Tổ quốc được các thế hệ người dân thôn Từ Vân gìn giữ và phát triển trong 80 năm qua.

80 năm qua, lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và khát vọng vươn lên của dân tộc. Và ở thôn Từ Vân, những người thợ thầm lặng vẫn ngày ngày dệt nên biểu tượng ấy bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu nước.

Không chỉ phục vụ trong nước, các cơ sở sản xuất cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân còn xuất khẩu cờ ra nước ngoài để phục vụ kiều bào tại Mỹ, Đức, Nhật Bản…

Ngày nay, sản phẩm cờ của làng nghề được sản xuất đa dạng hơn. Ngoài cờ Tổ quốc treo mừng các ngày lễ, người thôn Từ Vân còn làm cờ Đảng, cờ Phật giáo, cờ ngũ sắc, các loại cờ quốc tế, cờ lưu niệm, cờ phục vụ khai giảng năm học mới, băng rôn, khẩu hiệu… Những sản phẩm cờ của thôn Từ Vân luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn để đưa tới các sự kiện quan trọng.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam



