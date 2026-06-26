Từ trung tâm kinh tế đến trung tâm tài chính quốc tế

26/06/2026

Từ một trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành điểm kết nối tài chính quốc tế tại Đông Nam Á. Việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, nơi hội tụ dòng vốn, công nghệ tài chính và các sáng kiến đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Không gian tài chính mới bên sông Sài Gòn

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, TP.HCM hiện đóng góp khoảng 22 - 23% GDP và gần 27% tổng thu ngân sách quốc gia. Thành phố cũng là nơi tập trung phần lớn các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp fintech của cả nước.

Tháp tài chính Bitexco (tòa nhà cao nhất) ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ sang Châu Á và cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính ngày càng gia tăng, TP.HCM đặt mục tiêu không chỉ giữ vai trò trung tâm kinh tế quốc gia mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu.

Nhìn từ trên cao, khu trung tâm hiện hữu của TP.HCM và khu đô thị mới Thủ Thiêm tạo nên một không gian phát triển hiện đại bên dòng sông Sài Gòn. Những tòa nhà cao tầng, hệ thống giao thông mới, cùng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang góp phần hình thành diện mạo của một đô thị hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, dự án VIFC-HCMC bước vào giai đoạn triển khai quan trọng với nền tảng pháp lý được hoàn thiện thông qua các chính sách mới của Nhà nước. VIFC-HCMC được định hướng phát triển thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, kết nối khu vực trung tâm thành phố với Thủ Thiêm và hành lang phát triển dọc sông Sài Gòn.

Trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam.

Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Hệ sinh thái thương mại, dịch vụ hiện đại là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ là nơi tập trung các định chế tài chính truyền thống, trung tâm tài chính mới hướng tới mô hình kết hợp giữa tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực như fintech, blockchain, tài chính xanh, dữ liệu lớn và thanh toán số được xác định là những động lực quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái tài chính tương lai.

Tầm nhìn chiến lược - Kết nối toàn cầu

Để xây dựng một trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh quốc tế, TP.HCM đang tập trung phát triển đồng bộ các yếu tố về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và công nghệ. Các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), mô hình trọng tài quốc tế và các giải pháp nâng cao môi trường đầu tư đang được nghiên cứu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tài chính mới.

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Khách hàng theo dõi biến động giá cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông đang được mở rộng với tuyến metro số 1 đã vận hành, các tuyến vành đai, cao tốc kết nối vùng và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai, góp phần nâng cao khả năng kết nối của thành phố với khu vực và thế giới.

Sự phát triển nhanh của kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt và thị trường vốn cũng đang tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi này. Đây là những lợi thế giúp TP.HCM từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Người dân và du khách mua sắm tại một trung tâm thương mại hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những trung tâm tài chính lớn như Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc), TP.HCM có những lợi thế riêng: một nền kinh tế năng động, cộng đồng doanh nghiệp lớn, nguồn nhân lực trẻ và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới.

Việc xây dựng VIFC-HCMC không chỉ là một bước phát triển chiến lược của thành phố mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới tài chính toàn cầu, hướng tới một nền kinh tế hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững./.

Bài: Trung Khánh - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam, TTXVN