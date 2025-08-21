Từ ngôi nhà nhỏ đến bản Tuyên ngôn vĩ đại

21/08/2025

80 năm qua, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang ở phường Hoàn Kiếm là một “địa chỉ đỏ” giữa lòng Hà Nội. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 2/9/1945.

Mặt tiền ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập,

khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngược dòng thời gian, vào những năm 40 của thế kỷ trước, ngôi nhà có hai lối ra vào ở số 48 phố Hàng Ngang và số 35 phố Hàng Cân vốn là hiệu buôn Phúc Lợi, một trong những cơ sở tơ lụa lớn nhất Hà Nội do vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ sở hữu. Nơi đây không chỉ nổi bật bởi vị trí đắc địa mà còn là cơ sở cách mạng tin cậy từ thời tiền khởi nghĩa.



Tháng 8/1945, trong bối cảnh thời cơ cách mạng chín muồi, gia đình ông Trịnh Văn Bô đã hiến tặng ngôi nhà này để Trung ương Đảng sử dụng làm nơi ở và làm việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Người từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Từ ngày 25/8 đến đầu tháng 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc tại đây, cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại; về thể chế và thành phần Chính phủ lâm thời; về tổ chức ngày Lễ Độc lập… Hiện nay, tầng 1 của ngôi nhà được trưng bày các hiện vật và tranh, ảnh tư liệu.



Đặc biệt, tại căn phòng nhỏ ở tầng 2 của ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

80 năm qua, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang vẫn được gìn giữ gần như nguyên trạng. Tầng 1 hiện là không gian trưng bày, tái hiện sinh động bối cảnh lịch sử thời điểm Cách mạng Tháng Tám, chân dung các lãnh đạo cách mạng cùng những kỷ vật giản dị của Bác Hồ.

Tại căn phòng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên của Đông Nam Á.

Phòng tiếp khách trong ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang.

Khuôn viên sân sau của ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang với giếng nước dùng cho sinh hoạt thời bấy giờ.

Không gian tầng 2, nơi gắn liền với quá trình soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập, được bố trí gồm hai phòng nối nhau qua hành lang nhỏ nhìn ra giếng trời. Căn phòng phía sau là nơi họp bàn, ăn uống, đặt chiếc máy chữ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng. Phòng chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập với bàn làm việc, tủ tài liệu và chiếc giường vải đơn sơ.

Các bạn trẻ tham quan, tìm hiểu về lịch sử tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang.

Chia sẻ về giá trị của di tích số 48 Hàng Ngang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, đây không chỉ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, tinh thần tự chủ và khát vọng tự do của cả dân tộc Việt Nam./.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam