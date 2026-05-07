Từ năm 2026, tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

07/05/2026

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 6/5/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Cùng ngày, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BYT – Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, nhằm tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.