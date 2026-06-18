Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: TTXVN phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, dẫn nguồn thông tin

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng toàn thể lãnh đạo và người lao động TTXVN nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, quán triệt, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân; góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập dân tộc trong các thời kỳ cách mạng cũng như tiếp tục truyền tải những thông điệp lớn, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao những đóng góp của TTXVN với tư cách là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cơ quan Thông tấn quốc gia, giữ vai trò dẫn nguồn thông tin cho hệ thống báo chí cả nước, góp phần quan trọng trong tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của Đảng và đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng toàn thể lãnh đạo và người lao động TTXVN nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, tại các buổi gặp mặt, động viên đội ngũ những người làm báo thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, các cơ quan báo chí chủ lực đã góp phần tích cực lan tỏa đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược, đến toàn dân và bạn bè quốc tế; đồng thời tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, báo chí cách mạng tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong truyền tải các thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Trong đó, TTXVN không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin trong nước mà còn có vai trò lan tỏa văn hóa, ý chí, bản sắc dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Nhận định bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức đối với báo chí, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, các cơ quan báo chí phải thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tinh thông nghiệp vụ, đồng thời làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quyết định các cơ quan báo chí chủ lực trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng là vinh dự lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao hơn, tạo điều kiện và nâng cao vị thế của các cơ quan báo chí. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, hiệu quả tuyên truyền đã được nâng lên rõ rệt, được các cơ quan, tổ chức và nhân dân ghi nhận, đánh giá tích cực.