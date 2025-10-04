“Trung thu - Hạnh phúc được gọi tên”: Gieo hy vọng gặt yêu thương

04/10/2025

Mới đây, hơn 200 bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được đón Trung thu sớm trong không gian nghệ thuật đầy sắc màu, vui nhộn của vở kịch “Công chúa Tóc Mây”, và cùng nhận nhiều phần quà, lời thăm hỏi, động viên và tình cảm sẻ chia.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế TS.BSCKII. Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: “Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ưu tiên dành mọi nguồn lực đầu tư cho trẻ em. Ngành y tế đã và đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của trẻ em, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng. Mọi nỗ lực đó đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: giúp các cháu được khỏe mạnh, an toàn và phát triển toàn diện”.

Các em nhỏ giao lưu cùng các nghệ sĩ trong chương trình. Ảnh: Khánh Long

Đây là món quà tinh thần đặc biệt khi sự kiện diễn ra ngay sau những ngày Hà Nội và nhiều tỉnh thành trải qua cơn bão số 10 và ngập lụt nặng nề. PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: "Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn và hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ góp phần xoa dịu nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh, mang đến cho các cháu bé niềm vui trọn vẹn, hạnh phúc và bình an.”

Chương trình được thực hiện bởi các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, do NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng. “Công chúa Tóc Mây” lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Đức. Theo NSƯT Cao Ngọc Ánh chia sẻ, bà mong muốn mang đến cho các em nhỏ một món quà tinh thần mới, một câu chuyện cổ tích được kể bằng âm nhạc, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu hiện đại vào dịp Tết Trung thu này.

Những món quà Trung thu được trao đến các em nhỏ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Ảnh: Khánh Long

Thông qua hình thức kịch tương tác, các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ đã khéo léo kéo các khán giả nhí tham gia vào hành trình của nhân vật, tạo sự hào hứng, lôi cuốn trẻ theo dõi vở diễn. Nhiều tác phẩm âm nhạc đang đặc biệt được yêu thích, vũ đạo hiện đại, phục trang bắt mắt cùng hiệu ứng sân khấu sống động giúp vở diễn lôi cuốn cả thiếu nhi và người lớn. Nhiều thông điệp giàu tính giáo dục được khéo léo chuyển tải để lại những ấn tượng khó quên cho các khán giả nhí...

Vở kịch “Công chúa Tóc Mây” thuộc Dự án “Hạnh phúc được gọi tên” của Học viện Nghệ thuật Social Impact. Một không gian nghệ thuật đầy cảm hứng, nơi mọi trẻ em dù ở thành phố, nông thôn, miền núi, khu công nghiệp hay bệnh viện, đều có cơ hội tiếp cận nghệ thuật.

Bệnh nhi được tham giao giao lưu tại Chương trình. Ảnh: Phương Nhi

Theo nhà báo Trần Mai Anh, hạnh phúc của trẻ em không phải điều xa xỉ. Đó là quyền được gọi tên, được yêu thương, được sẻ chia mỗi ngày, từ những điều tưởng như nhỏ bé nhất.

Chương trình “Trung thu - Hạnh phúc được gọi tên” là món quà, nguồn động viên kịp thời, giúp xua đi phần nào nỗi lo lắng, mệt mỏi của các gia đình và mang đến niềm vui rạng rỡ trên gương mặt trẻ thơ.

Nội dung: Phương Nhi

Ảnh: Khánh Long, Phương Nhi



